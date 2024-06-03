6月１日（土）

 

　町田隼乙、決勝含む３安打３打点（埼玉２勝１敗　牡丹台　121人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

３＝０００｜０００｜０２０｜１

２＝０００｜０１０｜０１０｜０（延長10回タイブレーク）

福島レッドホープス

勝利投手　野里慶士郎（２勝１敗３Ｓ）

敗戦投手　石川颯（４敗）

本塁打　（福）片山博視１号ソロ

 

　安里海、８回５安打１失点の好投（神奈川４勝　相模原　303人）

信濃グランセローズ

１＝０００｜０００｜１００

４＝１００｜００１｜２０Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　安里海（７勝１敗）

敗戦投手　塩本周平（２勝２敗）

セーブ　　関野柊人（１勝３Ｓ）

本塁打　（信）和辻大輝３号ソロ

 

　代打・葛西孝聡、８回に価値ある２点タイムリー（群馬４勝　伊勢崎　228人）

茨城アストロプラネッツ

１＝０００｜０００｜０１０

６＝０１１｜１００｜０２Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　北田雅也（３勝）

敗戦投手　根岸涼（４敗２Ｓ）

本塁打　（群）濱田祐太２号ソロ

 

◇前節の試合

５月29日（水）　ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ　４－９　信濃グランセローズ

５月30日（木）　J:COM

茨城アストロプラネッツ　４－１　栃木ゴールデンブレーブス

５月30日（木）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　９－７　神奈川フューチャードリームス

５月31日（金）　牡丹台

福島レッドホープス　９－４　栃木ゴールデンブレーブス

５月31日（金）　平塚

神奈川フューチャードリームス　３－０　信濃グランセローズ

５月31日（金）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　１－２　埼玉武蔵ヒートベアーズ