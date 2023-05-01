４月29日（土）

　１番・古屋旺星、２安打４打点（信濃１勝　小諸　505人）

福島レッドホープス

６＝２０２｜０００｜０２０

９＝０３１｜０１０｜３１Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手　荒西（１勝１敗）

敗戦投手　若松（１敗）

セーブ　　足立（１Ｓ）

本塁打　（福）佐藤２号ソロ

　　　　（信）大川２号ソロ、大川３号ソロ

 

　瀧上晶太、先頭打者弾も一歩及ばず（栃木２勝　佐野　1007人）

茨城アストロプラネッツ

４＝２００｜０００｜２００

７＝０００｜１２２｜０２Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　大宅（１勝）

敗戦投手　根岸（２敗）

セーブ　　入江（２Ｓ）

本塁打　（茨）瀧上１号ソロ

 

　先発・榊原元稀、６回１失点の好投（群馬２勝　高崎　245人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

２＝０００｜０１０｜１００

６＝２２１｜０１０｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　榊原（３勝１敗）

敗戦投手　原田（１敗）

本塁打　（群）日下部１号ソロ

 

４月30日（日）

　福島、11安打放つも11残塁で黒星（新潟３勝　新潟　429人）

福島レッドホープス

２＝０００｜１００｜０１０

６＝０２１｜３００｜００Ｘ

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手　深澤（２勝）

敗戦投手　福井（１勝２敗）

 

　５番・和辻大輝、勝ち越し３ラン（信濃１勝　高崎　306人）

信濃グランセローズ

５＝０００｜２３０｜０００

４＝１１０｜００２｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　鈴木（２勝）

敗戦投手　田中（１勝２敗）

セーブ　　足立（２Ｓ）

本塁打　（信）和辻１号３ラン

 

　12安打11得点で茨城戦全勝（栃木３勝　小山　1241人）

茨城アストロプラネッツ

４＝０１０｜００２｜０１０

11＝４１０｜１２０｜３０Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　成瀬（１勝）

敗戦投手　土生（３敗）

本塁打　（茨）石垣１号ソロ

　　　　（栃）石川１号ソロ、小倉１号２ラン

 

◇前節の結果

４月25日（火）飯能

埼玉武蔵ヒートベアーズ　11―４　茨城アストロプラネッツ

４月25日（火）相模原

神奈川フューチャードリームス　０―２　読売ジャイアンツ３軍

４月27日（木）相模原

神奈川フューチャードリームス　７―２　読売ジャイアンツ３軍

４月27日（木）飯能

埼玉武蔵ヒートベアーズ　１―２　茨城アストロプラネッツ

４月28日（金）飯能

埼玉武蔵ヒートベアーズ　12―７　神奈川フューチャードリームス

４月28日（金）高崎

群馬ダイヤモンドペガサス　８―４　新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

４月28日（金）長野

信濃グランセローズ　４―５　福島レッドホープス