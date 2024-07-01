首位・信濃、２位・群馬とのゲーム差1.5のまま　～BCリーグ～

６月29日（土）

４投手による被安打３の１失点リレー（茨城３勝１敗 さくら 377人）

福島レッドホープス

１＝０１０｜０００｜０００

４＝２００｜１００｜１０Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 福田拓也（３勝２敗）

敗戦投手 中園大樹（１勝３敗）

セーブ 根岸涼（５敗４Ｓ）

４人が３安打、計17安打16得点の猛攻（群馬４勝２敗 横須賀 318人）

群馬ダイヤモンドペガサス

16＝３３１｜３４２｜０

１＝０１０｜０００｜０（７回コールド）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 榊原元稀（５勝１敗）

敗戦投手 今野瑠斗（１敗）

６月30日（日）

長尾光、９回５安打104球完投（茨城４勝１敗 古河 312人）

福島レッドホープス

１＝１００｜０００｜０００

８＝１００｜０５２｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 長尾光（５勝３敗）

敗戦投手 小林路春（１勝１敗）

本塁打 （茨）アンディ・マーティン３号満塁

栃木、７安打も好機生かせず３連敗（神奈川４勝１敗 横須賀 412人）

栃木ゴールデンブレーブス

０＝０００｜０００｜００

８＝２００｜００６｜０Ｘ（８回コールド）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 清岡龍太郎（１勝２敗）

敗戦投手 竹本徹（２勝２敗）

本塁打 （神）蓮２号２ラン

◇前節の試合

６月24日（月） 相模原

神奈川フューチャードリームス ０－４ 福岡ソフトバンクホークスファーム

６月25日（火） 相模原

神奈川フューチャードリームス ７－５ 福岡ソフトバンクホークスファーム

６月26日（水） 相模原

神奈川フューチャードリームス ５－５ 福岡ソフトバンクホークスファーム（９回引き分け）

６月26日（水） しんきん諏訪

信濃グランセローズ ３－０ 栃木ゴールデンブレーブス

６月28日（金） 牡丹台

福島レッドホープス ３－１ 栃木ゴールデンブレーブス