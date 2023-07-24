７月22日（土）
２回に打者一巡５安打５得点も逆転負け（信濃７勝３敗 城南 302人）
信濃グランセローズ
７＝０２１｜０３０｜１００
６＝０５０｜０００｜１００
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 塩本周平（４勝）
敗戦投手 川口堅（１勝１敗）
セーブ 足立真彦（２勝１敗11Ｓ）
本塁打 （群）新山進也４号ソロ、５号ソロ
２番・青木玲磨、４安打３打点１本塁打（埼玉６勝３敗 南足柄 107人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
12＝３０１｜０２０｜３１２
６＝０１０｜３００｜１１０
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 菅原宗一郎（１勝２敗）
敗戦投手 石井涼（５勝５敗）
本塁打 （埼）青木玲磨２号３ラン
１番・尾田剛樹、２安打３四球の全打席出塁（栃木４勝１分 小山 951人）
読売ジャイアンツ３軍
３＝００１｜０２０｜０００
６＝１０１｜００３｜０１Ｘ
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 嶋田航（２勝２敗）
敗戦投手 平内龍太
セーブ 入江空（２勝２敗９Ｓ）
本塁打 （巨）フリアン・ティマ２ラン
４番・佐藤優悟、３安打４打点で打率４割超（福島１勝 開成山 473人）
埼玉西武ライオンズ
２＝０００｜００２｜０００
５＝１０２｜０００｜１１Ｘ
福島レッドホープス
勝利投手 若松悠平（３勝６敗）
敗戦投手 山田陽翔
セーブ 金子蓮（２勝２敗９Ｓ）
山田将生、復帰後初登板は２回無失点２奪三振（新潟４勝 みどり森 429人）
茨城アストロプラネッツ
１＝１００｜０００｜０００
４＝０１１｜１００｜１０Ｘ
新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ
勝利投手 山田将生（１勝）
敗戦投手 山田大河（１敗）
セーブ 上村知輝（１勝９Ｓ）
７月23日（日）
12安打放つも８残塁で打線つながらず（群馬４勝４敗 南部 412人）
群馬ダイヤモンドペガサス
11＝００１｜１２０｜３０４
５＝０００｜０００｜５００
福島レッドホープス
勝利投手 田中雄基（４勝８敗）
敗戦投手 福井優也（７勝４敗）
先発・太田拓、６回７安打１失点７奪三振（神奈川４勝６敗 ひばりが丘 367人）
神奈川フューチャードリームス
９＝１０１｜２２０｜３００
３＝０００｜００１｜１０１
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 太田拓（１勝）
敗戦投手 武内風希（１勝３敗）
本塁打 坂口竜暉８号ソロ
鈴木駿輔、９回３失点10Ｋも援護なし（新潟２勝５敗 しんきん諏訪湖 332人）
新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ
３＝０００｜０２０｜０１０
０＝０００｜０００｜０００
信濃グランセローズ
勝利投手 下川隼佑（８勝１敗）
敗戦投手 鈴木駿輔（８勝３敗）
セーブ 上村知輝（１勝10Ｓ）
２番・瀧上晶太、９回に粘りの同点犠飛（日立 454人）
埼玉西武ライオンズ２軍
４＝００１｜０２０｜１００
４＝０００｜１１１｜００１（９回規定により引き分け）
茨城アストロプラネッツ
◇前節の結果
７月19日（水）牛久
茨城アストロプラネッツ 10－13 埼玉武蔵ヒートベアーズ
７月20日（木）南足柄
神奈川フューチャードリームス 10－３ 栃木ゴールデンブレーブス
７月20日（木）みどり森
新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ ５－１ 福島レッドホープス
７月20日（木）佐久
信濃グランセローズ ６－３ 群馬ダイヤモンドペガサス
７月21日（金）光と風の丘
茨城アストロプラネッツ ２－７ 埼玉武蔵ヒートベアーズ
７月21日（金）小山
栃木ゴールデンブレーブス ４－４ 読売ジャイアンツ３軍（９回規定により引き分け）