５月６日（土）

６回一挙７得点の猛追も及ばず（新潟１勝２敗 高崎 366人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

11＝３４２｜０００｜１０１

８＝０００｜１０７｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 下川（２勝０敗）

敗戦投手 榊原（３勝２敗）

セーブ 上村（１勝１Ｓ）

本塁打 （群）奥村３号ソロ、井野口１号２ラン

埼玉・町田隼乙、リーグトップの４号（栃木１勝２敗 上尾 427人）

栃木ゴールデンブレーブス

７＝０００｜２４０｜０００｜１

６＝０００｜０１２｜３００｜０（延長10回）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 堀越（１勝）

敗戦投手 倉橋（１敗）

本塁打 （栃）葭葉３号２ラン

（埼）町田４号ソロ

先発・鈴木駿輔、８回２失点の好投（信濃３勝 白河 136人）

信濃グランセローズ

７＝１００｜００２｜２２０

２＝００１｜０００｜１００

福島レッドホープス

勝利投手 鈴木（３勝）

敗戦投手 若松（２敗）

本塁打 （信）三浦１号ソロ

８番・池田瞳夢、２安打３打点の活躍（神奈川２勝２敗 笠間 457人）

神奈川フューチャードリームス

６＝００１｜００２｜３００

４＝０００｜４００｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 高橋（１勝１敗）

敗戦投手 石田（１敗）

セーブ 植田（２Ｓ）

◇前節の結果

５月３日（水）高崎

群馬ダイヤモンドペガサス ９－８ 福島レッドホープス

５月３日（水）上越

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ 11－５ 信濃グランセローズ

５月３日（水）鹿沼

栃木ゴールデンブレーブス ９－１ 茨城アストロプラネッツ

５月３日（水）南足柄

神奈川フューチャードリームス ０－２ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

５月４日（木）栃木

栃木ゴールデンブレーブス ９－６ 茨城アストロプラネッツ

５月４日（木）横須賀

神奈川フューチャードリームス ８－０ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

５月４日（木）沼田

群馬ダイヤモンドペガサス ３－４ 福島レッドホープス

５月４日（木）松本

信濃グランセローズ ５－４ 新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

５月５日（金）上尾

埼玉武蔵ヒートベアーズ １－０ 栃木ゴールデンブレーブス

５月５日（金）古河

茨城アストロプラネッツ 11－１ 神奈川フューチャードリームス

５月５日（金）西会津

福島レッドホープス ３－10 新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

５月５日（金）長野

信濃グランセローズ ０－10 群馬ダイヤモンドペガサス