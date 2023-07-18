７月15日（土）
翠尾透、ほぼ毎回走者許すも今季３度目の完投（群馬６勝３敗 高田 504人）
群馬ダイヤモンドペガサス
９＝０２２｜１０４｜００
１＝０００｜０００｜１０（８回コールド）
新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ
勝利投手 翠尾（７勝１敗）
敗戦投手 深澤（３勝２敗）
本塁打 （新）小池７号ソロ
３番・小西慶治、先制打含む２安打２打点（信濃７勝４敗 長野県営 166人）
福島レッドホープス
２＝０００｜１０１｜０００
５＝１０２｜００２｜００Ｘ
信濃グランセローズ
勝利投手 塩本（３勝）
敗戦投手 若松悠（２勝６敗）
セーブ 足立（２勝１敗９Ｓ）
本塁打 （信）三浦６号ソロ
元NPB吉川光夫、６回２安打無失点の好投（栃木８勝１敗 牛久 802人）
栃木ゴールデンブレーブス
８＝０３１｜３０１｜００
０＝０００｜０００｜００（８回コールド）
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 吉川（５勝１敗）
敗戦投手 二宮（３勝７敗）
７月16日（日）
田中雄基、連続死球から勝ち越し点献上（新潟３勝６敗 荒川 286人）
群馬ダイヤモンドペガサス
３＝１０１｜０１０｜０００
５＝２００｜００３｜００Ｘ
新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ
勝利投手 内田（１勝１敗）
敗戦投手 田中（３勝８敗）
セーブ 上村（１勝８Ｓ）
本塁打 （群）井野口７号ソロ
７月16日（日）
７番・三浦ジェスヨロボ大颯、２戦連続弾（信濃８勝４敗 長野県営 211人）
福島レッドホープス
０＝０００｜０００｜０
10＝１４２｜０３０｜Ｘ（７回コールド）
信濃グランセローズ
勝利投手 鈴木駿（８勝２敗）
敗戦投手 石川（３勝２敗）
本塁打 （信）三浦７号ソロ
延長10回にバッテリーエラー絡み４失点（栃木９勝１敗 牛久 933人）
栃木ゴールデンブレーブス
７＝００１｜０００｜１０１｜４
５＝１００｜２００｜０００｜２（延長10回タイブレーク）
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 入江（２勝２敗８Ｓ）
敗戦投手 根岸（２勝７敗１Ｓ）
７月17日（月・祝）
３番・大泉周也、リーグトップの11号本塁打（福島５勝８敗 伊那 240人）
福島レッドホープス
３＝０１０｜２００｜０００
１＝０１０｜０００｜０００
信濃グランセローズ
勝利投手 福井（７勝３敗）
敗戦投手 荒西（５勝４敗）
セーブ 金子（２勝２敗８Ｓ）
本塁打 （信）佐藤優５号ソロ、大泉11号２ラン
７番・富山太樹、７回に勝ち越し３ラン（栃木10勝１敗 たつのこ 858人）
栃木ゴールデンブレーブス
９＝０３０｜１００｜３２０
４＝００３｜００１｜０００
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 嶋田（１勝２敗）
敗戦投手 巽（１勝２敗）
本塁打 （栃）富山３号３ラン
◇前節の結果
７月11日（火）牛久
茨城アストロプラネッツ ４－２ 栃木ゴールデンブレーブス
７月11日（火）しらさわ
福島レッドホープス ３－２ 信濃グランセローズ
７月12日（水）しらさわ
福島レッドホープス ０－５ 信濃グランセローズ
７月12日（水）小山
栃木ゴールデンブレーブス ４－８ 埼玉武蔵ヒートベアーズ
７月13日（木）小山
栃木ゴールデンブレーブス ４－５ 埼玉武蔵ヒートベアーズ
７月13日（木）南足柄
神奈川フューチャードリームス 17－０ 茨城アストロプラネッツ（７回コールド）