愛媛、開幕４勝１敗で好スタート　～四国アイランドリーグplus～

四国アイランドリーグplusの後期が24日、開幕した。前期３位の愛媛マンダリンパイレーツは４連勝でスタートダッシュに成功。高知ファイティングドッグスは福岡ソフトバンクホークス３軍相手に１勝１敗と健闘した。

◇後期

６月28日（土）

３番・大城雄一郎、６回裏に逆転２ラン（愛媛１勝 新居浜 722人）

徳島インディゴソックス

５＝００１｜１１１｜１００

６＝００２｜０００｜４０Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 向井駿貴（５勝）

敗戦投手 田代涼太（１勝４敗）

セーブ ピダーソン和紀（２勝５Ｓ）

本塁打 （徳）楠田喬脩２号ソロ、岸本大希１号ソロ

（愛）大城雄一郎２号２ラン

４連打で一時は追い付くも、競り負ける（高知１敗 日本トーター野球場 778人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

４＝０００｜２０１｜０１０

２＝０００｜２００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手 大城真乃

敗戦投手 渡邉都斗（３勝２敗）

セーブ 水口創太

本塁打 （ソ）大友宗２ラン

６月29日（日）

リリーフ４投手、５イニングを無失点リレー（１勝１敗 新居浜 526人）

徳島インディゴソックス

13＝０５０｜３１０｜０３１

５＝２０１｜２００｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 山崎正義（２勝１敗１Ｓ）

敗戦投手 山田空暉（４勝４敗）

本塁打 （徳）笹浪竜４号３ラン、楠田喬脩３号ソロ、岸本大希２号２ラン、寺井広大１号２ラン

（愛）猿渡銀士３号ソロ

黒澤颯斗、６回10奪三振自責点０の好投（１勝１敗 日本トーター野球場 385人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

３＝００１｜０００｜１１０

14＝０３３｜１１０｜２４Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 黒澤颯斗（３勝１敗）

敗戦投手 武田翔太

本塁打 （ソ）佐倉侠史朗ソロ

◇前節の試合

６月24日（火） レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ ２―25 愛媛マンダリンパイレーツ

６月25日（水） レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ ２―７ 愛媛マンダリンパイレーツ

６月26日（木） レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ ２―10 愛媛マンダリンパイレーツ