山梨、連日の１点差負けで３連敗 ～BCリーグ～
５月24日（土）
栃木ゴールデンブレーブス
７回無失点の榊原元稀、防御率0.28（１勝１敗 伊勢崎 404人）
２＝０００｜０００｜０２０
３＝００１｜００２｜００Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 榊原元稀（４勝）
敗戦投手 マロスティカ（１勝１敗）
セーブ 髙橋主樹（４Ｓ）
本塁打 （群）濱田祐太３号２ラン
代打・増田雄仁、８回逆転本塁打（埼玉５勝 幸手 295人）
山梨ファイアーウィンズ
５＝００１｜０２０｜１１０
６＝０００｜０２０｜０４Ｘ
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 長坂拓夢（２勝）
敗戦投手 青山武樹（３敗）
セーブ 大生竜万（１敗４Ｓ）
本塁打 （山）星野夏旗２号ソロ
（埼）横尾慎一郎３号２ラン、増田雄仁２号３ラン
５月25日（日）
大城龍馬、先頭打者弾含む３安打（埼玉６勝 幸手 196人）
山梨ファイアーウィンズ
５＝０００｜３００｜０１１
６＝１０１｜０１１｜１１Ｘ
埼玉武蔵ヒートベアーズ３
勝利投手 大宅健介（３勝３敗）
敗戦投手 藤田佑大（２敗）
セーブ 大生竜万（１敗５Ｓ）
本塁打 （山）竹内佑太郎１号３ラン
（埼）大城龍馬４号ソロ・５号ソロ、高橋空大２号ソロ
◇前節の試合
５月22日（木） ジット
山梨ファイアーウィンズ ３―７ 神奈川フューチャードリームス
５月23日（金） 小山
栃木ゴールデンブレーブス ７―１ 茨城アストロプラネッツ
５月23日（金） 中野
信濃グランセローズ ５―１ 埼玉武蔵ヒートベアーズ