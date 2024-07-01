首位・信濃、２位・群馬とのゲーム差1.5のまま ～BCリーグ～
６月29日（土）
４投手による被安打３の１失点リレー（茨城３勝１敗 さくら 377人）
福島レッドホープス
１＝０１０｜０００｜０００
４＝２００｜１００｜１０Ｘ
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 福田拓也（３勝２敗）
敗戦投手 中園大樹（１勝３敗）
セーブ 根岸涼（５敗４Ｓ）
４人が３安打、計17安打16得点の猛攻（群馬４勝２敗 横須賀 318人）
群馬ダイヤモンドペガサス
16＝３３１｜３４２｜０
１＝０１０｜０００｜０（７回コールド）
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 榊原元稀（５勝１敗）
敗戦投手 今野瑠斗（１敗）
６月30日（日）
長尾光、９回５安打104球完投（茨城４勝１敗 古河 312人）
福島レッドホープス
１＝１００｜０００｜０００
８＝１００｜０５２｜００Ｘ
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 長尾光（５勝３敗）
敗戦投手 小林路春（１勝１敗）
本塁打 （茨）アンディ・マーティン３号満塁
栃木、７安打も好機生かせず３連敗（神奈川４勝１敗 横須賀 412人）
栃木ゴールデンブレーブス
０＝０００｜０００｜００
８＝２００｜００６｜０Ｘ（８回コールド）
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 清岡龍太郎（１勝２敗）
敗戦投手 竹本徹（２勝２敗）
本塁打 （神）蓮２号２ラン
◇前節の試合
６月24日（月） 相模原
神奈川フューチャードリームス ０－４ 福岡ソフトバンクホークスファーム
６月25日（火） 相模原
神奈川フューチャードリームス ７－５ 福岡ソフトバンクホークスファーム
６月26日（水） 相模原
神奈川フューチャードリームス ５－５ 福岡ソフトバンクホークスファーム（９回引き分け）
６月26日（水） しんきん諏訪
信濃グランセローズ ３－０ 栃木ゴールデンブレーブス
６月28日（金） 牡丹台
福島レッドホープス ３－１ 栃木ゴールデンブレーブス