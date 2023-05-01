４月29日（土）
１番・古屋旺星、２安打４打点（信濃１勝 小諸 505人）
福島レッドホープス
６＝２０２｜０００｜０２０
９＝０３１｜０１０｜３１Ｘ
信濃グランセローズ
勝利投手 荒西（１勝１敗）
敗戦投手 若松（１敗）
セーブ 足立（１Ｓ）
本塁打 （福）佐藤２号ソロ
（信）大川２号ソロ、大川３号ソロ
瀧上晶太、先頭打者弾も一歩及ばず（栃木２勝 佐野 1007人）
茨城アストロプラネッツ
４＝２００｜０００｜２００
７＝０００｜１２２｜０２Ｘ
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 大宅（１勝）
敗戦投手 根岸（２敗）
セーブ 入江（２Ｓ）
本塁打 （茨）瀧上１号ソロ
先発・榊原元稀、６回１失点の好投（群馬２勝 高崎 245人）
新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ
２＝０００｜０１０｜１００
６＝２２１｜０１０｜００Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 榊原（３勝１敗）
敗戦投手 原田（１敗）
本塁打 （群）日下部１号ソロ
４月30日（日）
福島、11安打放つも11残塁で黒星（新潟３勝 新潟 429人）
福島レッドホープス
２＝０００｜１００｜０１０
６＝０２１｜３００｜００Ｘ
新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ
勝利投手 深澤（２勝）
敗戦投手 福井（１勝２敗）
５番・和辻大輝、勝ち越し３ラン（信濃１勝 高崎 306人）
信濃グランセローズ
５＝０００｜２３０｜０００
４＝１１０｜００２｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 鈴木（２勝）
敗戦投手 田中（１勝２敗）
セーブ 足立（２Ｓ）
本塁打 （信）和辻１号３ラン
12安打11得点で茨城戦全勝（栃木３勝 小山 1241人）
茨城アストロプラネッツ
４＝０１０｜００２｜０１０
11＝４１０｜１２０｜３０Ｘ
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 成瀬（１勝）
敗戦投手 土生（３敗）
本塁打 （茨）石垣１号ソロ
（栃）石川１号ソロ、小倉１号２ラン
◇前節の結果
４月25日（火）飯能
埼玉武蔵ヒートベアーズ 11―４ 茨城アストロプラネッツ
４月25日（火）相模原
神奈川フューチャードリームス ０―２ 読売ジャイアンツ３軍
４月27日（木）相模原
神奈川フューチャードリームス ７―２ 読売ジャイアンツ３軍
４月27日（木）飯能
埼玉武蔵ヒートベアーズ １―２ 茨城アストロプラネッツ
４月28日（金）飯能
埼玉武蔵ヒートベアーズ 12―７ 神奈川フューチャードリームス
４月28日（金）高崎
群馬ダイヤモンドペガサス ８―４ 新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ
４月28日（金）長野
信濃グランセローズ ４―５ 福島レッドホープス