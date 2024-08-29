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サプライズ人事！　長谷部が代表コーチとして参戦　～北中米W杯アジア最終予選メンバー発表～

2024.08.29
スポーツコミュニケーションズ
サッカー日本代表ニュース
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　日本サッカー協会は29日、千葉市内で2026年北中米ワールドカップアジア最終予選の中国代表戦（9/5、さいたま）とバーレーン代表戦（9/10　バーレーン国立競技場）のメンバー27名を発表した。パリ五輪組からは、DF高井幸大（初選出、川崎フロンターレ）、FW細谷真大（柏レイソル）が選出された。また、昨季に現役を引退した長谷部誠（現フランクフルトフランクフルトU-21コーチ）が代表コーチとして加わることが発表された。

 

◆2026年北中米W杯アジア最終予選、中国代表戦（9/5）とバーレーン代表戦（9/10）メンバー

 

◆GK

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

谷晃生（FC町田ゼルビア）

鈴木彩艶（パルマ）

◆DF

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シントトロイデン）

板倉滉（ボルシアMG）

中山雄太（FC町田ゼルビア）

町田浩樹（ユニオン・サンジロワーズ）

菅原由勢（サウサンプトン）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）※初招集

高井幸大（川崎フロンターレ）※初招集

◆MF／FW

遠藤航（リヴァプール）

伊東純也（ランス）

浅野拓磨（マジョルカ）

南野拓実（モナコ）

守田英正（スポルティングCP）

鎌田大地（クリスタル・パレス）

三笘薫（ブライトン）

小川航基（NECナイメヘン）

前田大然（セルティック）

旗手怜央（セルティック）

堂安律（フライブルク）

上田綺世（フェイエノールト）

田中碧（デュッセルドルフ）

中村敬斗（ランス）

久保建英（レアル・ソシエダ）

細谷真大（柏レイソル）

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