愛媛、香川に４連勝　～四国アイランドリーグplus～

◇前期

５月31日（土）

山田空暉、15奪三振１失点完投（愛媛３勝1敗1分け 川之江 475人）

香川オリーブガイナーズ

１＝０００｜０００｜１

10＝３１０｜３２１｜Ｘ（規定により７回）

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 山田空暉（３勝３敗）

敗戦投手 板垣瑠翼（１敗）

本塁打 （香）磯村圭吾１号ソロ

（愛）大城雄一郎１号３ラン

福士信晃、満塁走者一掃の決勝二塁打（愛媛４勝１敗１分け 川之江 568人）

香川オリーブガイナーズ

９＝７００｜０１０｜１

11＝０１０｜５１４｜Ｘ（規定により7回）

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 ピダーソン和紀（１勝２Ｓ）

敗戦投手 八尋大誠（１勝３敗１Ｓ）

本塁打 （香）山田航平３号２ラン、坂東巧海１号満塁、福井玲央４号ソロ

加田拓哉、ダメ押し弾含む３安打３打点（３勝３敗１分け 日本トーター野球場 460人）

徳島インディゴソックス

７＝００１｜１１２｜００２

２＝０００｜０１０｜１００

高知ファイティングドッグス

勝利投手 権田翼（２勝）

敗戦投手 加藤翔汰（４勝３敗）

本塁打 （徳）加田拓哉４号２ラン

６月１日（日）

秋本璃空、８回から２イニング6人締め（高知３勝４敗１分け 室戸 348人）

徳島インディゴソックス

２＝０００｜２００｜０００

３＝０００｜００１｜１１Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 秋本璃空（３勝１敗４Ｓ）

敗戦投手 田代涼太（１勝３敗）

６回、相手のエラーで２点追加（愛媛５勝１敗１分け レクザムBP丸亀 445人）

愛媛マンダリンパイレーツ

３＝１００｜００２｜０

０＝０００｜０００｜０（規定により7回）

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 佐山蒼空（２勝１Ｓ）

敗戦投手 河合幸輝（１勝５敗１Ｓ）

セーブ ピダーソン和紀（１勝３Ｓ）

３回、打者10人の猛攻で一挙6得点（愛媛６勝１敗１分け レクザムBP丸亀 2172人）

愛媛マンダリンパイレーツ

７＝００６｜０００｜１

０＝０００｜０００｜０（規定により7回）

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 立本颯（４勝）

敗戦投手 三河隼平（５敗）

◇前節の試合

５月29日（木） 川之江

愛媛マンダリンパイレーツ ８－10 高知ファイティングドッグス

５月30日（金） 日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス ２－７ 香川オリーブガイナーズ

＜順位表＞（６月１日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 徳島 27 15 ８ ４ .652 Ｍ５

２ 高知 29 15 12 ２ .556 2.0

３ 愛媛 29 13 13 ３ .500 1.5

４ 香川 27 ４ 20 ３ .167 8.0