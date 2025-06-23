東地区・栃木、４連勝 首位群馬に2.5差　～BCリーグ～

６月21日（土）

元NPB成瀬善久、５回３分２無四球自責点０（１勝１敗 エイスタ 524人）

山梨ファイアーウィンズ

２＝０００｜００１｜１００

４＝０００｜０４０｜００Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 成瀬善久（3勝）

敗戦投手 青山武樹（4敗）

セーブ 堀越歩夢（1敗３Ｓ）

５番・藤松丈一郎、値千金決勝弾（１勝１敗 小田原 140人）

福島レッドホープス

０＝０００｜０００｜０００

１＝０００｜０００｜１０Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 氏家蓮（２勝２敗）

敗戦投手 藤田涼太郎（２勝１敗）

セーブ 加藤大（２勝２敗５Ｓ）

本塁打 （神）藤松丈一郎３号ソロ

１番・山本仁、１安打１犠飛２四球２打点（茨城１勝 長野県営 219人）

茨城アストロプラネッツ

７＝０２０｜００４｜１

４＝０００｜００３｜１（規定により７回）

信濃グランセローズ

勝利投手 川平真也（３勝３敗）

敗戦投手 山田夢大（４勝４敗）

セーブ 石野田拓斗（３勝２敗５Ｓ）

本塁打 （茨）原海聖３号ソロ

６月22日（日）

舘池亮佑、１イニング３四球と乱調（栃木２勝１敗 エイスタ 852人）

山梨ファイアーウィンズ

３＝１０２｜０００｜０

８＝１１０｜０３３｜Ｘ（規定により７回）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 清水敬太（１勝）

敗戦投手 舘池亮佑（3勝７敗）

本塁打 （山）守屋秀明２号ソロ

５番・川村怜史、４安打４打点の固め打ち（神奈川２勝１敗 南足柄 102人）

福島レッドホープス

10＝１０３｜０５０｜００１

14＝０２２｜３０２｜５０Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 田中都羽（１勝１敗）

敗戦投手 木口広大（２敗）

本塁打 （福）佐藤優悟５号３ラン・６号２ラン、片山博視３号ソロ

（神）井上翼２号２ラン、川村怜史４号２ラン、藤松丈一郎４号２ラン、ウォーカー５号３ラン

原海聖、痛恨の野選で引き分け（茨城１勝１分け 中野 240人）

茨城アストロプラネッツ

３＝０１０｜０００｜００１｜１

３＝０００｜０００｜００２｜１（延長10回引き分け）

信濃グランセローズ

◇前節の試合

６月17日（火） 小山

栃木ゴールデンブレーブス ５―３ 信濃グランセローズ（規定により７回）

６月17日（火） ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ ４―０ 群馬ダイヤモンドペガサス

６月18日（水） 小山

栃木ゴールデンブレーブス ６―０ 信濃グランセローズ

６月20日（金） 山日YBS

山梨ファイアーウィンズ ３－６ 茨城アストロプラネッツ