search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 男子110ｍハードル・村竹が５位、男子走り高跳び・赤松が８位入賞 パリ五輪入賞者が実力示す　～世界陸上東京大会～

男子110ｍハードル・村竹が５位、男子走り高跳び・赤松が８位入賞 パリ五輪入賞者が実力示す　～世界陸上東京大会～

2025.09.16
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
facebook icon twitter icon

　16日、東京2025世界陸上４日目が東京・国立競技場で行われ、男子110ｍハードル決勝は村竹ラシッド（JAL）が13秒18で５位に入った。村竹は24年パリオリンピックの５位に続き、世界大会２度目の入賞。優勝はコーデル・ティンチ（アメリカ）が12秒99で制した。男子走り高跳び決勝は赤松諒一（SEIBU PRINCE）が２ｍ24で８位入賞。赤松は２大会連続２度目、オリンピック合わせれば３度目の入賞となった。瀬古優斗（FAAS）が２ｍ20で10位だった。優勝は２ｍ36を跳んだパリオリンピック金メダリストのハミシュ・カー（ニュージーランド）。

 

　また日本勢は男子400ｍ準決勝で中島佑気ジョセフ （東洋大学）が第３組２位（44秒53）に入り、着順（各組２位以内）での決勝進出を決めた。日本勢の同種目ファイナリストは1991年東京大会の高野進以来。男子800ｍ予選で落合晃（駒澤大学）が第５組７位、全体45位の記録（１分46秒78）で予選敗退。女子三段跳び予選は髙島真織子（九電工）、森本真理子（オリコ）はいずれも12位以内に入れず決勝に進めなかった。

 

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP