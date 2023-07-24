７月22日（土）

　２回に打者一巡５安打５得点も逆転負け（信濃７勝３敗　城南　302人）

信濃グランセローズ

７＝０２１｜０３０｜１００

６＝０５０｜０００｜１００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　塩本周平（４勝）

敗戦投手　川口堅（１勝１敗）

セーブ　　足立真彦（２勝１敗11Ｓ）

本塁打　　（群）新山進也４号ソロ、５号ソロ

 

　２番・青木玲磨、４安打３打点１本塁打（埼玉６勝３敗　南足柄　107人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

12＝３０１｜０２０｜３１２

６＝０１０｜３００｜１１０

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　菅原宗一郎（１勝２敗）

敗戦投手　石井涼（５勝５敗）

本塁打　　（埼）青木玲磨２号３ラン

 

　１番・尾田剛樹、２安打３四球の全打席出塁（栃木４勝１分　小山　951人）

読売ジャイアンツ３軍

３＝００１｜０２０｜０００

６＝１０１｜００３｜０１Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　嶋田航（２勝２敗）

敗戦投手　平内龍太

セーブ　　入江空（２勝２敗９Ｓ）

本塁打　　（巨）フリアン・ティマ２ラン

 

　４番・佐藤優悟、３安打４打点で打率４割超（福島１勝　開成山　473人）

埼玉西武ライオンズ

２＝０００｜００２｜０００

５＝１０２｜０００｜１１Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手　若松悠平（３勝６敗）

敗戦投手　山田陽翔

セーブ　　金子蓮（２勝２敗９Ｓ）

 

　山田将生、復帰後初登板は２回無失点２奪三振（新潟４勝　みどり森　429人）

茨城アストロプラネッツ

１＝１００｜０００｜０００

４＝０１１｜１００｜１０Ｘ

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手　山田将生（１勝）

敗戦投手　山田大河（１敗）

セーブ　　上村知輝（１勝９Ｓ）

 

７月23日（日）

　12安打放つも８残塁で打線つながらず（群馬４勝４敗　南部　412人）

群馬ダイヤモンドペガサス

11＝００１｜１２０｜３０４

５＝０００｜０００｜５００

福島レッドホープス

勝利投手　田中雄基（４勝８敗）

敗戦投手　福井優也（７勝４敗）

 

　先発・太田拓、６回７安打１失点７奪三振（神奈川４勝６敗　ひばりが丘　367人）

神奈川フューチャードリームス

９＝１０１｜２２０｜３００

３＝０００｜００１｜１０１

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　太田拓（１勝）

敗戦投手　武内風希（１勝３敗）

本塁打　　坂口竜暉８号ソロ

 

　鈴木駿輔、９回３失点10Ｋも援護なし（新潟２勝５敗　しんきん諏訪湖　332人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

３＝０００｜０２０｜０１０

０＝０００｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手　下川隼佑（８勝１敗）

敗戦投手　鈴木駿輔（８勝３敗）

セーブ　　上村知輝（１勝10Ｓ）

 

　２番・瀧上晶太、９回に粘りの同点犠飛（日立　454人）

埼玉西武ライオンズ２軍

４＝００１｜０２０｜１００

４＝０００｜１１１｜００１（９回規定により引き分け）

茨城アストロプラネッツ

 

◇前節の結果

７月19日（水）牛久

茨城アストロプラネッツ　10－13　埼玉武蔵ヒートベアーズ

７月20日（木）南足柄

神奈川フューチャードリームス　10－３　栃木ゴールデンブレーブス

７月20日（木）みどり森

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ　５－１　福島レッドホープス

７月20日（木）佐久

信濃グランセローズ　６－３　群馬ダイヤモンドペガサス

７月21日（金）光と風の丘

茨城アストロプラネッツ　２－７　埼玉武蔵ヒートベアーズ

７月21日（金）小山

栃木ゴールデンブレーブス　４－４　読売ジャイアンツ３軍（９回規定により引き分け）