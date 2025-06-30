愛媛、開幕４勝１敗で好スタート ～四国アイランドリーグplus～
四国アイランドリーグplusの後期が24日、開幕した。前期３位の愛媛マンダリンパイレーツは４連勝でスタートダッシュに成功。高知ファイティングドッグスは福岡ソフトバンクホークス３軍相手に１勝１敗と健闘した。
◇後期
６月28日（土）
３番・大城雄一郎、６回裏に逆転２ラン（愛媛１勝 新居浜 722人）
徳島インディゴソックス
５＝００１｜１１１｜１００
６＝００２｜０００｜４０Ｘ
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 向井駿貴（５勝）
敗戦投手 田代涼太（１勝４敗）
セーブ ピダーソン和紀（２勝５Ｓ）
本塁打 （徳）楠田喬脩２号ソロ、岸本大希１号ソロ
（愛）大城雄一郎２号２ラン
４連打で一時は追い付くも、競り負ける（高知１敗 日本トーター野球場 778人）
福岡ソフトバンクホークス３軍
４＝０００｜２０１｜０１０
２＝０００｜２００｜０００
高知ファイティングドッグス
勝利投手 大城真乃
敗戦投手 渡邉都斗（３勝２敗）
セーブ 水口創太
本塁打 （ソ）大友宗２ラン
６月29日（日）
リリーフ４投手、５イニングを無失点リレー（１勝１敗 新居浜 526人）
徳島インディゴソックス
13＝０５０｜３１０｜０３１
５＝２０１｜２００｜０００
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 山崎正義（２勝１敗１Ｓ）
敗戦投手 山田空暉（４勝４敗）
本塁打 （徳）笹浪竜４号３ラン、楠田喬脩３号ソロ、岸本大希２号２ラン、寺井広大１号２ラン
（愛）猿渡銀士３号ソロ
黒澤颯斗、６回10奪三振自責点０の好投（１勝１敗 日本トーター野球場 385人）
福岡ソフトバンクホークス３軍
３＝００１｜０００｜１１０
14＝０３３｜１１０｜２４Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 黒澤颯斗（３勝１敗）
敗戦投手 武田翔太
本塁打 （ソ）佐倉侠史朗ソロ
◇前節の試合
６月24日（火） レクザムBP丸亀
香川オリーブガイナーズ ２―25 愛媛マンダリンパイレーツ
６月25日（水） レクザムBP丸亀
香川オリーブガイナーズ ２―７ 愛媛マンダリンパイレーツ
６月26日（木） レクザムBP丸亀
香川オリーブガイナーズ ２―10 愛媛マンダリンパイレーツ