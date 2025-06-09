search
アナザーアングル 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 対論×勝利学 スポーツ未来塾 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 明治安田レポート 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 学生寮 ドーミー取材記 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 最下位・山梨、2勝1敗と奮闘　～BCリーグ～

最下位・山梨、2勝1敗と奮闘　～BCリーグ～

2025.06.09
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
facebook icon twitter icon

６月７日（土）

 

　逆転呼ぶ救援３投手の５回無失点リレー（山梨１勝　笠間　96人）

山梨ファイアーウィンズ

６＝０３１｜０００｜２００

５＝００５｜０００｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　小出修平（１勝１敗）

敗戦投手　川端啓新（２敗）

セーブ　　小田嶋優（１敗１Ｓ）

本塁打　（茨）北原翔２号３ラン

 

　元NPP・成瀬善久、５回２安打無四球零封（栃木３勝１敗　矢板　784人）

群馬ダイヤモンドペガサス

０＝０００｜０００｜００

８＝０１０｜００３｜４Ｘ（８回コールド）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　成瀬善久（２勝）

敗戦投手　榊原元稀（４勝１敗）

 

　４番・佐藤優悟、決勝打含む３安打３打点（福島１勝　大芝　307人）

福島レッドホープス

８＝００２｜１０１｜２０２

４＝００１｜１０２｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手　池田琉威毅（２勝）

敗戦投手　山田夢大（３勝３敗）

セーブ　　鎌田大輝（２勝５敗４Ｓ）

 

６月８日（日）

 

　２番手・三浦 遼大、６イニング無安打無失点（１勝１敗　笠間　205人）

山梨ファイアーウィンズ

５＝４１０｜０００｜０００

７＝００２｜３００｜２０Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　三浦遼大（１勝３敗）

敗戦投手　穂坂晴天（１敗）

セーブ　　石野田拓斗（３勝２敗３Ｓ）

本塁打　（茨）髙田龍１号２ラン

 

　２桁安打放ち、連敗３でストップ（群馬２勝３敗　黒磯　1280人）

群馬ダイヤモンドペガサス

７＝０２０｜３００｜００２

１＝０００｜０００｜１００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　長大聖（３勝２敗）

敗戦投手　吉川光夫（２勝１敗）

 

　10回、相手のバッテリーエラー絡み３得点（福島２勝　上田　320人）

福島レッドホープス

12＝００５｜１０１｜２００｜３

９＝１０３｜００１｜０１３｜０（延長10回）

信濃グランセローズ

勝利投手　鎌田大輝（３勝５敗４Ｓ）

敗戦投手　中塚駿太（１勝１敗）

セーブ　　滝田陽光（１Ｓ）

本塁打　（福）三沢大成５号ソロ

 

◇前節の試合

６月４日（水）　ジット

山梨ファイアーウィンズ　14―０　栃木ゴールデンブレーブス（７回コールド）

６月５日（木）　常陸大宮

茨城アストロプラネッツ　２―３　福島レッドホープス（延長10回）

６月６日（金）　相模原

神奈川フューチャードリームス　９－10　茨城アストロプラネッツ

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP