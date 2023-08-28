８月25日（金）

 

　打者28人122球10奪三振１四球で記録達成（福島３勝10敗　しらさわ　68人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜１０Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手　福井優也（10勝５敗）

敗戦投手　前川哲（２勝１敗）

 

８月26日（土）

　３番・伊藤琉偉、勝ち越し打含む３安打２打点（新潟３勝９敗　長野県営　312人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

８＝０００｜５１１｜０１０

６＝００５｜１００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手　下川隼佑（11勝１敗）

敗戦投手　遠藤郁真（１敗）

セーブ　　上村知輝（２勝１敗13Ｓ）

 

　５回に２ラン含む６連打で一挙４点追加（埼玉９勝４敗　佐野市運動公園　722人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

７＝０２０｜１４０｜０００

５＝０００｜０００｜０２３

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　小野寺賢人（10勝２敗）

敗戦投手　西澤宙良（７勝３敗）

本塁打　　（埼）根井大輝５号２ラン、片山博視９号ソロ、伊藤康人１号２ラン

 

　連続四球から鈴木拓斗のサヨナラタイムリー（福島６勝６敗　みちのく鹿島　115人）

群馬ダイヤモンドペガサス

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜００1X

福島レッドホープス

勝利投手　若松駿太（５勝10敗）

敗戦投手　田代大輝（２勝３敗１Ｓ）

 

　先発・清岡龍太郎、５回無失点も中継ぎ粘れず（茨城７勝５敗　横須賀　444人）

茨城アストロプラネッツ

２＝０００｜００１｜０１０

１＝１００｜０００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　村上航（１勝）

敗戦投手　増子航海（４勝２敗）

セーブ　　根岸涼（４勝７敗３Ｓ）

 

８月27日（日）

　８番・町田隼乙、貴重な追加点となるソロ＆適時打（埼玉10勝４敗　矢板　735人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

６＝０３０｜１０１｜０１０

３＝０００｜００３｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　長尾光（４勝３敗）

敗戦投手　栗原洋太（２敗）

セーブ　　辻空（１勝１Ｓ）

本塁打　　（埼）青木玲磨４号ソロ、町田隼乙８号ソロ

　　　　　（栃）葭葉幸二郎９号２ラン

 

　先発全員出塁で15安打６四死球16得点の大勝（新潟11勝３敗　見附　460人）

福島レッドホープス

５＝１００｜１０３｜０

16＝２００｜２９３｜Ｘ（７回コールド）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手　木口広大（１勝１敗）

敗戦投手　若松悠平（４勝８敗）

本塁打　　（福）佐藤優悟８号ソロ、亀山宣夫３号２ラン

　　　　　（新）小池智也８号３ラン

 

　８番・井上翼、２打点の活躍でシーソーゲーム制す（神奈川６勝７敗　中井　221人）

茨城アストロプラネッツ

７＝０００｜００１｜４１１

８＝００１｜１００｜３３Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　増子航海（５勝２敗）

敗戦投手　村上航（１勝１敗）

セーブ　　植田涼太（10Ｓ）

本塁打　　益子侑也２号３ラン

 

◇前節の結果

８月22日（火）笠間

茨城アストロプラネッツ　１－６　読売ジャイアンツ３軍

８月25日（金）高崎市城南

群馬ダイヤモンドペガサス　５－６　信濃グランセローズ

 

 

＜順位表＞（８月27日現在）
北地区　 試合　勝　敗　引　勝率　差
１　信濃　61　47　14　0　.770　優勝
２　新潟　61　37　23　1　.617　9.5
３　福島　61　27　34　0　.443　10.5
４　群馬　61　22　38　1　.367　4.5

 

南地区　　試合　勝　敗　引　勝率　差
１　埼玉　　63　31　29　3　.517　Ｍ1
２　栃木　　63　30　31　2　.492　1.5

３　神奈川　62　25　33　4　.429　3.5
４　茨城　　63　21　41　1　.351　6.0