首位・信濃、連敗 ～BCリーグ～
７月13日（土）
初回打者一巡５安打５得点（２勝２敗 牛久 572人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
６＝０００｜３０１｜２００
８＝５１０｜０１１｜００Ｘ
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 石野田拓斗（１勝）
敗戦投手 武内風希（１勝４敗）
セーブ 根岸涼（６敗５Ｓ）
７月14日（日）
佐藤優悟、逆転サヨナラ２ラン（福島２勝５敗１分け いわせ 121人）
信濃グランセローズ
３＝０２０｜０１０｜０００
４＝００１｜１００｜００２Ｘ
福島レッドホープス
勝利投手 福井優也（４勝４敗）
敗戦投手 石本光紀（３勝１敗４Ｓ）
本塁打 （福）佐藤優悟５号２ラン
大友宗、コールド勝ち決める犠飛（茨城３勝２敗 常陸大宮 366人）
栃木ゴールデンブレーブス
４＝０００｜０３０｜１０
12＝３００｜０３３｜２１Ｘ（８回コールド）
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 川平真也（１勝）
敗戦投手 塚越伊織（１敗）
本塁打 （茨）大友宗９号３ラン
７月15日（月・祝）
９回裏、無死満塁も犠飛１点止まり（３勝３敗 常陸大宮 357人）
栃木ゴールデンブレーブス
４＝０１０｜０１０｜２００
２＝０００｜０００｜０１１
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 中村拓馬（２勝４敗）
敗戦投手 伊藤駿吾（２勝７敗１Ｓ）
セーブ 齊藤鳳人（１Ｓ）
吉岡豊司、７回３安打無失点の好投（群馬３勝２敗 伊那スタ 308人）
群馬ダイヤモンドペガサス
７＝０００｜００２｜１４０
２＝０００｜０００｜００２
信濃グランセローズ
勝利投手 吉岡豊司（５勝３敗）
敗戦投手 山田夢大（６勝２敗）
◇前節の試合
７月９日（火） 牛久
茨城アストロプラネッツ １―６ 福岡ソフトバンクホークスファーム
７月10日（水） 牛久
茨城アストロプラネッツ ３―４ 福岡ソフトバンクホークスファーム
７月11日（木） 牛久
茨城アストロプラネッツ ９―１ 福岡ソフトバンクホークスファーム
７月11日（木） 中井
神奈川フューチャードリームス ７―４ 群馬ダイヤモンドペガサス
７月12日（金） 長野県営
信濃グランセローズ ７－２ 栃木ゴールデンブレーブス