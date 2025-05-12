山梨、大勝で待望の初勝利　～BCリーグ～

５月10日（土）

８回、５連打に失策絡み４得点（１勝１敗 白河 185人）

茨城アストロプラネッツ

６＝５００｜０００｜０１０

９＝０２１｜０００｜２４Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手 田中汰樹（１勝）

敗戦投手 佐藤友紀（２敗）

セーブ 鎌田大輝（１勝３敗１Ｓ）

本塁打 （福）佐藤優悟４号ソロ

濱田祐太、２適時打含む４安打３打点（群馬１勝 城南 286人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜０１０｜００

９＝１２０｜０４２｜０Ｘ（８回コールド）

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 三浦彰浩（２勝）

敗戦投手 平澤燎（３敗）

５月11日（日）

９回、２四死球に５安打５得点（茨城２勝４敗 清原 1035人）

茨城アストロプラネッツ

７＝１００｜００１｜００５

４＝０００｜１３０｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 石野田拓斗（１勝１Ｓ）

敗戦投手 堀越歩夢（１敗１Ｓ）

セーブ 佐藤友紀（２敗１Ｓ）

本塁打 （栃）三方陽登１号ソロ

初回、打者12人の猛攻で勝負決す（埼玉２勝 ハレスタ熊谷 531人）

山梨ファイアーウィンズ

２＝００１｜１００｜０

12＝８０１｜０２０｜1X（７回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 大宅健介（１勝３敗）

敗戦投手 土屋風丸（２敗）

本塁打 （埼）横尾慎一郎２号ソロ

岡野優翔、値千金サヨナラ３ラン（神奈川２勝 平塚 405人）

信濃グランセローズ

７＝０００｜０００｜６１０

９＝０２０｜１０１｜０２3X

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 加藤大（２勝４Ｓ）

敗戦投手 池田尚祈（１敗３Ｓ）

本塁打 （信）ジェス５号３ラン、佐和田翔弥３号ソロ

（神）川村怜史２号ソロ、岡野優翔１号３ラン

◇前節の試合

５月８日（木） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ８―４ 福島レッドホープス

５月９日（金） しらさわ

福島レッドホープス 20－４ 栃木ゴールデンブレーブス（７回コールド）

５月９日（金） 相模原

神奈川フューチャードリームス ０－13 山梨ファイアーウィンズ（７回コールド）