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首位・信濃、２位・群馬とのゲーム差1.5のまま　～BCリーグ～

2024.07.01
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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６月29日（土）

 

　４投手による被安打３の１失点リレー（茨城３勝１敗　さくら　377人）

福島レッドホープス

１＝０１０｜０００｜０００

４＝２００｜１００｜１０Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　福田拓也（３勝２敗）

敗戦投手　中園大樹（１勝３敗）

セーブ　　根岸涼（５敗４Ｓ）

 

　４人が３安打、計17安打16得点の猛攻（群馬４勝２敗　横須賀　318人）

群馬ダイヤモンドペガサス

16＝３３１｜３４２｜０

１＝０１０｜０００｜０（７回コールド）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　榊原元稀（５勝１敗）

敗戦投手　今野瑠斗（１敗）

 

６月30日（日）

 

　長尾光、９回５安打104球完投（茨城４勝１敗　古河　312人）

福島レッドホープス

１＝１００｜０００｜０００

８＝１００｜０５２｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　長尾光（５勝３敗）

敗戦投手　小林路春（１勝１敗）

本塁打　（茨）アンディ・マーティン３号満塁

 

　栃木、７安打も好機生かせず３連敗（神奈川４勝１敗　横須賀　412人）

栃木ゴールデンブレーブス

０＝０００｜０００｜００

８＝２００｜００６｜０Ｘ（８回コールド）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　清岡龍太郎（１勝２敗）

敗戦投手　竹本徹（２勝２敗）

本塁打　（神）蓮２号２ラン

 

◇前節の試合

６月24日（月）　相模原

神奈川フューチャードリームス　０－４　福岡ソフトバンクホークスファーム

６月25日（火）　相模原

神奈川フューチャードリームス　７－５　福岡ソフトバンクホークスファーム

６月26日（水）　相模原

神奈川フューチャードリームス　５－５　福岡ソフトバンクホークスファーム（９回引き分け）

６月26日（水）　しんきん諏訪

信濃グランセローズ　３－０　栃木ゴールデンブレーブス

６月28日（金）　牡丹台

福島レッドホープス　３－１　栃木ゴールデンブレーブス

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