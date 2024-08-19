首位・群馬、マジック５点灯　～BCリーグ～

８月17日（土）

大友宗、２回裏の２ラン含む３打点（茨城２勝４敗 牛久 1519人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００

７＝２５０｜０００（落雷による６回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 川平真也（２勝２敗）

敗戦投手 足立真彦（７勝５敗）

本塁打 （茨）大友宗12号２ラン

安里海、リーグ最速の２桁勝利＆100奪三振（神奈川７勝１敗 栃木県営 948人）

神奈川フューチャードリームス

13＝５２２｜０３０｜００１

５＝２００｜０２１｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 安里海（10勝４敗）

敗戦投手 高岸宏行（２敗）

先発全員安打、計16本13得点の猛攻（福島３勝４敗 桐生 384人）

福島レッドホープス

13＝００１｜０６０｜３３

２＝２００｜０００｜００（８回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 鎌田大輝（５勝４敗１Ｓ）

敗戦投手 榊原元稀（７勝３敗）

８月18日（日）

瀧上晶太、NPB投手に５打数５安打２打点（西武２勝 笠間 508人）

埼玉西武ライオンズファーム

13＝００３｜２６０｜０２０

11＝２１２｜０００｜０５１

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 三浦大輝

敗戦投手 冨樫晃毅（１敗）

セーブ ロペス

本塁打 （西）モンテル２ラン

１番・國弘愛斗、効果的なタイムリー２本（３勝３敗 レジスタ 227人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０３１｜００１｜０００

２＝０００｜０１０｜００１

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 長大聖（５勝３敗）

敗戦投手 大宅健介（５勝４敗）

◇前節の試合

８月１３日（火） いわせ

福島レッドホープス ４―１ 茨城アストロプラネッツ（６回降雨コールド）

８月15日（木） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ５―９ 信濃グランセローズ

＜順位表＞（８月18日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 群馬 49 30 18 １ .625 M5

１ 神奈川 51 30 18 ３ .625 0.0

３ 信濃 49 29 18 ２ .617 0.5

４ 茨城 50 20 28 ３ .417 9.5

５ 埼玉 47 17 25 ５ .405 0.0

６ 福島 50 17 31 ２ .354 3.0

７ 栃木 49 10 37 ２ .213 6.5



