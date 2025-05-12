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山梨、大勝で待望の初勝利　～BCリーグ～

2025.05.12
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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５月10日（土）

 

　８回、５連打に失策絡み４得点（１勝１敗　白河　185人）

茨城アストロプラネッツ

６＝５００｜０００｜０１０

９＝０２１｜０００｜２４Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手　田中汰樹（１勝）

敗戦投手　佐藤友紀（２敗）

セーブ　　鎌田大輝（１勝３敗１Ｓ）

本塁打　（福）佐藤優悟４号ソロ

 

　濱田祐太、２適時打含む４安打３打点（群馬１勝　城南　286人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜０１０｜００

９＝１２０｜０４２｜０Ｘ（８回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　三浦彰浩（２勝）

敗戦投手　平澤燎（３敗）

 

５月11日（日）

 

　９回、２四死球に５安打５得点（茨城２勝４敗　清原　1035人）

茨城アストロプラネッツ

７＝１００｜００１｜００５

４＝０００｜１３０｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　石野田拓斗（１勝１Ｓ）

敗戦投手　堀越歩夢（１敗１Ｓ）

セーブ　　佐藤友紀（２敗１Ｓ）

本塁打　（栃）三方陽登１号ソロ

 

　初回、打者12人の猛攻で勝負決す（埼玉２勝　ハレスタ熊谷　531人）

山梨ファイアーウィンズ

２＝００１｜１００｜０

12＝８０１｜０２０｜1X（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　大宅健介（１勝３敗）

敗戦投手　土屋風丸（２敗）

本塁打　（埼）横尾慎一郎２号ソロ

 

　岡野優翔、値千金サヨナラ３ラン（神奈川２勝　平塚　405人）

信濃グランセローズ

７＝０００｜０００｜６１０

９＝０２０｜１０１｜０２3X

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　加藤大（２勝４Ｓ）

敗戦投手　池田尚祈（１敗３Ｓ）

本塁打　（信）ジェス５号３ラン、佐和田翔弥３号ソロ

　　　　（神）川村怜史２号ソロ、岡野優翔１号３ラン

 

◇前節の試合

５月８日（木）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　８―４　福島レッドホープス

５月９日（金）　しらさわ

福島レッドホープス　20－４　栃木ゴールデンブレーブス（７回コールド）

５月９日（金）　相模原

神奈川フューチャードリームス　０－13　山梨ファイアーウィンズ（７回コールド）

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