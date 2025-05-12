山梨、大勝で待望の初勝利 ～BCリーグ～
５月10日（土）
８回、５連打に失策絡み４得点（１勝１敗 白河 185人）
茨城アストロプラネッツ
６＝５００｜０００｜０１０
９＝０２１｜０００｜２４Ｘ
福島レッドホープス
勝利投手 田中汰樹（１勝）
敗戦投手 佐藤友紀（２敗）
セーブ 鎌田大輝（１勝３敗１Ｓ）
本塁打 （福）佐藤優悟４号ソロ
濱田祐太、２適時打含む４安打３打点（群馬１勝 城南 286人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
１＝０００｜０１０｜００
９＝１２０｜０４２｜０Ｘ（８回コールド）
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 三浦彰浩（２勝）
敗戦投手 平澤燎（３敗）
５月11日（日）
９回、２四死球に５安打５得点（茨城２勝４敗 清原 1035人）
茨城アストロプラネッツ
７＝１００｜００１｜００５
４＝０００｜１３０｜０００
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 石野田拓斗（１勝１Ｓ）
敗戦投手 堀越歩夢（１敗１Ｓ）
セーブ 佐藤友紀（２敗１Ｓ）
本塁打 （栃）三方陽登１号ソロ
初回、打者12人の猛攻で勝負決す（埼玉２勝 ハレスタ熊谷 531人）
山梨ファイアーウィンズ
２＝００１｜１００｜０
12＝８０１｜０２０｜1X（７回コールド）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 大宅健介（１勝３敗）
敗戦投手 土屋風丸（２敗）
本塁打 （埼）横尾慎一郎２号ソロ
岡野優翔、値千金サヨナラ３ラン（神奈川２勝 平塚 405人）
信濃グランセローズ
７＝０００｜０００｜６１０
９＝０２０｜１０１｜０２3X
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 加藤大（２勝４Ｓ）
敗戦投手 池田尚祈（１敗３Ｓ）
本塁打 （信）ジェス５号３ラン、佐和田翔弥３号ソロ
（神）川村怜史２号ソロ、岡野優翔１号３ラン
◇前節の試合
５月８日（木） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ８―４ 福島レッドホープス
５月９日（金） しらさわ
福島レッドホープス 20－４ 栃木ゴールデンブレーブス（７回コールド）
５月９日（金） 相模原
神奈川フューチャードリームス ０－13 山梨ファイアーウィンズ（７回コールド）