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山梨、連日の１点差負けで３連敗　～BCリーグ～

2025.05.26
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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５月24日（土）

栃木ゴールデンブレーブス

　７回無失点の榊原元稀、防御率0.28（１勝１敗　伊勢崎　404人）

２＝０００｜０００｜０２０

３＝００１｜００２｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　榊原元稀（４勝）

敗戦投手　マロスティカ（１勝１敗）

セーブ　　髙橋主樹（４Ｓ）

本塁打　（群）濱田祐太３号２ラン

 

　代打・増田雄仁、８回逆転本塁打（埼玉５勝　幸手　295人）

山梨ファイアーウィンズ

５＝００１｜０２０｜１１０

６＝０００｜０２０｜０４Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　長坂拓夢（２勝）

敗戦投手　青山武樹（３敗）

セーブ　　大生竜万（１敗４Ｓ）

本塁打　（山）星野夏旗２号ソロ

　　　　（埼）横尾慎一郎３号２ラン、増田雄仁２号３ラン

 

５月25日（日）

 

　大城龍馬、先頭打者弾含む３安打（埼玉６勝　幸手　196人）

山梨ファイアーウィンズ

５＝０００｜３００｜０１１

６＝１０１｜０１１｜１１Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ３

勝利投手　大宅健介（３勝３敗）

敗戦投手　藤田佑大（２敗）

セーブ　　大生竜万（１敗５Ｓ）

本塁打　（山）竹内佑太郎１号３ラン

　　　　（埼）大城龍馬４号ソロ・５号ソロ、高橋空大２号ソロ

 

◇前節の試合

５月22日（木）　ジット

山梨ファイアーウィンズ　３―７　神奈川フューチャードリームス

５月23日（金）　小山

栃木ゴールデンブレーブス　７―１　茨城アストロプラネッツ

５月23日（金）　中野

信濃グランセローズ　５―１　埼玉武蔵ヒートベアーズ

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