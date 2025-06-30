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愛媛、開幕４勝１敗で好スタート　～四国アイランドリーグplus～

2025.06.30
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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　四国アイランドリーグplusの後期が24日、開幕した。前期３位の愛媛マンダリンパイレーツは４連勝でスタートダッシュに成功。高知ファイティングドッグスは福岡ソフトバンクホークス３軍相手に１勝１敗と健闘した。

 

◇後期

 

６月28日（土）

 

　３番・大城雄一郎、６回裏に逆転２ラン（愛媛１勝　新居浜　722人）

徳島インディゴソックス

５＝００１｜１１１｜１００

６＝００２｜０００｜４０Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　向井駿貴（５勝）

敗戦投手　田代涼太（１勝４敗）

セーブ　　ピダーソン和紀（２勝５Ｓ）

本塁打　（徳）楠田喬脩２号ソロ、岸本大希１号ソロ

　　　　（愛）大城雄一郎２号２ラン

 

　４連打で一時は追い付くも、競り負ける（高知１敗　日本トーター野球場　778人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

４＝０００｜２０１｜０１０

２＝０００｜２００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手　大城真乃

敗戦投手　渡邉都斗（３勝２敗）

セーブ　　水口創太

本塁打　（ソ）大友宗２ラン

 

６月29日（日）

 

　リリーフ４投手、５イニングを無失点リレー（１勝１敗　新居浜　526人）

徳島インディゴソックス

13＝０５０｜３１０｜０３１

５＝２０１｜２００｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　山崎正義（２勝１敗１Ｓ）

敗戦投手　山田空暉（４勝４敗）

本塁打　（徳）笹浪竜４号３ラン、楠田喬脩３号ソロ、岸本大希２号２ラン、寺井広大１号２ラン

　　　　（愛）猿渡銀士３号ソロ

 

　黒澤颯斗、６回10奪三振自責点０の好投（１勝１敗　日本トーター野球場　385人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

３＝００１｜０００｜１１０

14＝０３３｜１１０｜２４Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　黒澤颯斗（３勝１敗）

敗戦投手　武田翔太

本塁打　（ソ）佐倉侠史朗ソロ

 

◇前節の試合

６月24日（火）　レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ　２―25　愛媛マンダリンパイレーツ

６月25日（水）　レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ　２―７　愛媛マンダリンパイレーツ

６月26日（木）　レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ　２―10　愛媛マンダリンパイレーツ

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