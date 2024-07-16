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首位・信濃、連敗　～BCリーグ～

2024.07.17
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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７月13日（土）

 

　初回打者一巡５安打５得点（２勝２敗　牛久　572人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

６＝０００｜３０１｜２００

８＝５１０｜０１１｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　石野田拓斗（１勝）

敗戦投手　武内風希（１勝４敗）

セーブ　　根岸涼（６敗５Ｓ）

 

７月14日（日）

 

　佐藤優悟、逆転サヨナラ２ラン（福島２勝５敗１分け　いわせ　121人）

信濃グランセローズ

３＝０２０｜０１０｜０００

４＝００１｜１００｜００２Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手　福井優也（４勝４敗）

敗戦投手　石本光紀（３勝１敗４Ｓ）

本塁打　（福）佐藤優悟５号２ラン

 

　大友宗、コールド勝ち決める犠飛（茨城３勝２敗　常陸大宮　366人）

栃木ゴールデンブレーブス

４＝０００｜０３０｜１０

12＝３００｜０３３｜２１Ｘ（８回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　川平真也（１勝）

敗戦投手　塚越伊織（１敗）

本塁打　（茨）大友宗９号３ラン

 

７月15日（月・祝）

 

　９回裏、無死満塁も犠飛１点止まり（３勝３敗　常陸大宮　357人）

栃木ゴールデンブレーブス

４＝０１０｜０１０｜２００

２＝０００｜０００｜０１１

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　中村拓馬（２勝４敗）

敗戦投手　伊藤駿吾（２勝７敗１Ｓ）

セーブ　　 齊藤鳳人（１Ｓ）

 

　吉岡豊司、７回３安打無失点の好投（群馬３勝２敗　伊那スタ　308人）

群馬ダイヤモンドペガサス

７＝０００｜００２｜１４０

２＝０００｜０００｜００２

信濃グランセローズ

勝利投手　吉岡豊司（５勝３敗）

敗戦投手　山田夢大（６勝２敗）

 

◇前節の試合

７月９日（火）　牛久

茨城アストロプラネッツ　１―６　福岡ソフトバンクホークスファーム

７月10日（水）　牛久

茨城アストロプラネッツ　３―４　福岡ソフトバンクホークスファーム

７月11日（木）　牛久

茨城アストロプラネッツ　９―１　福岡ソフトバンクホークスファーム

７月11日（木）　中井

神奈川フューチャードリームス　７―４　群馬ダイヤモンドペガサス

７月12日（金）　長野県営

信濃グランセローズ　７－２　栃木ゴールデンブレーブス

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