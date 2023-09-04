９月２日（土）

 

　上村知輝、リーグ最多タイの14Ｓ（新潟４勝10敗　悠久山　786人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜０１Ｘ

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手　吉田一将（３勝３敗１Ｓ）

敗戦投手　荒西祐大（７勝５敗）

セーブ　　上村知輝（２勝１敗14Ｓ）

 

　川崎宗則、６回に貴重な追加点叩き出す（栃木４勝９敗　平塚　563人）

栃木ゴールデンブレーブス

３＝０００｜１０２｜０００

１＝０００｜１００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　中村拓馬（３勝２敗）

敗戦投手　野村裕樹（４敗）

セーブ　　入江空（２勝３敗11Ｓ）

 

　薗雄斗、５安打８Ｋでプロ初完投初完封（群馬７勝６敗　開成山　467人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝１００｜０００｜２１１

０＝０００｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　薗雄斗（３勝４敗）

敗戦投手　若松駿太（５勝11敗）

 

　敬遠で満塁後、押し出し死球でサヨナラ（埼玉７勝７敗　レジスタ大宮　1406人）

茨城アストロプラネッツ

４＝００２｜００１｜１００

５＝３００｜０１０｜００1X

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　芦田丈飛（２勝１敗７Ｓ）

敗戦投手　根岸涼（４勝８敗３Ｓ）

 

９月３日（日）

 

　１番・古屋旺星、５打数４安打１打点（信濃10勝４敗　中野　398人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

２＝１００｜０００｜１００

３＝０１１｜０００｜００1X

信濃グランセローズ

勝利投手　福田真啓（３勝１敗１Ｓ）

敗戦投手　内田健太（２勝３敗）

 

　２回４連打で５点、計13得点で圧勝（茨城８勝６敗　笠間　522人）

神奈川フューチャードリームス

２＝０００｜００２｜０

13＝１５３｜１１２｜Ｘ（７回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　二宮衣沙貴（６勝10敗）

敗戦投手　佐藤圭祐（１敗）

本塁打　　（茨）北原翔１号２ラン、土田佳武６号ソロ

 

　大泉周也、リーグトップに並ぶ２打席連発（群馬８勝６敗　高崎市城南　713人）

福島レッドホープス

５＝０００｜００３｜０１１

８＝２００｜０３１｜２０Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　翠尾透（９勝４敗）

敗戦投手　小林路春（２勝３敗）

本塁打　　（福）大泉周也15号２ラン、16号ソロ

　　　　　（群）濱田祐太４号ソロ

 

　５安打１得点、NPB相手に打線沈黙（DeNA１勝　小山　1561人）

横浜DeNAベイスターズ２軍

６＝０００｜１３０｜２００

１＝１００｜０００｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　森下瑠大

敗戦投手　嶋田航（２勝４敗）

本塁打　　（De）勝又温史ソロ

 

◇前節の結果

８月31日（木）笠間

茨城アストロプラネッツ　１－２　埼玉武蔵ヒートベアーズ

 

＜順位表＞（９月３日現在）
北地区　試合　勝　敗　引　勝率　差

１　信濃　63　48　15　0　.762　優勝
２　新潟　63　38　24　1　.613　9.5
３　福島　63　27　36　0　.429　11.5
４　群馬　63　24　38　1　.387　2.5

 

南地区　　試合　勝　敗　引　勝率　差
１　埼玉　　65　33　29　3　.532　優勝
２　栃木　　65　31　32　2　.492　2.5

３　神奈川　64　25　35　4　.417　4.5
４　茨城　　66　22　43　1　.338　5.5