◇前期

４月６日（木）

 

　藤田淳平、６回１失点の好投も報われず（ソフトバンク１勝　タマスタ筑後　193人）

徳島インディゴソックス

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜００１｜００Ｘ

福岡ソフトバンク（３軍）

勝利投手　重田

敗戦投手　藤田（１敗）

セーブ　　三浦

 

４月７日（金）

 

　８番・増田将馬、先制打含む３安打２打点（１勝１敗　タマスタ筑後　61人）

徳島インディゴソックス

６＝０１０｜００２｜１１１

０＝０００｜０００｜０００

福岡ソフトバンク（３軍）

勝利投手　白川（２勝）

敗戦投手　加藤洸

 

４月８日（土）

 

　香川４番手・伊藤駿吾、２回零封の好救援（ソフトバンク１勝　タマスタ筑後　300人）

香川オリーブガイナーズ

０＝０００｜０００｜０００

13＝２０３｜３００｜５０Ｘ

福岡ソフトバンク（３軍

勝利投手　岡本

敗戦投手　鎌田（１敗）

本塁打　（ソ）山本３ラン

 

４月９日（日）

 

　８番捕手・天野龍人、３安打４打点の活躍（ソフトバンク１勝１分け　タマスタ筑後　338人）

香川オリーブガイナーズ

８＝０３１｜１０２｜００１

８＝０００｜０００｜８００（９回引き分け）

福岡ソフトバンク（３軍）

 

　野里慶士郎、８回４安打無失点の好投（１勝１敗　アグリあなん　173人）

高知ファイティングドッグス

３＝０００｜１００｜００２

０＝０００｜０００｜０００

徳島インディゴソックス

勝利投手　野里（１勝）

敗戦投手　桒野（１勝１敗）

セーブ　　秋田（１Ｓ）