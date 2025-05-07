新規参入の山梨、開幕11連敗 ～BCリーグ～
５月３日（土）
先発・中村拓馬、６回３安打１失点の好投（栃木３勝１敗 鹿沼 926人）
福島レッドホープス
１＝００１｜０００｜０００
３＝０００｜０００｜２１Ⅹ
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 嶋田航（１勝１敗）
敗戦投手 佐々木啓佑（１勝２敗）
セーブ 堀越歩夢（１Ｓ）
本塁打 （福）重田魁士１号ソロ
８回、２長打に小技絡め勝ち越し（群馬３勝 伊勢崎 255人）
茨城アストロプラネッツ
８＝０００｜４０４｜０００
10＝０１１｜００１｜５２Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 小島正也（２勝）
敗戦投手 佐藤友紀（１敗）
セーブ 荻野恭大（２Ｓ）
加藤大、１回２奪三振パーフェクト救援（神奈川１勝 大栄小諸 482人）
神奈川フューチャードリームス
４＝０３０｜０００｜０１０
１＝１００｜０００｜０００
信濃グランセローズ
勝利投手 松村青（１勝）
敗戦投手 成田雄樹（１勝１敗）
セーブ 加藤大（１勝３Ｓ）
５月４日（日）
７、８回にヒット１本で４得点奪う（群馬５勝１敗 西会津 140人）
群馬ダイヤモンドペガサス
５＝０００｜１００｜２２０
２＝１０１｜０００｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 榊原元稀（２勝）
敗戦投手 吉崎篤（１敗）
セーブ 髙橋主樹（２Ｓ）
本塁打 （福）三沢大成３号ソロ
初回、打者13人の猛攻で一挙８得点（栃木４勝１敗 高萩 172人）
栃木ゴールデンブレーブス
14＝８００｜２０３｜１
２＝１１０｜０００｜０（７回コールド）
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 マロスティカ（１勝）
敗戦投手 山田大河（１敗）
本塁打 （茨）原海聖１号ソロ、佐藤大和１号ソロ
中川央、要所を締め118球完封（信濃６勝 伊那ニッパツ 412人）
山梨ファイアーウィンズ
０＝０００｜０００｜０００
７＝０００｜２１１｜１２Ｘ
信濃グランセローズ
勝利投手 中川央（４勝）
敗戦投手 舘池亮佑（４敗）
本塁打 （信）馬場愛己４号２ラン
５月５日（月・祝）
８回、本塁打と適時打で突き放す（茨城１勝 開成山 330人）
茨城アストロプラネッツ
６＝１００｜００２｜０３０
１＝００１｜０００｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 川平真也（１勝２敗）
敗戦投手 鎌田大輝（１勝３敗）
本塁打 （茨）原海聖２号ソロ
鈴木智也、３安打３打点２得点の活躍（栃木１勝 城南 382人）
栃木ゴールデンブレーブス
６＝２０２｜０１１｜０００
２＝１００｜１００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 吉川光夫（２勝）
敗戦投手 長大聖（２勝１敗）
本塁打 （栃）鈴木智也１号２ラン
（群）幸田風揮１号ソロ
２回、５安打に敵失絡み大量点（信濃３勝２敗 UD上尾スタ 410人）
信濃グランセローズ
２＝０００｜０００｜２００
７＝２５０｜０００｜００Ⅹ
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 今村虎楠（１勝）
敗戦投手 山田夢大（３勝２敗）
先発・冨重英二郎、６回12奪三振（神奈川４勝 平塚 463人）
山梨ファイアーウィンズ
１＝００１｜０００｜０００
４＝０００｜３０１｜００Ｘ
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 冨重英二郎（１勝）
敗戦投手 マイヤー（２敗）
セーブ 加藤大（１勝４Ｓ）
本塁打 （神）武内 勇賢２号２ラン
◇前節の試合
４月29日（火・祝） 栃木
栃木ゴールデンブレーブス 15―８ 福島レッドホープス
４月29日（火・祝） 笠間
茨城アストロプラネッツ １―10 群馬ダイヤモンドペガサス
４月29日（火・祝） 相模原
神奈川フューチャードリームス ３―６ 埼玉武蔵ヒートベアーズ
４月29日（火・祝） 飯田
信濃グランセローズ ８―０ 山梨ファイアーウィンズ