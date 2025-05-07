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新規参入の山梨、開幕11連敗　～BCリーグ～

2025.05.07
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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５月３日（土）

 

　先発・中村拓馬、６回３安打１失点の好投（栃木３勝１敗　鹿沼　926人）

福島レッドホープス

１＝００１｜０００｜０００

３＝０００｜０００｜２１Ⅹ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　嶋田航（１勝１敗）

敗戦投手　佐々木啓佑（１勝２敗）

セーブ　　堀越歩夢（１Ｓ）

本塁打　（福）重田魁士１号ソロ

 

　８回、２長打に小技絡め勝ち越し（群馬３勝　伊勢崎　255人）

茨城アストロプラネッツ

８＝０００｜４０４｜０００

10＝０１１｜００１｜５２Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　小島正也（２勝）

敗戦投手　佐藤友紀（１敗）

セーブ　　荻野恭大（２Ｓ）

 

　加藤大、１回２奪三振パーフェクト救援（神奈川１勝　大栄小諸　482人）

神奈川フューチャードリームス

４＝０３０｜０００｜０１０

１＝１００｜０００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手　松村青（１勝）

敗戦投手　成田雄樹（１勝１敗）

セーブ　　加藤大（１勝３Ｓ）

 

５月４日（日）

 

　７、８回にヒット１本で４得点奪う（群馬５勝１敗　西会津　140人）

群馬ダイヤモンドペガサス

５＝０００｜１００｜２２０

２＝１０１｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　榊原元稀（２勝）

敗戦投手　吉崎篤（１敗）

セーブ　　髙橋主樹（２Ｓ）

本塁打　（福）三沢大成３号ソロ

 

　初回、打者13人の猛攻で一挙８得点（栃木４勝１敗　高萩　172人）

栃木ゴールデンブレーブス

14＝８００｜２０３｜１

２＝１１０｜０００｜０（７回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　マロスティカ（１勝）

敗戦投手　山田大河（１敗）

本塁打　（茨）原海聖１号ソロ、佐藤大和１号ソロ

 

　中川央、要所を締め118球完封（信濃６勝　伊那ニッパツ　412人）

山梨ファイアーウィンズ

０＝０００｜０００｜０００

７＝０００｜２１１｜１２Ｘ

信濃グランセローズ

勝利投手　中川央（４勝）

敗戦投手　舘池亮佑（４敗）

本塁打　（信）馬場愛己４号２ラン

 

５月５日（月・祝）

 

　８回、本塁打と適時打で突き放す（茨城１勝　開成山　330人）

茨城アストロプラネッツ

６＝１００｜００２｜０３０

１＝００１｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　川平真也（１勝２敗）

敗戦投手　鎌田大輝（１勝３敗）

本塁打　（茨）原海聖２号ソロ

 

　鈴木智也、３安打３打点２得点の活躍（栃木１勝　城南　382人）

栃木ゴールデンブレーブス

６＝２０２｜０１１｜０００

２＝１００｜１００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　吉川光夫（２勝）

敗戦投手　長大聖（２勝１敗）

本塁打　（栃）鈴木智也１号２ラン

　　　　（群）幸田風揮１号ソロ

 

　２回、５安打に敵失絡み大量点（信濃３勝２敗　UD上尾スタ　410人）

信濃グランセローズ

２＝０００｜０００｜２００

７＝２５０｜０００｜００Ⅹ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　今村虎楠（１勝）

敗戦投手　山田夢大（３勝２敗）

 

　先発・冨重英二郎、６回12奪三振（神奈川４勝　平塚　463人）

山梨ファイアーウィンズ

１＝００１｜０００｜０００

４＝０００｜３０１｜００Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　冨重英二郎（１勝）

敗戦投手　マイヤー（２敗）

セーブ　　加藤大（１勝４Ｓ）

本塁打　（神）武内 勇賢２号２ラン

 

◇前節の試合

４月29日（火・祝）　栃木

栃木ゴールデンブレーブス　15―８　福島レッドホープス

４月29日（火・祝）　笠間

茨城アストロプラネッツ　１―10　群馬ダイヤモンドペガサス

４月29日（火・祝）　相模原

神奈川フューチャードリームス　３―６　埼玉武蔵ヒートベアーズ

４月29日（火・祝）　飯田

信濃グランセローズ　８―０　山梨ファイアーウィンズ

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