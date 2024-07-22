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前期王者・徳島、３連勝　～四国アイランドリーグplus～

2024.07.22
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇後期

 

７月20日（土）

 

　５投手による被安打３の完封リレー（愛媛２勝１敗　安芸　175人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝２００｜０３０｜０００

０＝０００｜０００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手　窪田寛之（４勝１敗）

敗戦投手　若松尚輝（３勝１敗１Ｓ）

本塁打　（愛）髙橋駿介３号３ラン

 

７月21日（日）

 

　チャン・ヒョンジン、２安打３打点（１勝１敗　三好　262人）

香川オリーブガイナーズ

５＝００３｜０００｜２００

７＝２００｜３０２｜００Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手　山崎正義（４勝２敗１Ｓ）

敗戦投手　和泉圭祐（５敗１Ｓ）

セーブ　　中込陽翔（３勝１敗２Ｓ）

本塁打　（徳）柏木寿志４号２ラン、チャン・ヒョンジン１号ソロ

　　　　（香）山田倫１号２ラン

 

　２回裏、４連打含む５安打で４得点（２勝２敗　笠岡どんぐり球場　770人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝００１｜０１０｜０００

７＝１４１｜０００｜０１Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　福本光希（１勝）

敗戦投手　加納雅也（２勝２敗）

本塁打　（愛）堀川優斗４号ソロ

　　　　（高）嶋村麟士朗３号ソロ

 

◇前節の試合

７月17日（水）　高知

高知ファイティングドッグス　１―８　徳島インディゴソックス

７月17日（水）　筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　２―０　香川オリーブガイナーズ

７月18日（木）　筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　３―１　香川オリーブガイナーズ

７月19日（金）　高知

高知ファイティングドッグス　１－12　徳島インディゴソックス

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