７月15日（土）

　翠尾透、ほぼ毎回走者許すも今季３度目の完投（群馬６勝３敗　高田　504人）

群馬ダイヤモンドペガサス

９＝０２２｜１０４｜００

１＝０００｜０００｜１０（８回コールド）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手　翠尾（７勝１敗）

敗戦投手　深澤（３勝２敗）

本塁打　　（新）小池７号ソロ

 

　３番・小西慶治、先制打含む２安打２打点（信濃７勝４敗　長野県営　166人）

福島レッドホープス

２＝０００｜１０１｜０００

５＝１０２｜００２｜００Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手　塩本（３勝）

敗戦投手　若松悠（２勝６敗）

セーブ　　足立（２勝１敗９Ｓ）

本塁打　　（信）三浦６号ソロ

 

　元NPB吉川光夫、６回２安打無失点の好投（栃木８勝１敗　牛久　802人）

栃木ゴールデンブレーブス

８＝０３１｜３０１｜００

０＝０００｜０００｜００（８回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　吉川（５勝１敗）

敗戦投手　二宮（３勝７敗）

 

７月16日（日）

　田中雄基、連続死球から勝ち越し点献上（新潟３勝６敗　荒川　286人）

群馬ダイヤモンドペガサス

３＝１０１｜０１０｜０００

５＝２００｜００３｜００Ｘ

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手　内田（１勝１敗）

敗戦投手　田中（３勝８敗）

セーブ　　上村（１勝８Ｓ）

本塁打　　（群）井野口７号ソロ

 

７月16日（日）

　７番・三浦ジェスヨロボ大颯、２戦連続弾（信濃８勝４敗　長野県営　211人）

福島レッドホープス

０＝０００｜０００｜０

10＝１４２｜０３０｜Ｘ（７回コールド）

信濃グランセローズ

勝利投手　鈴木駿（８勝２敗）

敗戦投手　石川（３勝２敗）

本塁打　　（信）三浦７号ソロ

 

　延長10回にバッテリーエラー絡み４失点（栃木９勝１敗　牛久　933人）

栃木ゴールデンブレーブス

７＝００１｜０００｜１０１｜４

５＝１００｜２００｜０００｜２（延長10回タイブレーク）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　入江（２勝２敗８Ｓ）

敗戦投手　根岸（２勝７敗１Ｓ）

 

７月17日（月・祝）

　３番・大泉周也、リーグトップの11号本塁打（福島５勝８敗　伊那　240人）

福島レッドホープス

３＝０１０｜２００｜０００

１＝０１０｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手　福井（７勝３敗）

敗戦投手　荒西（５勝４敗）

セーブ　　金子（２勝２敗８Ｓ）

本塁打　　（信）佐藤優５号ソロ、大泉11号２ラン

 

　７番・富山太樹、７回に勝ち越し３ラン（栃木10勝１敗　たつのこ　858人）

栃木ゴールデンブレーブス

９＝０３０｜１００｜３２０

４＝００３｜００１｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　嶋田（１勝２敗）

敗戦投手　巽（１勝２敗）

本塁打　　（栃）富山３号３ラン

 

◇前節の結果

７月11日（火）牛久

茨城アストロプラネッツ　４－２　栃木ゴールデンブレーブス

７月11日（火）しらさわ

福島レッドホープス　３－２　信濃グランセローズ

７月12日（水）しらさわ

福島レッドホープス　０－５　信濃グランセローズ

７月12日（水）小山

栃木ゴールデンブレーブス　４－８　埼玉武蔵ヒートベアーズ

７月13日（木）小山

栃木ゴールデンブレーブス　４－５　埼玉武蔵ヒートベアーズ

７月13日（木）南足柄

神奈川フューチャードリームス　17－０　茨城アストロプラネッツ（７回コールド）