７月15日（土）

翠尾透、ほぼ毎回走者許すも今季３度目の完投（群馬６勝３敗 高田 504人）

群馬ダイヤモンドペガサス

９＝０２２｜１０４｜００

１＝０００｜０００｜１０（８回コールド）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手 翠尾（７勝１敗）

敗戦投手 深澤（３勝２敗）

本塁打 （新）小池７号ソロ

３番・小西慶治、先制打含む２安打２打点（信濃７勝４敗 長野県営 166人）

福島レッドホープス

２＝０００｜１０１｜０００

５＝１０２｜００２｜００Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手 塩本（３勝）

敗戦投手 若松悠（２勝６敗）

セーブ 足立（２勝１敗９Ｓ）

本塁打 （信）三浦６号ソロ

元NPB吉川光夫、６回２安打無失点の好投（栃木８勝１敗 牛久 802人）

栃木ゴールデンブレーブス

８＝０３１｜３０１｜００

０＝０００｜０００｜００（８回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 吉川（５勝１敗）

敗戦投手 二宮（３勝７敗）

７月16日（日）

田中雄基、連続死球から勝ち越し点献上（新潟３勝６敗 荒川 286人）

群馬ダイヤモンドペガサス

３＝１０１｜０１０｜０００

５＝２００｜００３｜００Ｘ

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手 内田（１勝１敗）

敗戦投手 田中（３勝８敗）

セーブ 上村（１勝８Ｓ）

本塁打 （群）井野口７号ソロ

７月16日（日）

７番・三浦ジェスヨロボ大颯、２戦連続弾（信濃８勝４敗 長野県営 211人）

福島レッドホープス

０＝０００｜０００｜０

10＝１４２｜０３０｜Ｘ（７回コールド）

信濃グランセローズ

勝利投手 鈴木駿（８勝２敗）

敗戦投手 石川（３勝２敗）

本塁打 （信）三浦７号ソロ

延長10回にバッテリーエラー絡み４失点（栃木９勝１敗 牛久 933人）

栃木ゴールデンブレーブス

７＝００１｜０００｜１０１｜４

５＝１００｜２００｜０００｜２（延長10回タイブレーク）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 入江（２勝２敗８Ｓ）

敗戦投手 根岸（２勝７敗１Ｓ）

７月17日（月・祝）

３番・大泉周也、リーグトップの11号本塁打（福島５勝８敗 伊那 240人）

福島レッドホープス

３＝０１０｜２００｜０００

１＝０１０｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 福井（７勝３敗）

敗戦投手 荒西（５勝４敗）

セーブ 金子（２勝２敗８Ｓ）

本塁打 （信）佐藤優５号ソロ、大泉11号２ラン

７番・富山太樹、７回に勝ち越し３ラン（栃木10勝１敗 たつのこ 858人）

栃木ゴールデンブレーブス

９＝０３０｜１００｜３２０

４＝００３｜００１｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 嶋田（１勝２敗）

敗戦投手 巽（１勝２敗）

本塁打 （栃）富山３号３ラン

◇前節の結果

７月11日（火）牛久

茨城アストロプラネッツ ４－２ 栃木ゴールデンブレーブス

７月11日（火）しらさわ

福島レッドホープス ３－２ 信濃グランセローズ

７月12日（水）しらさわ

福島レッドホープス ０－５ 信濃グランセローズ

７月12日（水）小山

栃木ゴールデンブレーブス ４－８ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

７月13日（木）小山

栃木ゴールデンブレーブス ４－５ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

７月13日（木）南足柄

神奈川フューチャードリームス 17－０ 茨城アストロプラネッツ（７回コールド）