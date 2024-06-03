6月１日（土）
町田隼乙、決勝含む３安打３打点（埼玉２勝１敗 牡丹台 121人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
３＝０００｜０００｜０２０｜１
２＝０００｜０１０｜０１０｜０（延長10回タイブレーク）
福島レッドホープス
勝利投手 野里慶士郎（２勝１敗３Ｓ）
敗戦投手 石川颯（４敗）
本塁打 （福）片山博視１号ソロ
安里海、８回５安打１失点の好投（神奈川４勝 相模原 303人）
信濃グランセローズ
１＝０００｜０００｜１００
４＝１００｜００１｜２０Ｘ
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 安里海（７勝１敗）
敗戦投手 塩本周平（２勝２敗）
セーブ 関野柊人（１勝３Ｓ）
本塁打 （信）和辻大輝３号ソロ
代打・葛西孝聡、８回に価値ある２点タイムリー（群馬４勝 伊勢崎 228人）
茨城アストロプラネッツ
１＝０００｜０００｜０１０
６＝０１１｜１００｜０２Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 北田雅也（３勝）
敗戦投手 根岸涼（４敗２Ｓ）
本塁打 （群）濱田祐太２号ソロ
◇前節の試合
５月29日（水） ハレスタ熊谷
埼玉武蔵ヒートベアーズ ４－９ 信濃グランセローズ
５月30日（木） J:COM
茨城アストロプラネッツ ４－１ 栃木ゴールデンブレーブス
５月30日（木） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ９－７ 神奈川フューチャードリームス
５月31日（金） 牡丹台
福島レッドホープス ９－４ 栃木ゴールデンブレーブス
５月31日（金） 平塚
神奈川フューチャードリームス ３－０ 信濃グランセローズ
５月31日（金） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス １－２ 埼玉武蔵ヒートベアーズ