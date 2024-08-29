サプライズ人事！ 長谷部が代表コーチとして参戦 ～北中米W杯アジア最終予選メンバー発表～
日本サッカー協会は29日、千葉市内で2026年北中米ワールドカップアジア最終予選の中国代表戦（9/5、さいたま）とバーレーン代表戦（9/10 バーレーン国立競技場）のメンバー27名を発表した。パリ五輪組からは、DF高井幸大（初選出、川崎フロンターレ）、FW細谷真大（柏レイソル）が選出された。また、昨季に現役を引退した長谷部誠（現フランクフルトフランクフルトU-21コーチ）が代表コーチとして加わることが発表された。
◆2026年北中米W杯アジア最終予選、中国代表戦（9/5）とバーレーン代表戦（9/10）メンバー
◆GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ）
◆DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シントトロイデン）
板倉滉（ボルシアMG）
中山雄太（FC町田ゼルビア）
町田浩樹（ユニオン・サンジロワーズ）
菅原由勢（サウサンプトン）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）※初招集
高井幸大（川崎フロンターレ）※初招集
◆MF／FW
遠藤航（リヴァプール）
伊東純也（ランス）
浅野拓磨（マジョルカ）
南野拓実（モナコ）
守田英正（スポルティングCP）
鎌田大地（クリスタル・パレス）
三笘薫（ブライトン）
小川航基（NECナイメヘン）
前田大然（セルティック）
旗手怜央（セルティック）
堂安律（フライブルク）
上田綺世（フェイエノールト）
田中碧（デュッセルドルフ）
中村敬斗（ランス）
久保建英（レアル・ソシエダ）
細谷真大（柏レイソル）