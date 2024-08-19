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首位・群馬、マジック５点灯　～BCリーグ～

2024.08.19
スポーツコミュニケーションズ
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８月17日（土）

 

　大友宗、２回裏の２ラン含む３打点（茨城２勝４敗　牛久　1519人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００

７＝２５０｜０００（落雷による６回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　川平真也（２勝２敗）

敗戦投手　足立真彦（７勝５敗）

本塁打　（茨）大友宗12号２ラン

 

　安里海、リーグ最速の２桁勝利＆100奪三振（神奈川７勝１敗　栃木県営　948人）

神奈川フューチャードリームス

13＝５２２｜０３０｜００１

５＝２００｜０２１｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　安里海（10勝４敗）

敗戦投手　高岸宏行（２敗）

 

　先発全員安打、計16本13得点の猛攻（福島３勝４敗　桐生　384人）

福島レッドホープス

13＝００１｜０６０｜３３

２＝２００｜０００｜００（８回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　鎌田大輝（５勝４敗１Ｓ）

敗戦投手　榊原元稀（７勝３敗）

 

８月18日（日）

 

　瀧上晶太、NPB投手に５打数５安打２打点（西武２勝　笠間　508人）

埼玉西武ライオンズファーム

13＝００３｜２６０｜０２０

11＝２１２｜０００｜０５１

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　三浦大輝

敗戦投手　冨樫晃毅（１敗）

セーブ　　ロペス

本塁打　（西）モンテル２ラン

 

　１番・國弘愛斗、効果的なタイムリー２本（３勝３敗　レジスタ　227人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０３１｜００１｜０００

２＝０００｜０１０｜００１

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　長大聖（５勝３敗）

敗戦投手　大宅健介（５勝４敗）

 

◇前節の試合

８月１３日（火）　いわせ

福島レッドホープス　４―１　茨城アストロプラネッツ（６回降雨コールド）

８月15日（木）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　５―９　信濃グランセローズ

 

 

＜順位表＞（８月18日現在）

　　　　　試合　勝　敗　引　勝率　差

１　群馬　　49　30　18　１　.625　M5
１　神奈川　51　30　18　３　.625　0.0
３　信濃　　49　29　18　２　.617　0.5
４　茨城　　50　20　28　３　.417　9.5
５　埼玉　　47　17　25　５　.405　0.0
６　福島　　50　17　31　２　.354　3.0
７　栃木　　49　10　37　２　.213　6.5

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