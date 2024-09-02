徳島、後期優勝マジック４！ ～四国アイランドリーグplus～
◇後期
８月31日（土）
山下馨矢、９回に同点２塁打（徳島５勝１敗１分け むつみスタジアム 369人）
香川オリーブガイナーズ
３＝０００｜０００｜０１２
３＝０１１｜１００｜０００
徳島インディゴソックス
９月１日（日）
２死から３ラン、香川・継投が裏目に（徳島６勝１敗１分け むつみスタジアム 208人）
香川オリーブガイナーズ
０＝０００｜０００｜０００
３＝０００｜０００｜０３Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 中込陽翔（７勝１敗２Ｓ）
敗戦投手 龍頭大夏（１敗）
セーブ 宮路悠良（１勝４Ｓ）
本塁打 （徳）寺岡丈翔８号３ラン
浅井玲於、打率.373でトップをキープ（愛媛４勝３敗１分け 坊っちゃん 886人）
高知ファイティングドッグス
３＝０００｜０３０｜０００
４＝０００｜１１２｜００Ⅹ
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 窪田寛之（７勝２敗）
敗戦投手 若松尚輝（５勝４敗１Ｓ）
セーブ 立本颯（２勝２敗３Ｓ）
本塁打 （愛）浅井玲於７号２ラン
◇前節の試合
８月26日（火） レクザム
香川オリーブガイナーズ ６―12 愛媛マンダリンパイレーツ
８月27日（水） レクザム
香川オリーブガイナーズ ５―７ 徳島インディゴソックス
＜順位表＞（８月27日現在）
試合 勝 負 引 勝率 差
１ 徳島 24 17 ４ ３ .810 M4
２ 愛媛 25 11 11 ３ .500 6.5
３ 高知 26 11 14 １ .440 1.5
４ 香川 25 ４ 20 １ .167 6.5