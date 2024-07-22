前期王者・徳島、３連勝 ～四国アイランドリーグplus～
◇後期
７月20日（土）
５投手による被安打３の完封リレー（愛媛２勝１敗 安芸 175人）
愛媛マンダリンパイレーツ
５＝２００｜０３０｜０００
０＝０００｜０００｜０００
高知ファイティングドッグス
勝利投手 窪田寛之（４勝１敗）
敗戦投手 若松尚輝（３勝１敗１Ｓ）
本塁打 （愛）髙橋駿介３号３ラン
７月21日（日）
チャン・ヒョンジン、２安打３打点（１勝１敗 三好 262人）
香川オリーブガイナーズ
５＝００３｜０００｜２００
７＝２００｜３０２｜００Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 山崎正義（４勝２敗１Ｓ）
敗戦投手 和泉圭祐（５敗１Ｓ）
セーブ 中込陽翔（３勝１敗２Ｓ）
本塁打 （徳）柏木寿志４号２ラン、チャン・ヒョンジン１号ソロ
（香）山田倫１号２ラン
２回裏、４連打含む５安打で４得点（２勝２敗 笠岡どんぐり球場 770人）
愛媛マンダリンパイレーツ
２＝００１｜０１０｜０００
７＝１４１｜０００｜０１Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 福本光希（１勝）
敗戦投手 加納雅也（２勝２敗）
本塁打 （愛）堀川優斗４号ソロ
（高）嶋村麟士朗３号ソロ
◇前節の試合
７月17日（水） 高知
高知ファイティングドッグス １―８ 徳島インディゴソックス
７月17日（水） 筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 ２―０ 香川オリーブガイナーズ
７月18日（木） 筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 ３―１ 香川オリーブガイナーズ
７月19日（金） 高知
高知ファイティングドッグス １－12 徳島インディゴソックス