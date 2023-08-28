８月25日（金）

打者28人122球10奪三振１四球で記録達成（福島３勝10敗 しらさわ 68人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜１０Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手 福井優也（10勝５敗）

敗戦投手 前川哲（２勝１敗）

８月26日（土）

３番・伊藤琉偉、勝ち越し打含む３安打２打点（新潟３勝９敗 長野県営 312人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

８＝０００｜５１１｜０１０

６＝００５｜１００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 下川隼佑（11勝１敗）

敗戦投手 遠藤郁真（１敗）

セーブ 上村知輝（２勝１敗13Ｓ）

５回に２ラン含む６連打で一挙４点追加（埼玉９勝４敗 佐野市運動公園 722人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

７＝０２０｜１４０｜０００

５＝０００｜０００｜０２３

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 小野寺賢人（10勝２敗）

敗戦投手 西澤宙良（７勝３敗）

本塁打 （埼）根井大輝５号２ラン、片山博視９号ソロ、伊藤康人１号２ラン

連続四球から鈴木拓斗のサヨナラタイムリー（福島６勝６敗 みちのく鹿島 115人）

群馬ダイヤモンドペガサス

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜００1X

福島レッドホープス

勝利投手 若松駿太（５勝10敗）

敗戦投手 田代大輝（２勝３敗１Ｓ）

先発・清岡龍太郎、５回無失点も中継ぎ粘れず（茨城７勝５敗 横須賀 444人）

茨城アストロプラネッツ

２＝０００｜００１｜０１０

１＝１００｜０００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 村上航（１勝）

敗戦投手 増子航海（４勝２敗）

セーブ 根岸涼（４勝７敗３Ｓ）

８月27日（日）

８番・町田隼乙、貴重な追加点となるソロ＆適時打（埼玉10勝４敗 矢板 735人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

６＝０３０｜１０１｜０１０

３＝０００｜００３｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 長尾光（４勝３敗）

敗戦投手 栗原洋太（２敗）

セーブ 辻空（１勝１Ｓ）

本塁打 （埼）青木玲磨４号ソロ、町田隼乙８号ソロ

（栃）葭葉幸二郎９号２ラン

先発全員出塁で15安打６四死球16得点の大勝（新潟11勝３敗 見附 460人）

福島レッドホープス

５＝１００｜１０３｜０

16＝２００｜２９３｜Ｘ（７回コールド）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手 木口広大（１勝１敗）

敗戦投手 若松悠平（４勝８敗）

本塁打 （福）佐藤優悟８号ソロ、亀山宣夫３号２ラン

（新）小池智也８号３ラン

８番・井上翼、２打点の活躍でシーソーゲーム制す（神奈川６勝７敗 中井 221人）

茨城アストロプラネッツ

７＝０００｜００１｜４１１

８＝００１｜１００｜３３Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 増子航海（５勝２敗）

敗戦投手 村上航（１勝１敗）

セーブ 植田涼太（10Ｓ）

本塁打 益子侑也２号３ラン

◇前節の結果

８月22日（火）笠間

茨城アストロプラネッツ １－６ 読売ジャイアンツ３軍

８月25日（金）高崎市城南

群馬ダイヤモンドペガサス ５－６ 信濃グランセローズ

＜順位表＞（８月27日現在）

北地区 試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 信濃 61 47 14 0 .770 優勝

２ 新潟 61 37 23 1 .617 9.5

３ 福島 61 27 34 0 .443 10.5

４ 群馬 61 22 38 1 .367 4.5

南地区 試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 埼玉 63 31 29 3 .517 Ｍ1

２ 栃木 63 30 31 2 .492 1.5

３ 神奈川 62 25 33 4 .429 3.5

４ 茨城 63 21 41 1 .351 6.0