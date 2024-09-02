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徳島、後期優勝マジック４！　～四国アイランドリーグplus～

2024.09.02
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇後期

 

８月31日（土）

 

　山下馨矢、９回に同点２塁打（徳島５勝１敗１分け　むつみスタジアム　369人）

香川オリーブガイナーズ

３＝０００｜０００｜０１２

３＝０１１｜１００｜０００

徳島インディゴソックス

 

９月１日（日）

 

　２死から３ラン、香川・継投が裏目に（徳島６勝１敗１分け　むつみスタジアム　208人）

香川オリーブガイナーズ

０＝０００｜０００｜０００

３＝０００｜０００｜０３Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手　中込陽翔（７勝１敗２Ｓ）

敗戦投手　龍頭大夏（１敗）

セーブ　　宮路悠良（１勝４Ｓ）

本塁打　（徳）寺岡丈翔８号３ラン

 

　浅井玲於、打率.373でトップをキープ（愛媛４勝３敗１分け　坊っちゃん　886人）

高知ファイティングドッグス

３＝０００｜０３０｜０００

４＝０００｜１１２｜００Ⅹ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　窪田寛之（７勝２敗）

敗戦投手　若松尚輝（５勝４敗１Ｓ）

セーブ　　立本颯（２勝２敗３Ｓ）

本塁打　（愛）浅井玲於７号２ラン

 

◇前節の試合

８月26日（火）　レクザム

香川オリーブガイナーズ　６―12　愛媛マンダリンパイレーツ

８月27日（水）　レクザム

香川オリーブガイナーズ　５―７　徳島インディゴソックス

 

 

＜順位表＞（８月27日現在）

　　　　試合　勝　負　引　勝率　差

１　徳島　24　17　４　３　.810　M4

２　愛媛　25　11　11　３　.500　6.5

３　高知　26　11　14　１　.440　1.5

４　香川　25　４　20　１　.167　6.5

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