９月２日（土）

上村知輝、リーグ最多タイの14Ｓ（新潟４勝10敗 悠久山 786人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜０１Ｘ

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

勝利投手 吉田一将（３勝３敗１Ｓ）

敗戦投手 荒西祐大（７勝５敗）

セーブ 上村知輝（２勝１敗14Ｓ）

川崎宗則、６回に貴重な追加点叩き出す（栃木４勝９敗 平塚 563人）

栃木ゴールデンブレーブス

３＝０００｜１０２｜０００

１＝０００｜１００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 中村拓馬（３勝２敗）

敗戦投手 野村裕樹（４敗）

セーブ 入江空（２勝３敗11Ｓ）

薗雄斗、５安打８Ｋでプロ初完投初完封（群馬７勝６敗 開成山 467人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝１００｜０００｜２１１

０＝０００｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 薗雄斗（３勝４敗）

敗戦投手 若松駿太（５勝11敗）

敬遠で満塁後、押し出し死球でサヨナラ（埼玉７勝７敗 レジスタ大宮 1406人）

茨城アストロプラネッツ

４＝００２｜００１｜１００

５＝３００｜０１０｜００1X

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 芦田丈飛（２勝１敗７Ｓ）

敗戦投手 根岸涼（４勝８敗３Ｓ）

９月３日（日）

１番・古屋旺星、５打数４安打１打点（信濃10勝４敗 中野 398人）

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

２＝１００｜０００｜１００

３＝０１１｜０００｜００1X

信濃グランセローズ

勝利投手 福田真啓（３勝１敗１Ｓ）

敗戦投手 内田健太（２勝３敗）

２回４連打で５点、計13得点で圧勝（茨城８勝６敗 笠間 522人）

神奈川フューチャードリームス

２＝０００｜００２｜０

13＝１５３｜１１２｜Ｘ（７回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 二宮衣沙貴（６勝10敗）

敗戦投手 佐藤圭祐（１敗）

本塁打 （茨）北原翔１号２ラン、土田佳武６号ソロ

大泉周也、リーグトップに並ぶ２打席連発（群馬８勝６敗 高崎市城南 713人）

福島レッドホープス

５＝０００｜００３｜０１１

８＝２００｜０３１｜２０Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 翠尾透（９勝４敗）

敗戦投手 小林路春（２勝３敗）

本塁打 （福）大泉周也15号２ラン、16号ソロ

（群）濱田祐太４号ソロ

５安打１得点、NPB相手に打線沈黙（DeNA１勝 小山 1561人）

横浜DeNAベイスターズ２軍

６＝０００｜１３０｜２００

１＝１００｜０００｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 森下瑠大

敗戦投手 嶋田航（２勝４敗）

本塁打 （De）勝又温史ソロ

◇前節の結果

８月31日（木）笠間

茨城アストロプラネッツ １－２ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

＜順位表＞（９月３日現在）

北地区 試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 信濃 63 48 15 0 .762 優勝

２ 新潟 63 38 24 1 .613 9.5

３ 福島 63 27 36 0 .429 11.5

４ 群馬 63 24 38 1 .387 2.5

南地区 試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 埼玉 65 33 29 3 .532 優勝

２ 栃木 65 31 32 2 .492 2.5

３ 神奈川 64 25 35 4 .417 4.5

４ 茨城 66 22 43 1 .338 5.5