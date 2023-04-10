◇前期
４月６日（木）
藤田淳平、６回１失点の好投も報われず（ソフトバンク１勝 タマスタ筑後 193人）
徳島インディゴソックス
０＝０００｜０００｜０００
１＝０００｜００１｜００Ｘ
福岡ソフトバンク（３軍）
勝利投手 重田
敗戦投手 藤田（１敗）
セーブ 三浦
４月７日（金）
８番・増田将馬、先制打含む３安打２打点（１勝１敗 タマスタ筑後 61人）
徳島インディゴソックス
６＝０１０｜００２｜１１１
０＝０００｜０００｜０００
福岡ソフトバンク（３軍）
勝利投手 白川（２勝）
敗戦投手 加藤洸
４月８日（土）
香川４番手・伊藤駿吾、２回零封の好救援（ソフトバンク１勝 タマスタ筑後 300人）
香川オリーブガイナーズ
０＝０００｜０００｜０００
13＝２０３｜３００｜５０Ｘ
福岡ソフトバンク（３軍）
勝利投手 岡本
敗戦投手 鎌田（１敗）
本塁打 （ソ）山本３ラン
４月９日（日）
８番捕手・天野龍人、３安打４打点の活躍（ソフトバンク１勝１分け タマスタ筑後 338人）
香川オリーブガイナーズ
８＝０３１｜１０２｜００１
８＝０００｜０００｜８００（９回引き分け）
福岡ソフトバンク（３軍）
野里慶士郎、８回４安打無失点の好投（１勝１敗 アグリあなん 173人）
高知ファイティングドッグス
３＝０００｜１００｜００２
０＝０００｜０００｜０００
徳島インディゴソックス
勝利投手 野里（１勝）
敗戦投手 桒野（１勝１敗）
セーブ 秋田（１Ｓ）