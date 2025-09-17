search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 後期V愛媛、リーグ戦全日程終了。年間優勝決定戦は２年連続、徳島vs愛媛！　～四国アイランドリーグplus～

後期V愛媛、リーグ戦全日程終了。年間優勝決定戦は２年連続、徳島vs愛媛！　～四国アイランドリーグplus～

2025.09.17
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
facebook icon twitter icon

◇後期

 

９月13日（土）

 

　初回、打者11人の猛攻で、一挙７得点（愛媛６勝３敗１分け　土佐山田　342人）

愛媛マンダリンパイレーツ

13＝７２１｜０１０｜０２０

２＝０２０｜０００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手　山田空暉（９勝７敗）

敗戦投手　深谷蓮（１勝２敗）

本塁打　（高）サンフォ２号２ラン

 

９月14日（日）

 

　高知、白星が３連続四球で手中からスルリ（高知３勝４敗２分け　土佐山田　510人）

徳島インディゴソックス

７＝１０１｜０００｜０２３

７＝０００｜０００｜０７０（規定により９回引き分け）

高知ファイティングドッグス

本塁打　（徳）            岸本大希５号ソロ

 

９月15日（月）

 

　髙橋駿介、逆転サヨナラ満塁弾（愛媛９勝１敗　東予　456人）

香川オリーブガイナーズ

６＝００６｜０００｜０００

８＝００２｜００２｜００4X

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　ピダーソン和紀（３勝１敗12Ｓ）

敗戦投手　松村力（３勝３敗４Ｓ）

本塁打　（香）福井玲央８号満塁

　　　　（愛）西原豪１号２ラン、髙橋駿介９号満塁

 

　中川聖也、２安打目がサヨナラ適時打（徳島５勝３敗２分け　むつみスタジアム　279

人）

高知ファイティングドッグス

２＝１００｜０１０｜０００

３＝０００｜０００｜００3X

徳島インディゴソックス

勝利投手　杉本幸基（５勝３敗）

敗戦投手　平間凜太郎（１勝２敗７Ｓ）

 

９月16日（火）

 

　斎藤佳紳、10勝目で最多勝（徳島６勝３敗１分け　レクザム　260人）

徳島インディゴソックス

19＝０１７｜５２０｜００４

１＝１００｜０００｜０００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　斎藤佳紳（10勝２敗１Ｓ）

敗戦投手　八尋大誠（１勝６敗１Ｓ）

 

◇前節の試合

９月９日（火）　レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ　３―10　愛媛マンダリンパイレーツ

９月11日（木）　むつみスタジアム

徳島インディゴソックス　５―６　愛媛マンダリンパイレーツ

９月12日（金）　レクザム

香川オリーブガイナーズ　４―12　愛媛マンダリンパイレーツ

９月12日（金）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　６－３　徳島インディゴソックス

 

＜順位表＞

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　愛媛　34　22　９　３　.710　優勝
２　徳島　34　19　11　４　.633　2.5
３　高知　34　15　16　３　.484　4.5
４　香川　34　10　23　１　.303　6.0

 

【2025個人タイトル】

＜投手部門＞

防御率　　　1.88　　斎藤佳紳（徳島）

勝利数　　　10　　　斎藤佳紳（徳島）

奪三振　　　126　　 山田空暉（愛媛）

最多セーブ　12　　　ピダーソン和紀（愛媛）

＜野手部門＞

打率　　　　.376　　笹浪竜（徳島）

本塁打　　　11　　　今村龍之介（徳島）

打点　　　　62　　　島原大河（愛媛）

盗塁　　　　54　　　上野雄大（愛媛）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP