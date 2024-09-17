２位・愛媛、優勝・徳島に連勝　～四国アイランドリーグplus～

◇後期

９月14日（土）

梶木翔馬、２安打２打点の活躍（香川４勝４敗１分け レクザム 305人）

高知ファイティングドッグス

２＝００２｜０００｜０００

４＝１０１｜２００｜００Ｘ

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 河合幸輝（７勝10敗）

敗戦投手 影山瑠星（４勝４敗）

セーブ 香山卓摩（３敗５Ｓ）

本塁打 （香）梶木翔馬７号ソロ

９月15日（日）

３回、連打と犠飛と本塁打で一気に４得点（香川５勝４敗１分け レクザム 588人）

高知ファイティングドッグス

１＝０００｜０００｜００１

６＝０１４｜０１０｜００Ｘ

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 石田啓介（４勝６敗）

敗戦投手 池端航洋（１勝２敗１Ｓ）

本塁打 （香）田川涼太１号２ラン、山田倫５号ソロ

７回４安打３得点で逆転、継投で逃げ切る（愛媛１勝６敗２分け 坊っちゃん 1388人）

徳島インディゴソックス

４＝１００｜２００｜０１０

５＝０２０｜０００｜３０Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 ピダーソン和紀（４勝６敗）

敗戦投手 中込陽翔（８勝２敗２Ｓ）

セーブ 立本颯（３勝２敗４Ｓ）

本塁打 （徳）寺岡丈翔９号ソロ

９月16日（月・祝）

天も味方に、苦手徳島に連勝（愛媛２勝６敗２分け 大洲 488人）

徳島インディゴソックス

５＝００２｜３００Ｘ

６＝２００｜３１ （6回表雷雨コールド）

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 吉村紘輝（１勝）

敗戦投手 斎藤佳紳（３勝１敗）

本塁打 （徳）塩﨑栄多４号ソロ、柏木寿志8号３ラン

◇前節の試合

９月10日（火） 筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍 １―１ 徳島インディゴソックス（９回引き分け）

９月10日（火） 坊っちゃん

愛媛マンダリンパイレーツ ４―５ 高知ファイティングドッグス

愛媛マンダリンパイレーツ ２―10 高知ファイティングドッグス

９月11日（水） 高知

高知ファイティングドッグス １―２ 香川オリーブガイナーズ

９月11日（水） 筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍 １―６ 徳島インディゴソックス

９月12日（木） マドンナスタジアム

愛媛マンダリンパイレーツ 16―5 香川オリーブガイナーズ

９月13日（金） レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ ３－９ 愛媛マンダリンパイレーツ

＜順位表＞（９月16日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 徳島 33 23 ６ ４ .793 優勝

２ 愛媛 34 16 15 ３ .516 8.0

３ 高知 33 13 18 ２ .419 3.0

４ 香川 34 ７ 25 ２ .219 6.5