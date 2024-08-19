首位・群馬、マジック５点灯 ～BCリーグ～
８月17日（土）
大友宗、２回裏の２ラン含む３打点（茨城２勝４敗 牛久 1519人）
信濃グランセローズ
０＝０００｜０００
７＝２５０｜０００（落雷による６回コールド）
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 川平真也（２勝２敗）
敗戦投手 足立真彦（７勝５敗）
本塁打 （茨）大友宗12号２ラン
安里海、リーグ最速の２桁勝利＆100奪三振（神奈川７勝１敗 栃木県営 948人）
神奈川フューチャードリームス
13＝５２２｜０３０｜００１
５＝２００｜０２１｜０００
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 安里海（10勝４敗）
敗戦投手 高岸宏行（２敗）
先発全員安打、計16本13得点の猛攻（福島３勝４敗 桐生 384人）
福島レッドホープス
13＝００１｜０６０｜３３
２＝２００｜０００｜００（８回コールド）
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 鎌田大輝（５勝４敗１Ｓ）
敗戦投手 榊原元稀（７勝３敗）
８月18日（日）
瀧上晶太、NPB投手に５打数５安打２打点（西武２勝 笠間 508人）
埼玉西武ライオンズファーム
13＝００３｜２６０｜０２０
11＝２１２｜０００｜０５１
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 三浦大輝
敗戦投手 冨樫晃毅（１敗）
セーブ ロペス
本塁打 （西）モンテル２ラン
１番・國弘愛斗、効果的なタイムリー２本（３勝３敗 レジスタ 227人）
群馬ダイヤモンドペガサス
５＝０３１｜００１｜０００
２＝０００｜０１０｜００１
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 長大聖（５勝３敗）
敗戦投手 大宅健介（５勝４敗）
◇前節の試合
８月１３日（火） いわせ
福島レッドホープス ４―１ 茨城アストロプラネッツ（６回降雨コールド）
８月15日（木） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ５―９ 信濃グランセローズ
＜順位表＞（８月18日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 群馬 49 30 18 １ .625 M5
１ 神奈川 51 30 18 ３ .625 0.0
３ 信濃 49 29 18 ２ .617 0.5
４ 茨城 50 20 28 ３ .417 9.5
５ 埼玉 47 17 25 ５ .405 0.0
６ 福島 50 17 31 ２ .354 3.0
７ 栃木 49 10 37 ２ .213 6.5