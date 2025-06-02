愛媛、香川に４連勝 ～四国アイランドリーグplus～
◇前期
５月31日（土）
山田空暉、15奪三振１失点完投（愛媛３勝1敗1分け 川之江 475人）
香川オリーブガイナーズ
１＝０００｜０００｜１
10＝３１０｜３２１｜Ｘ（規定により７回）
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 山田空暉（３勝３敗）
敗戦投手 板垣瑠翼（１敗）
本塁打 （香）磯村圭吾１号ソロ
（愛）大城雄一郎１号３ラン
福士信晃、満塁走者一掃の決勝二塁打（愛媛４勝１敗１分け 川之江 568人）
香川オリーブガイナーズ
９＝７００｜０１０｜１
11＝０１０｜５１４｜Ｘ（規定により7回）
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 ピダーソン和紀（１勝２Ｓ）
敗戦投手 八尋大誠（１勝３敗１Ｓ）
本塁打 （香）山田航平３号２ラン、坂東巧海１号満塁、福井玲央４号ソロ
加田拓哉、ダメ押し弾含む３安打３打点（３勝３敗１分け 日本トーター野球場 460人）
徳島インディゴソックス
７＝００１｜１１２｜００２
２＝０００｜０１０｜１００
高知ファイティングドッグス
勝利投手 権田翼（２勝）
敗戦投手 加藤翔汰（４勝３敗）
本塁打 （徳）加田拓哉４号２ラン
６月１日（日）
秋本璃空、８回から２イニング6人締め（高知３勝４敗１分け 室戸 348人）
徳島インディゴソックス
２＝０００｜２００｜０００
３＝０００｜００１｜１１Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 秋本璃空（３勝１敗４Ｓ）
敗戦投手 田代涼太（１勝３敗）
６回、相手のエラーで２点追加（愛媛５勝１敗１分け レクザムBP丸亀 445人）
愛媛マンダリンパイレーツ
３＝１００｜００２｜０
０＝０００｜０００｜０（規定により7回）
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 佐山蒼空（２勝１Ｓ）
敗戦投手 河合幸輝（１勝５敗１Ｓ）
セーブ ピダーソン和紀（１勝３Ｓ）
３回、打者10人の猛攻で一挙6得点（愛媛６勝１敗１分け レクザムBP丸亀 2172人）
愛媛マンダリンパイレーツ
７＝００６｜０００｜１
０＝０００｜０００｜０（規定により7回）
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 立本颯（４勝）
敗戦投手 三河隼平（５敗）
◇前節の試合
５月29日（木） 川之江
愛媛マンダリンパイレーツ ８－10 高知ファイティングドッグス
５月30日（金） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ２－７ 香川オリーブガイナーズ
＜順位表＞（６月１日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 徳島 27 15 ８ ４ .652 Ｍ５
２ 高知 29 15 12 ２ .556 2.0
３ 愛媛 29 13 13 ３ .500 1.5
４ 香川 27 ４ 20 ３ .167 8.0