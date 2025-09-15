search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 男子棒高跳び・デュプランティス（スウェーデン）、世界新＆大会３連覇！ 男子3000ｍ障害は三浦龍司が２大会連続入賞　～世界陸上東京大会～

男子棒高跳び・デュプランティス（スウェーデン）、世界新＆大会３連覇！ 男子3000ｍ障害は三浦龍司が２大会連続入賞　～世界陸上東京大会～

2025.09.15
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
facebook icon twitter icon

　15日、東京2025世界陸上３日目のイブニングセッションが東京・国立競技場で行われ、男子棒高跳び決勝は世界記録保持者のデュプランティス（スウェーデン）が６ｍ30の世界新をマークし、大会３連覇を成し遂げた。男子3000ｍ障害決勝は三浦龍司（SUBARI）が８分35秒90で8位に入り、２大会連続３度目の入賞を果たした。金メダルはジョーディー・ビーミッシュ（ニュージーランド）が８分33秒88で獲得した。

 

　女子100ｍハードル決勝はディタジ・カンブンジ（スイス）が。日本の福部真子（日本建設工業）と中島ちさと（長谷川体育施設）は同日に実施された準決勝で敗れた。男子110ｍハードル予選は村竹ラシッド（JAL）と野本周成（愛媛県競技力向上対策本部）が準決勝進出。泉谷駿介（住友電工）は準決勝に進めなかった。男子走り幅跳び予選は橋岡優輝（ANA）、津波響樹（大塚製薬）、伊藤陸（スズキ）が、男子400ｍハードル予選は之上駿太（富士通）、小川大輝（東洋大）豊田兼（トヨタ自動車）が予選敗退となった。

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP