８月12日（土）

 

　秋田有輝、満塁の窮地招くもゼロで締める（高知４勝１敗　レクザムBP丸亀　305人）

高知ファイティングドッグス

２＝０００｜０００｜０２０

１＝０００｜０００｜０１０

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　中園大樹（３勝）

敗戦投手　松下勇輝（１勝４敗）

セーブ　　秋田有輝（１勝２敗12Ｓ）

 

　代打・浅井玲於、土壇場で同点適時打（坊っちゃん　684人）

徳島インディゴソックス

１＝１００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜００１（９回規定により引き分け）

愛媛マンダリンパイレーツ

 

８月13日（日）

 

　瀬古創馬、７回５安打10奪三振無失点（高知５勝１敗　レクザム　302人）

高知ファイティングドッグス

６＝００１｜１００｜１０３

１＝０００｜０００｜００１

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　瀬古創馬（５勝）

敗戦投手　河合幸輝（６勝８敗）

本塁打　（香）成瀬裂士３号ソロ

 

　９投手のリレーで３安打シャットアウト（愛媛１勝４敗１分　坊っちゃん　462人）

徳島インディゴソックス

０＝０００｜０００｜０００

２＝１００｜０００｜１０Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　玉置隼翔（１勝１敗）

敗戦投手　石川慎貴（２敗）

セーブ　　菊田翔友（３Ｓ）

 

◇前節の結果

８月８日（火）レクザム

香川オリーブガイナーズ　４－５　徳島インディゴソックス（７回規定）

８月９日（水）川之江

愛媛マンダリンパイレーツ　０－１　高知ファイティングドッグス

８月11日（金）アグリあなん

徳島インディゴソックス　２－３　香川オリーブガイナーズ

８月11日（金）坊っちゃん

愛媛マンダリンパイレーツ　５－２　高知ファイティングドッグス