男子棒高跳び・デュプランティス（スウェーデン）、世界新＆大会３連覇！ 男子3000ｍ障害は三浦龍司が２大会連続入賞　～世界陸上東京大会～

15日、東京2025世界陸上３日目のイブニングセッションが東京・国立競技場で行われ、男子棒高跳び決勝は世界記録保持者のデュプランティス（スウェーデン）が６ｍ30の世界新をマークし、大会３連覇を成し遂げた。男子3000ｍ障害決勝は三浦龍司（SUBARI）が８分35秒90で8位に入り、２大会連続３度目の入賞を果たした。金メダルはジョーディー・ビーミッシュ（ニュージーランド）が８分33秒88で獲得した。

女子100ｍハードル決勝はディタジ・カンブンジ（スイス）が。日本の福部真子（日本建設工業）と中島ちさと（長谷川体育施設）は同日に実施された準決勝で敗れた。男子110ｍハードル予選は村竹ラシッド（JAL）と野本周成（愛媛県競技力向上対策本部）が準決勝進出。泉谷駿介（住友電工）は準決勝に進めなかった。男子走り幅跳び予選は橋岡優輝（ANA）、津波響樹（大塚製薬）、伊藤陸（スズキ）が、男子400ｍハードル予選は之上駿太（富士通）、小川大輝（東洋大）豊田兼（トヨタ自動車）が予選敗退となった。