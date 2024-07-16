首位・信濃、連敗　～BCリーグ～

７月13日（土）

初回打者一巡５安打５得点（２勝２敗 牛久 572人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

６＝０００｜３０１｜２００

８＝５１０｜０１１｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 石野田拓斗（１勝）

敗戦投手 武内風希（１勝４敗）

セーブ 根岸涼（６敗５Ｓ）

７月14日（日）

佐藤優悟、逆転サヨナラ２ラン（福島２勝５敗１分け いわせ 121人）

信濃グランセローズ

３＝０２０｜０１０｜０００

４＝００１｜１００｜００２Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手 福井優也（４勝４敗）

敗戦投手 石本光紀（３勝１敗４Ｓ）

本塁打 （福）佐藤優悟５号２ラン

大友宗、コールド勝ち決める犠飛（茨城３勝２敗 常陸大宮 366人）

栃木ゴールデンブレーブス

４＝０００｜０３０｜１０

12＝３００｜０３３｜２１Ｘ（８回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 川平真也（１勝）

敗戦投手 塚越伊織（１敗）

本塁打 （茨）大友宗９号３ラン

７月15日（月・祝）

９回裏、無死満塁も犠飛１点止まり（３勝３敗 常陸大宮 357人）

栃木ゴールデンブレーブス

４＝０１０｜０１０｜２００

２＝０００｜０００｜０１１

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 中村拓馬（２勝４敗）

敗戦投手 伊藤駿吾（２勝７敗１Ｓ）

セーブ 齊藤鳳人（１Ｓ）

吉岡豊司、７回３安打無失点の好投（群馬３勝２敗 伊那スタ 308人）

群馬ダイヤモンドペガサス

７＝０００｜００２｜１４０

２＝０００｜０００｜００２

信濃グランセローズ

勝利投手 吉岡豊司（５勝３敗）

敗戦投手 山田夢大（６勝２敗）

◇前節の試合

７月９日（火） 牛久

茨城アストロプラネッツ １―６ 福岡ソフトバンクホークスファーム

７月10日（水） 牛久

茨城アストロプラネッツ ３―４ 福岡ソフトバンクホークスファーム

７月11日（木） 牛久

茨城アストロプラネッツ ９―１ 福岡ソフトバンクホークスファーム

７月11日（木） 中井

神奈川フューチャードリームス ７―４ 群馬ダイヤモンドペガサス

７月12日（金） 長野県営

信濃グランセローズ ７－２ 栃木ゴールデンブレーブス