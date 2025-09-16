search
東地区首位・戸田中央、プレーオフ進出決定　～JD.LEAGUE～

東地区首位・戸田中央、プレーオフ進出決定　～JD.LEAGUE～

2025.09.16
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
「ニトリJD.LEAGUE 2025」第11節が12日から15日かけて各地で行われた。東地区首位の戸田中央メディックス埼玉は大垣ミナモ（13日、19－０）、ビックカメラ高崎ビークイーン（14日、４－３）、太陽誘電ソルフィーユ（15日、３－０）を破り、５連勝。東地区３位以内が確定し、プレーオフ進出が決まった。

 

【順位表】（９月15日時点）※順位の白ヌキはプレーオフ進出決定
＜東地区＞　試合　勝　敗　分　勝率　差
❶戸田中央　　23　21　２　０　.913
②ビック　　　22　16　５　１　.762　4.5
③ホンダ　　　23　16　７　０　.714　5.0
④日立　　　　22　13　８　１　.696　7.5
⑤デンソー　　22　11　11　０　.500　10.0
⑥NEC　　　　 23　９　14　０　.391　12.0
⑦太陽誘電　　23　６　16　１　.273　14.5
⑧ミナモ　　　22　０　22　０　.000　21.0

＜西地区＞
①トヨタ　　　22　19　３　０　.864
②豊田織機　　23　14　９　０　.609　5.0
③SGH　　　　 23　12　10　１　.545　6.5
④SHIONOGI　　23　11　12　０　.478　8.0
④伊予銀行　　23　11　12　０　.478　8.0
⑥東海理化　　22　７　15　０　.318　12.0
⑦タカギ　　　22　７　15　０　.318　12.0
⑧日本精工　　22　５　17　０　.250　14.0

