７月22日（土）

２回に打者一巡５安打５得点も逆転負け（信濃７勝３敗 城南 302人）

信濃グランセローズ

７＝０２１｜０３０｜１００

６＝０５０｜０００｜１００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 塩本周平（４勝）

敗戦投手 川口堅（１勝１敗）

セーブ 足立真彦（２勝１敗11Ｓ）

本塁打 （群）新山進也４号ソロ、５号ソロ

２番・青木玲磨、４安打３打点１本塁打（埼玉６勝３敗 南足柄 107人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

12＝３０１｜０２０｜３１２

６＝０１０｜３００｜１１０

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 菅原宗一郎（１勝２敗）

敗戦投手 石井涼（５勝５敗）

本塁打 （埼）青木玲磨２号３ラン

１番・尾田剛樹、２安打３四球の全打席出塁（栃木４勝１分 小山 951人）

読売ジャイアンツ３軍

３＝００１｜０２０｜０００

６＝１０１｜００３｜０１Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 嶋田航（２勝２敗）

敗戦投手 平内龍太

セーブ 入江空（２勝２敗９Ｓ）

本塁打 （巨）フリアン・ティマ２ラン

４番・佐藤優悟、３安打４打点で打率４割超（福島１勝 開成山 473人）

埼玉西武ライオンズ

２＝０００｜００２｜０００

５＝１０２｜０００｜１１Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手 若松悠平（３勝６敗）

敗戦投手 山田陽翔

セーブ 金子蓮（２勝２敗９Ｓ）

山田将生、復帰後初登板は２回無失点２奪三振（新潟４勝 みどり森 429人）

茨城アストロプラネッツ

１＝１００｜０００｜０００

４＝０１１｜１００｜１０Ｘ

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手 山田将生（１勝）

敗戦投手 山田大河（１敗）

セーブ 上村知輝（１勝９Ｓ）

７月23日（日）

12安打放つも８残塁で打線つながらず（群馬４勝４敗 南部 412人）

群馬ダイヤモンドペガサス

11＝００１｜１２０｜３０４

５＝０００｜０００｜５００

福島レッドホープス

勝利投手 田中雄基（４勝８敗）

敗戦投手 福井優也（７勝４敗）

先発・太田拓、６回７安打１失点７奪三振（神奈川４勝６敗 ひばりが丘 367人）

神奈川フューチャードリームス

９＝１０１｜２２０｜３００

３＝０００｜００１｜１０１

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 太田拓（１勝）

敗戦投手 武内風希（１勝３敗）

本塁打 坂口竜暉８号ソロ

鈴木駿輔、９回３失点10Ｋも援護なし（新潟２勝５敗 しんきん諏訪湖 332人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

３＝０００｜０２０｜０１０

０＝０００｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 下川隼佑（８勝１敗）

敗戦投手 鈴木駿輔（８勝３敗）

セーブ 上村知輝（１勝10Ｓ）

２番・瀧上晶太、９回に粘りの同点犠飛（日立 454人）

埼玉西武ライオンズ２軍

４＝００１｜０２０｜１００

４＝０００｜１１１｜００１（９回規定により引き分け）

茨城アストロプラネッツ

◇前節の結果

７月19日（水）牛久

茨城アストロプラネッツ 10－13 埼玉武蔵ヒートベアーズ

７月20日（木）南足柄

神奈川フューチャードリームス 10－３ 栃木ゴールデンブレーブス

７月20日（木）みどり森

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ ５－１ 福島レッドホープス

７月20日（木）佐久

信濃グランセローズ ６－３ 群馬ダイヤモンドペガサス

７月21日（金）光と風の丘

茨城アストロプラネッツ ２－７ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

７月21日（金）小山

栃木ゴールデンブレーブス ４－４ 読売ジャイアンツ３軍（９回規定により引き分け）