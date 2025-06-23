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東地区・栃木、４連勝 首位群馬に2.5差　～BCリーグ～

2025.06.23
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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６月21日（土）

 

　元NPB成瀬善久、５回３分２無四球自責点０（１勝１敗　エイスタ　524人）

山梨ファイアーウィンズ

２＝０００｜００１｜１００

４＝０００｜０４０｜００Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　成瀬善久（3勝）

敗戦投手　青山武樹（4敗）

セーブ　　堀越歩夢（1敗３Ｓ）

 

　５番・藤松丈一郎、値千金決勝弾（１勝１敗　小田原　140人）

福島レッドホープス

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜１０Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　氏家蓮（２勝２敗）

敗戦投手　藤田涼太郎（２勝１敗）

セーブ　　加藤大（２勝２敗５Ｓ）

本塁打　（神）藤松丈一郎３号ソロ

 

　１番・山本仁、１安打１犠飛２四球２打点（茨城１勝　長野県営　219人）

茨城アストロプラネッツ

７＝０２０｜００４｜１

４＝０００｜００３｜１（規定により７回）

信濃グランセローズ

勝利投手　川平真也（３勝３敗）

敗戦投手　山田夢大（４勝４敗）

セーブ　　石野田拓斗（３勝２敗５Ｓ）

本塁打　（茨）原海聖３号ソロ

 

６月22日（日）

 

　舘池亮佑、１イニング３四球と乱調（栃木２勝１敗　エイスタ　852人）

山梨ファイアーウィンズ

３＝１０２｜０００｜０

８＝１１０｜０３３｜Ｘ（規定により７回）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　清水敬太（１勝）

敗戦投手　舘池亮佑（3勝７敗）

本塁打　（山）守屋秀明２号ソロ

 

　５番・川村怜史、４安打４打点の固め打ち（神奈川２勝１敗　南足柄　102人）

福島レッドホープス

10＝１０３｜０５０｜００１

14＝０２２｜３０２｜５０Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　田中都羽（１勝１敗）

敗戦投手　木口広大（２敗）

本塁打　（福）佐藤優悟５号３ラン・６号２ラン、片山博視３号ソロ

　　　　（神）井上翼２号２ラン、川村怜史４号２ラン、藤松丈一郎４号２ラン、ウォーカー５号３ラン

 

　原海聖、痛恨の野選で引き分け（茨城１勝１分け　中野　240人）

茨城アストロプラネッツ

３＝０１０｜０００｜００１｜１

３＝０００｜０００｜００２｜１（延長10回引き分け）

信濃グランセローズ

 

◇前節の試合

６月17日（火）　小山

栃木ゴールデンブレーブス　５―３　信濃グランセローズ（規定により７回）

６月17日（火）　ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ　４―０　群馬ダイヤモンドペガサス

６月18日（水）　小山

栃木ゴールデンブレーブス　６―０　信濃グランセローズ

６月20日（金）　山日YBS

山梨ファイアーウィンズ　３－６　茨城アストロプラネッツ

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