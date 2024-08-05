好調・群馬、信濃と同率首位に　～BCリーグ～

８月３日（土）

１番・三沢大成、１本塁打含む３安打（２勝２敗 しらさわ 189人）

群馬ダイヤモンドペガサス

４＝０００｜０００｜３１０

５＝００１｜１１２｜００Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手 鎌田大輝（３勝４敗１Ｓ）

敗戦投手 長大聖（３勝３敗）

セーブ 石川颯（１勝４敗３Ｓ）

本塁打 （福）佐藤優悟６号ソロ、菅原正悟１号ソロ、三沢大成２号ソロ

安打数で下回りながら効率よく７得点（神奈川５勝１敗１分け 俣野 243人）

茨城アストロプラネッツ

３＝０００｜０３０｜０

７＝０１０｜３３０｜Ｘ（規定により７回）

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 氏家蓮（１勝）

敗戦投手 川平真也（１勝１敗）

セーブ 加藤大（３敗２Ｓ）

和辻大輝、１点差直後に効果的本塁打（信濃７勝 松本 280人）

栃木ゴールデンブレーブス

２＝０００｜０００｜２００

５＝０２０｜１００｜２０Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手 塩本周平（５勝２敗）

敗戦投手 中村拓馬（２勝５敗）

セーブ 石本光紀（３勝３敗８Ｓ）

本塁打 （信）和辻大輝５号２ラン

８月４日（日）

打線爆発、21安打で22得点（群馬３勝２敗 いいたて 118人）

群馬ダイヤモンドペガサス

22＝０１５｜４10２｜０

４＝０２０｜０００｜２（８回コールド）

福島レッドホープス

勝利投手 北田雅也（６勝）

敗戦投手 若松駿太（３勝７敗）

８番・井上翼、３安打５打点の活躍（神奈川６勝１敗１分け 牛久 237人）

神奈川フューチャードリームス

12＝９１０｜０２０｜０００

５＝０００｜００２｜２１０

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 石井涼（８勝２敗）

敗戦投手 三浦遼大（１勝１敗）

本塁打 （神）齋藤健成５号３ラン、井上翼２号２ラン

（茨）大友宗10号ソロ

山田夢大、被安打６の１失点完投（信濃８勝 中野 387人）

栃木ゴールデンブレーブス

１＝０００｜１００｜１

11＝０１２｜０１０｜７Ｘ（７回コールド）

信濃グランセローズ

勝利投手 山田夢大（７勝２敗）

敗戦投手 竹本徹（２勝４敗）

本塁打 （信）日下部由伸２号ソロ

◇前節の試合

７月30日（火） ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ ３―１ 神奈川フューチャードリームス

７月31日（水） ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ ０―６ 茨城アストロプラネッツ

７月31日（水） 長野県営

信濃グランセローズ ２―３ 群馬ダイヤモンドペガサス

８月１日（木） 保土ケ谷

神奈川フューチャードリームス ６―２ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

８月２日（金） 美浦

茨城アストロプラネッツ ８－７ 福島レッドホープス

８月２日（金） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ３－２ 信濃グランセローズ