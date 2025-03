今秋、9年ぶりに日本開催(11月9日、東京・両国国技館)となったブレイキンの1on1バトル世界大会「Red Bull BC One World Final」。そのシーズンの幕開けを祝したパーティー「Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo」が東京・GARDEN新木場FACTORYで行われた。国内外からB-Boy、B-Girlが招待され、そのスキルを惜しげもなく披露した。