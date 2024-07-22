前期王者・徳島、３連勝　～四国アイランドリーグplus～

◇後期

７月20日（土）

５投手による被安打３の完封リレー（愛媛２勝１敗 安芸 175人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝２００｜０３０｜０００

０＝０００｜０００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手 窪田寛之（４勝１敗）

敗戦投手 若松尚輝（３勝１敗１Ｓ）

本塁打 （愛）髙橋駿介３号３ラン

７月21日（日）

チャン・ヒョンジン、２安打３打点（１勝１敗 三好 262人）

香川オリーブガイナーズ

５＝００３｜０００｜２００

７＝２００｜３０２｜００Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手 山崎正義（４勝２敗１Ｓ）

敗戦投手 和泉圭祐（５敗１Ｓ）

セーブ 中込陽翔（３勝１敗２Ｓ）

本塁打 （徳）柏木寿志４号２ラン、チャン・ヒョンジン１号ソロ

（香）山田倫１号２ラン

２回裏、４連打含む５安打で４得点（２勝２敗 笠岡どんぐり球場 770人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝００１｜０１０｜０００

７＝１４１｜０００｜０１Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 福本光希（１勝）

敗戦投手 加納雅也（２勝２敗）

本塁打 （愛）堀川優斗４号ソロ

（高）嶋村麟士朗３号ソロ

◇前節の試合

７月17日（水） 高知

高知ファイティングドッグス １―８ 徳島インディゴソックス

７月17日（水） 筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍 ２―０ 香川オリーブガイナーズ

７月18日（木） 筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍 ３―１ 香川オリーブガイナーズ

７月19日（金） 高知

高知ファイティングドッグス １－12 徳島インディゴソックス