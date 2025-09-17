後期V愛媛、リーグ戦全日程終了。年間優勝決定戦は２年連続、徳島vs愛媛！ ～四国アイランドリーグplus～
◇後期
９月13日（土）
初回、打者11人の猛攻で、一挙７得点（愛媛６勝３敗１分け 土佐山田 342人）
愛媛マンダリンパイレーツ
13＝７２１｜０１０｜０２０
２＝０２０｜０００｜０００
高知ファイティングドッグス
勝利投手 山田空暉（９勝７敗）
敗戦投手 深谷蓮（１勝２敗）
本塁打 （高）サンフォ２号２ラン
９月14日（日）
高知、白星が３連続四球で手中からスルリ（高知３勝４敗２分け 土佐山田 510人）
徳島インディゴソックス
７＝１０１｜０００｜０２３
７＝０００｜０００｜０７０（規定により９回引き分け）
高知ファイティングドッグス
本塁打 （徳） 岸本大希５号ソロ
９月15日（月）
髙橋駿介、逆転サヨナラ満塁弾（愛媛９勝１敗 東予 456人）
香川オリーブガイナーズ
６＝００６｜０００｜０００
８＝００２｜００２｜００4X
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 ピダーソン和紀（３勝１敗12Ｓ）
敗戦投手 松村力（３勝３敗４Ｓ）
本塁打 （香）福井玲央８号満塁
（愛）西原豪１号２ラン、髙橋駿介９号満塁
中川聖也、２安打目がサヨナラ適時打（徳島５勝３敗２分け むつみスタジアム 279
人）
高知ファイティングドッグス
２＝１００｜０１０｜０００
３＝０００｜０００｜００3X
徳島インディゴソックス
勝利投手 杉本幸基（５勝３敗）
敗戦投手 平間凜太郎（１勝２敗７Ｓ）
９月16日（火）
斎藤佳紳、10勝目で最多勝（徳島６勝３敗１分け レクザム 260人）
徳島インディゴソックス
19＝０１７｜５２０｜００４
１＝１００｜０００｜０００
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 斎藤佳紳（10勝２敗１Ｓ）
敗戦投手 八尋大誠（１勝６敗１Ｓ）
◇前節の試合
９月９日（火） レクザムBP丸亀
香川オリーブガイナーズ ３―10 愛媛マンダリンパイレーツ
９月11日（木） むつみスタジアム
徳島インディゴソックス ５―６ 愛媛マンダリンパイレーツ
９月12日（金） レクザム
香川オリーブガイナーズ ４―12 愛媛マンダリンパイレーツ
９月12日（金） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ６－３ 徳島インディゴソックス
＜順位表＞
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 愛媛 34 22 ９ ３ .710 優勝
２ 徳島 34 19 11 ４ .633 2.5
３ 高知 34 15 16 ３ .484 4.5
４ 香川 34 10 23 １ .303 6.0
【2025個人タイトル】
＜投手部門＞
防御率 1.88 斎藤佳紳（徳島）
勝利数 10 斎藤佳紳（徳島）
奪三振 126 山田空暉（愛媛）
最多セーブ 12 ピダーソン和紀（愛媛）
＜野手部門＞
打率 .376 笹浪竜（徳島）
本塁打 11 今村龍之介（徳島）
打点 62 島原大河（愛媛）
盗塁 54 上野雄大（愛媛）