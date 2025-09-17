後期V愛媛、リーグ戦全日程終了。年間優勝決定戦は２年連続、徳島vs愛媛！　～四国アイランドリーグplus～

◇後期

９月13日（土）

初回、打者11人の猛攻で、一挙７得点（愛媛６勝３敗１分け 土佐山田 342人）

愛媛マンダリンパイレーツ

13＝７２１｜０１０｜０２０

２＝０２０｜０００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手 山田空暉（９勝７敗）

敗戦投手 深谷蓮（１勝２敗）

本塁打 （高）サンフォ２号２ラン

９月14日（日）

高知、白星が３連続四球で手中からスルリ（高知３勝４敗２分け 土佐山田 510人）

徳島インディゴソックス

７＝１０１｜０００｜０２３

７＝０００｜０００｜０７０（規定により９回引き分け）

高知ファイティングドッグス

本塁打 （徳） 岸本大希５号ソロ

９月15日（月）

髙橋駿介、逆転サヨナラ満塁弾（愛媛９勝１敗 東予 456人）

香川オリーブガイナーズ

６＝００６｜０００｜０００

８＝００２｜００２｜００4X

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 ピダーソン和紀（３勝１敗12Ｓ）

敗戦投手 松村力（３勝３敗４Ｓ）

本塁打 （香）福井玲央８号満塁

（愛）西原豪１号２ラン、髙橋駿介９号満塁

中川聖也、２安打目がサヨナラ適時打（徳島５勝３敗２分け むつみスタジアム 279

人）

高知ファイティングドッグス

２＝１００｜０１０｜０００

３＝０００｜０００｜００3X

徳島インディゴソックス

勝利投手 杉本幸基（５勝３敗）

敗戦投手 平間凜太郎（１勝２敗７Ｓ）

９月16日（火）

斎藤佳紳、10勝目で最多勝（徳島６勝３敗１分け レクザム 260人）

徳島インディゴソックス

19＝０１７｜５２０｜００４

１＝１００｜０００｜０００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 斎藤佳紳（10勝２敗１Ｓ）

敗戦投手 八尋大誠（１勝６敗１Ｓ）

◇前節の試合

９月９日（火） レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ ３―10 愛媛マンダリンパイレーツ

９月11日（木） むつみスタジアム

徳島インディゴソックス ５―６ 愛媛マンダリンパイレーツ

９月12日（金） レクザム

香川オリーブガイナーズ ４―12 愛媛マンダリンパイレーツ

９月12日（金） 日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス ６－３ 徳島インディゴソックス

＜順位表＞

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 愛媛 34 22 ９ ３ .710 優勝

２ 徳島 34 19 11 ４ .633 2.5

３ 高知 34 15 16 ３ .484 4.5

４ 香川 34 10 23 １ .303 6.0

【2025個人タイトル】

＜投手部門＞

防御率 1.88 斎藤佳紳（徳島）

勝利数 10 斎藤佳紳（徳島）

奪三振 126 山田空暉（愛媛）

最多セーブ 12 ピダーソン和紀（愛媛）

＜野手部門＞

打率 .376 笹浪竜（徳島）

本塁打 11 今村龍之介（徳島）

打点 62 島原大河（愛媛）

盗塁 54 上野雄大（愛媛）