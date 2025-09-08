重松星誉（東京ヴェルディクラブフットサル／四国中央市出身）第１回「２つの顔を持つ守護神」

東京ヴェルディクラブ・フットサルチーム（東京都フットサル２部リーグ）の重松星誉（としたか）は愛媛県四国中央市出身の「ゴレイロ」だ。「ゴレイロ」とは、ポルトガル語でサッカーにおけるゴールキーパーを意味する。

東京ヴェルディというとＪリーグとWEリーグのサッカークラブ、というイメージをお持ちの読者も多いだろう。このヴェルディの運営法人は「東京ヴェルディ株式会社」である。

ヴェルディの前身である読売サッカークラブはプロクラブの走りとしてJSL（日本サッカーリーグ）の後期を牽引した。1993年にＪリーグが開幕してからも日本サッカーの中心はヴェルディ（当時はヴェルディ川崎）だった。カズこと三浦知良、ラモス瑠偉、北澤豪らが披露する華麗なサッカーで、Ｊリーグ初代チャンピオンに輝いた。日本代表にも多くの選手を送り出した。

またヴェルディには「一般社団法人東京ヴェルディクラブ」という組織体もある。こちらは2018年から「総合型スポーツクラブ」として活動している。現在は、フットサル、バレーボール、バスケットボール、野球、ゴルフ、ｅスポーツなど16競技を運営している。

同クラブフットサルチーム・松浦和輝ゼネラルマネジャー（GM）は、総合型スポーツクラブの理念を、こう説明する。

「幅広い世代に対して、複数の競技に触れられる場を提供する、ということをヴェルディ全体として目指していますが、最終的な目指すべきビジョンは人材の輩出です。世界につながる選手、人材をスポーツの力で輩出していく、というのが我々の理念です。

クラブが大事にしているのは育成面。そのため、フットサルチームは地元での体験会や教室を開催したり、大会を企画したりしています。これはフットサルチームに限らず、バレーボールもバスケットボールチームも同じです。それが我々の考える総合型クラブとしての在り方です」

野性味溢れるセービング

今回の主人公・重松の話を始めよう。彼は42歳のベテランながらヴェルディフットサルチームの正守護神を務めている。自身のプレースタイルについて、彼はこう述べた。

「積極的に前に飛び出していくスタイルです。フィールドプレーヤーが空けたスペースをカバーし、相手のパスをカットすることもあります。あとは反射神経を生かしたセービングが得意です。至近距離からのシュートの反応が良いと評価していただいています」

そのセービングは「野生っぽいと言われる」と重松。不惑を超えても衰えることのない反応速度でヴェルディのゴールに鍵をかけ続ける。

重松がプレーするカテゴリーは、社会人リーグだ。また彼はゴレイロとは別の研究員（作業環境測定士／石綿含有調査者）としての顔も持っている。

「作業環境測定士は、例えば空港で飛行機の塗装をする際、作業をしている人に対して塗料に含まれる揮発性有機化合物などの影響がないか、安全かを調べます。我々、作業環境測定士も塗装現場に赴いて検査をします。作業現場の広さ、作業スペースに入る人数も健康面に影響するので、我々も現場に行きます。

石綿含有調査者は建物を解体する前に、解体現場に赴き石綿を採取します。研究室にそれを持ち帰り、顕微鏡やエックス線を使い、アスベストが含まれているかを調べる仕事です。作業者や周辺の人々の健康を守ることが、自分の仕事です」

そんな重松を思いやるように松浦GMは「本当に健康面には気を付けてほしい。ウチの大事なゴレイロだから」と話した。「いなくなったら困る」とも。

フットサルのゴレイロと人々の健康を守る研究員。２つの顔を持つ守護神は愛媛県四国中央市で、どのような少年時代を歩んできたのだろうか。

（第２回につづく）

＜重松星誉（しげまつ・としたか）プロフィール＞

1982年６月26日、愛媛県四国中央市生まれ。小学校１年生でサッカーを始めた。大学１年時、「助っ人で加わったことがきっかけ」となりフットサル活動をスタートさせた。東京都のフットサルチーム（小金井ジュールー情熱ロンリネスーバンフ東京）を中心に渡り歩き、2022年から東京ヴェルディクラブ・フットサルチームでプレーしている。身長172センチ、体重72キロ。ポジションはゴレイロ。スポーツアパレルブランド「one8ty」契約選手。

（文・写真／大木雄貴、写真提供／TOKYO VERDY CLUB）

☆プレゼント☆

重松星誉選手の直筆サイン色紙をプレゼント致します。ご希望の方はこちらより、お問い合わせ種別「その他」を選んでいただき、本文の最初に「重松星誉選手のサイン希望」と明記の上、郵便番号、住所、氏名、年齢、連絡先（電話番号）、この記事や当サイトへの感想などがあれば、お書き添えの上、送信してください。応募者多数の場合は抽選とし、当選発表は発送をもってかえさせていただきます。締め切りは2025年10月31日（金）迄です。たくさんのご応募お待ちしております。