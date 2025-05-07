新規参入の山梨、開幕11連敗　～BCリーグ～

５月３日（土）

先発・中村拓馬、６回３安打１失点の好投（栃木３勝１敗 鹿沼 926人）

福島レッドホープス

１＝００１｜０００｜０００

３＝０００｜０００｜２１Ⅹ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 嶋田航（１勝１敗）

敗戦投手 佐々木啓佑（１勝２敗）

セーブ 堀越歩夢（１Ｓ）

本塁打 （福）重田魁士１号ソロ

８回、２長打に小技絡め勝ち越し（群馬３勝 伊勢崎 255人）

茨城アストロプラネッツ

８＝０００｜４０４｜０００

10＝０１１｜００１｜５２Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 小島正也（２勝）

敗戦投手 佐藤友紀（１敗）

セーブ 荻野恭大（２Ｓ）

加藤大、１回２奪三振パーフェクト救援（神奈川１勝 大栄小諸 482人）

神奈川フューチャードリームス

４＝０３０｜０００｜０１０

１＝１００｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 松村青（１勝）

敗戦投手 成田雄樹（１勝１敗）

セーブ 加藤大（１勝３Ｓ）

５月４日（日）

７、８回にヒット１本で４得点奪う（群馬５勝１敗 西会津 140人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０００｜１００｜２２０

２＝１０１｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 榊原元稀（２勝）

敗戦投手 吉崎篤（１敗）

セーブ 髙橋主樹（２Ｓ）

本塁打 （福）三沢大成３号ソロ

初回、打者13人の猛攻で一挙８得点（栃木４勝１敗 高萩 172人）

栃木ゴールデンブレーブス

14＝８００｜２０３｜１

２＝１１０｜０００｜０（７回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 マロスティカ（１勝）

敗戦投手 山田大河（１敗）

本塁打 （茨）原海聖１号ソロ、佐藤大和１号ソロ

中川央、要所を締め118球完封（信濃６勝 伊那ニッパツ 412人）

山梨ファイアーウィンズ

０＝０００｜０００｜０００

７＝０００｜２１１｜１２Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手 中川央（４勝）

敗戦投手 舘池亮佑（４敗）

本塁打 （信）馬場愛己４号２ラン

５月５日（月・祝）

８回、本塁打と適時打で突き放す（茨城１勝 開成山 330人）

茨城アストロプラネッツ

６＝１００｜００２｜０３０

１＝００１｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 川平真也（１勝２敗）

敗戦投手 鎌田大輝（１勝３敗）

本塁打 （茨）原海聖２号ソロ

鈴木智也、３安打３打点２得点の活躍（栃木１勝 城南 382人）

栃木ゴールデンブレーブス

６＝２０２｜０１１｜０００

２＝１００｜１００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 吉川光夫（２勝）

敗戦投手 長大聖（２勝１敗）

本塁打 （栃）鈴木智也１号２ラン

（群）幸田風揮１号ソロ

２回、５安打に敵失絡み大量点（信濃３勝２敗 UD上尾スタ 410人）

信濃グランセローズ

２＝０００｜０００｜２００

７＝２５０｜０００｜００Ⅹ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 今村虎楠（１勝）

敗戦投手 山田夢大（３勝２敗）

先発・冨重英二郎、６回12奪三振（神奈川４勝 平塚 463人）

山梨ファイアーウィンズ

１＝００１｜０００｜０００

４＝０００｜３０１｜００Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 冨重英二郎（１勝）

敗戦投手 マイヤー（２敗）

セーブ 加藤大（１勝４Ｓ）

本塁打 （神）武内 勇賢２号２ラン

◇前節の試合

４月29日（火・祝） 栃木

栃木ゴールデンブレーブス 15―８ 福島レッドホープス

４月29日（火・祝） 笠間

茨城アストロプラネッツ １―10 群馬ダイヤモンドペガサス

４月29日（火・祝） 相模原

神奈川フューチャードリームス ３―６ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

４月29日（火・祝） 飯田

信濃グランセローズ ８―０ 山梨ファイアーウィンズ