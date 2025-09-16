男子110ｍハードル・村竹が５位、男子走り高跳び・赤松が８位入賞 パリ五輪入賞者が実力示す　～世界陸上東京大会～

16日、東京2025世界陸上４日目が東京・国立競技場で行われ、男子110ｍハードル決勝は村竹ラシッド（JAL）が13秒18で５位に入った。村竹は24年パリオリンピックの５位に続き、世界大会２度目の入賞。優勝はコーデル・ティンチ（アメリカ）が12秒99で制した。男子走り高跳び決勝は赤松諒一（SEIBU PRINCE）が２ｍ24で８位入賞。赤松は２大会連続２度目、オリンピック合わせれば３度目の入賞となった。瀬古優斗（FAAS）が２ｍ20で10位だった。優勝は２ｍ36を跳んだパリオリンピック金メダリストのハミシュ・カー（ニュージーランド）。

また日本勢は男子400ｍ準決勝で中島佑気ジョセフ （東洋大学）が第３組２位（44秒53）に入り、着順（各組２位以内）での決勝進出を決めた。日本勢の同種目ファイナリストは1991年東京大会の高野進以来。男子800ｍ予選で落合晃（駒澤大学）が第５組７位、全体45位の記録（１分46秒78）で予選敗退。女子三段跳び予選は髙島真織子（九電工）、森本真理子（オリコ）はいずれも12位以内に入れず決勝に進めなかった。