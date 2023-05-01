４月29日（土）

１番・古屋旺星、２安打４打点（信濃１勝 小諸 505人）

福島レッドホープス

６＝２０２｜０００｜０２０

９＝０３１｜０１０｜３１Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手 荒西（１勝１敗）

敗戦投手 若松（１敗）

セーブ 足立（１Ｓ）

本塁打 （福）佐藤２号ソロ

（信）大川２号ソロ、大川３号ソロ

瀧上晶太、先頭打者弾も一歩及ばず（栃木２勝 佐野 1007人）

茨城アストロプラネッツ

４＝２００｜０００｜２００

７＝０００｜１２２｜０２Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 大宅（１勝）

敗戦投手 根岸（２敗）

セーブ 入江（２Ｓ）

本塁打 （茨）瀧上１号ソロ

先発・榊原元稀、６回１失点の好投（群馬２勝 高崎 245人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

２＝０００｜０１０｜１００

６＝２２１｜０１０｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 榊原（３勝１敗）

敗戦投手 原田（１敗）

本塁打 （群）日下部１号ソロ

４月30日（日）

福島、11安打放つも11残塁で黒星（新潟３勝 新潟 429人）

福島レッドホープス

２＝０００｜１００｜０１０

６＝０２１｜３００｜００Ｘ

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手 深澤（２勝）

敗戦投手 福井（１勝２敗）

５番・和辻大輝、勝ち越し３ラン（信濃１勝 高崎 306人）

信濃グランセローズ

５＝０００｜２３０｜０００

４＝１１０｜００２｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 鈴木（２勝）

敗戦投手 田中（１勝２敗）

セーブ 足立（２Ｓ）

本塁打 （信）和辻１号３ラン

12安打11得点で茨城戦全勝（栃木３勝 小山 1241人）

茨城アストロプラネッツ

４＝０１０｜００２｜０１０

11＝４１０｜１２０｜３０Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 成瀬（１勝）

敗戦投手 土生（３敗）

本塁打 （茨）石垣１号ソロ

（栃）石川１号ソロ、小倉１号２ラン

◇前節の結果

４月25日（火）飯能

埼玉武蔵ヒートベアーズ 11―４ 茨城アストロプラネッツ

４月25日（火）相模原

神奈川フューチャードリームス ０―２ 読売ジャイアンツ３軍

４月27日（木）相模原

神奈川フューチャードリームス ７―２ 読売ジャイアンツ３軍

４月27日（木）飯能

埼玉武蔵ヒートベアーズ １―２ 茨城アストロプラネッツ

４月28日（金）飯能

埼玉武蔵ヒートベアーズ 12―７ 神奈川フューチャードリームス

４月28日（金）高崎

群馬ダイヤモンドペガサス ８―４ 新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

４月28日（金）長野

信濃グランセローズ ４―５ 福島レッドホープス