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愛媛、香川に４連勝　～四国アイランドリーグplus～

2025.06.02
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇前期

 

５月31日（土）

 

　山田空暉、15奪三振１失点完投（愛媛３勝1敗1分け　川之江　475人）

香川オリーブガイナーズ

１＝０００｜０００｜１

10＝３１０｜３２１｜Ｘ（規定により７回）

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　山田空暉（３勝３敗）

敗戦投手　板垣瑠翼（１敗）

本塁打　（香）磯村圭吾１号ソロ

　　　　（愛）大城雄一郎１号３ラン

 

　福士信晃、満塁走者一掃の決勝二塁打（愛媛４勝１敗１分け　川之江　568人）

香川オリーブガイナーズ

９＝７００｜０１０｜１

11＝０１０｜５１４｜Ｘ（規定により7回）

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　ピダーソン和紀（１勝２Ｓ）

敗戦投手　八尋大誠（１勝３敗１Ｓ）

本塁打　（香）山田航平３号２ラン、坂東巧海１号満塁、福井玲央４号ソロ

 

　加田拓哉、ダメ押し弾含む３安打３打点（３勝３敗１分け　日本トーター野球場　460人）

徳島インディゴソックス

７＝００１｜１１２｜００２

２＝０００｜０１０｜１００

高知ファイティングドッグス

勝利投手　権田翼（２勝）

敗戦投手　加藤翔汰（４勝３敗）

本塁打　（徳）加田拓哉４号２ラン

 

６月１日（日）

 

　秋本璃空、８回から２イニング6人締め（高知３勝４敗１分け　室戸　348人）

徳島インディゴソックス

２＝０００｜２００｜０００

３＝０００｜００１｜１１Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　秋本璃空（３勝１敗４Ｓ）

敗戦投手　田代涼太（１勝３敗）

 

　６回、相手のエラーで２点追加（愛媛５勝１敗１分け　レクザムBP丸亀　445人）

愛媛マンダリンパイレーツ

３＝１００｜００２｜０

０＝０００｜０００｜０（規定により7回）

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　佐山蒼空（２勝１Ｓ）

敗戦投手　河合幸輝（１勝５敗１Ｓ）

セーブ　　ピダーソン和紀（１勝３Ｓ）

 

　３回、打者10人の猛攻で一挙6得点（愛媛６勝１敗１分け　レクザムBP丸亀　2172人）

愛媛マンダリンパイレーツ

７＝００６｜０００｜１

０＝０００｜０００｜０（規定により7回）

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　立本颯（４勝）

敗戦投手　三河隼平（５敗）

 

◇前節の試合

５月29日（木）　川之江

愛媛マンダリンパイレーツ　８－10　高知ファイティングドッグス

５月30日（金）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　２－７　香川オリーブガイナーズ

 

＜順位表＞（６月１日現在）

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　徳島　27　15　８　４　.652　Ｍ５
２　高知　29　15　12　２　.556　2.0
３　愛媛　29　13　13　３　.500　1.5
４　香川　27　４　20　３　.167　8.0

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