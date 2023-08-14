８月12日（土）
秋田有輝、満塁の窮地招くもゼロで締める（高知４勝１敗 レクザムBP丸亀 305人）
高知ファイティングドッグス
２＝０００｜０００｜０２０
１＝０００｜０００｜０１０
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 中園大樹（３勝）
敗戦投手 松下勇輝（１勝４敗）
セーブ 秋田有輝（１勝２敗12Ｓ）
代打・浅井玲於、土壇場で同点適時打（坊っちゃん 684人）
徳島インディゴソックス
１＝１００｜０００｜０００
１＝０００｜０００｜００１（９回規定により引き分け）
愛媛マンダリンパイレーツ
８月13日（日）
瀬古創馬、７回５安打10奪三振無失点（高知５勝１敗 レクザム 302人）
高知ファイティングドッグス
６＝００１｜１００｜１０３
１＝０００｜０００｜００１
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 瀬古創馬（５勝）
敗戦投手 河合幸輝（６勝８敗）
本塁打 （香）成瀬裂士３号ソロ
９投手のリレーで３安打シャットアウト（愛媛１勝４敗１分 坊っちゃん 462人）
徳島インディゴソックス
０＝０００｜０００｜０００
２＝１００｜０００｜１０Ｘ
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 玉置隼翔（１勝１敗）
敗戦投手 石川慎貴（２敗）
セーブ 菊田翔友（３Ｓ）
◇前節の結果
８月８日（火）レクザム
香川オリーブガイナーズ ４－５ 徳島インディゴソックス（７回規定）
８月９日（水）川之江
愛媛マンダリンパイレーツ ０－１ 高知ファイティングドッグス
８月11日（金）アグリあなん
徳島インディゴソックス ２－３ 香川オリーブガイナーズ
８月11日（金）坊っちゃん
愛媛マンダリンパイレーツ ５－２ 高知ファイティングドッグス