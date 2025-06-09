最下位・山梨、2勝1敗と奮闘 ～BCリーグ～
６月７日（土）
逆転呼ぶ救援３投手の５回無失点リレー（山梨１勝 笠間 96人）
山梨ファイアーウィンズ
６＝０３１｜０００｜２００
５＝００５｜０００｜０００
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 小出修平（１勝１敗）
敗戦投手 川端啓新（２敗）
セーブ 小田嶋優（１敗１Ｓ）
本塁打 （茨）北原翔２号３ラン
元NPP・成瀬善久、５回２安打無四球零封（栃木３勝１敗 矢板 784人）
群馬ダイヤモンドペガサス
０＝０００｜０００｜００
８＝０１０｜００３｜４Ｘ（８回コールド）
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 成瀬善久（２勝）
敗戦投手 榊原元稀（４勝１敗）
４番・佐藤優悟、決勝打含む３安打３打点（福島１勝 大芝 307人）
福島レッドホープス
８＝００２｜１０１｜２０２
４＝００１｜１０２｜０００
信濃グランセローズ
勝利投手 池田琉威毅（２勝）
敗戦投手 山田夢大（３勝３敗）
セーブ 鎌田大輝（２勝５敗４Ｓ）
６月８日（日）
２番手・三浦 遼大、６イニング無安打無失点（１勝１敗 笠間 205人）
山梨ファイアーウィンズ
５＝４１０｜０００｜０００
７＝００２｜３００｜２０Ｘ
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 三浦遼大（１勝３敗）
敗戦投手 穂坂晴天（１敗）
セーブ 石野田拓斗（３勝２敗３Ｓ）
本塁打 （茨）髙田龍１号２ラン
２桁安打放ち、連敗３でストップ（群馬２勝３敗 黒磯 1280人）
群馬ダイヤモンドペガサス
７＝０２０｜３００｜００２
１＝０００｜０００｜１００
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 長大聖（３勝２敗）
敗戦投手 吉川光夫（２勝１敗）
10回、相手のバッテリーエラー絡み３得点（福島２勝 上田 320人）
福島レッドホープス
12＝００５｜１０１｜２００｜３
９＝１０３｜００１｜０１３｜０（延長10回）
信濃グランセローズ
勝利投手 鎌田大輝（３勝５敗４Ｓ）
敗戦投手 中塚駿太（１勝１敗）
セーブ 滝田陽光（１Ｓ）
本塁打 （福）三沢大成５号ソロ
◇前節の試合
６月４日（水） ジット
山梨ファイアーウィンズ 14―０ 栃木ゴールデンブレーブス（７回コールド）
６月５日（木） 常陸大宮
茨城アストロプラネッツ ２―３ 福島レッドホープス（延長10回）
６月６日（金） 相模原
神奈川フューチャードリームス ９－10 茨城アストロプラネッツ