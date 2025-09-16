東地区首位・戸田中央、プレーオフ進出決定 ～JD.LEAGUE～
「ニトリJD.LEAGUE 2025」第11節が12日から15日かけて各地で行われた。東地区首位の戸田中央メディックス埼玉は大垣ミナモ（13日、19－０）、ビックカメラ高崎ビークイーン（14日、４－３）、太陽誘電ソルフィーユ（15日、３－０）を破り、５連勝。東地区３位以内が確定し、プレーオフ進出が決まった。
【順位表】（９月15日時点）※順位の白ヌキはプレーオフ進出決定
＜東地区＞ 試合 勝 敗 分 勝率 差
❶戸田中央 23 21 ２ ０ .913
②ビック 22 16 ５ １ .762 4.5
③ホンダ 23 16 ７ ０ .714 5.0
④日立 22 13 ８ １ .696 7.5
⑤デンソー 22 11 11 ０ .500 10.0
⑥NEC 23 ９ 14 ０ .391 12.0
⑦太陽誘電 23 ６ 16 １ .273 14.5
⑧ミナモ 22 ０ 22 ０ .000 21.0
＜西地区＞
①トヨタ 22 19 ３ ０ .864
②豊田織機 23 14 ９ ０ .609 5.0
③SGH 23 12 10 １ .545 6.5
④SHIONOGI 23 11 12 ０ .478 8.0
④伊予銀行 23 11 12 ０ .478 8.0
⑥東海理化 22 ７ 15 ０ .318 12.0
⑦タカギ 22 ７ 15 ０ .318 12.0
⑧日本精工 22 ５ 17 ０ .250 14.0