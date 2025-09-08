search
TOP> 記事一覧> 首位・愛媛＆徳島、ゲーム差０のデッドヒート　～四国アイランドリーグplus～

2025.09.08
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
◇後期

 

９月６日（土）

 

　７回、代打攻勢で４点奪う（香川４勝５敗　観音寺　403人）

高知ファイティングドッグス

６＝０００｜１０１｜２２０

８＝０００｜１２１｜４０Ｘ

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　田代樹（１勝）

敗戦投手　金城朋弥（２勝３敗）

セーブ　　松村力（３勝２敗４Ｓ）

本塁打　（高）斗夢６号ソロ

　　　　（香）山本奨真４号ソロ・５号ソロ

 

　４番・島原大河、先制打含む全打席出塁（愛媛４勝３敗１分け　坊っちゃん　1766人）

徳島インディゴソックス

２＝０００｜００２｜０００

３＝２００｜０００｜０１Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　金澤祐太（１勝）

敗戦投手　斎藤佳紳（９勝２敗１Ｓ）

セーブ　　林颯太（１勝１Ｓ）

 

９月７日（日）

 

　７・８回、打者一巡の猛攻で逆転＆ダメ押し（高知６勝４敗　安芸　263人）

香川オリーブガイナーズ

５＝０３０｜１００｜１００

13＝１１１｜１００｜４５Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　上井健太朗（２勝）

敗戦投手　田代樹（１勝１敗）

セーブ　　平間凜太郎（１勝１敗７Ｓ）

本塁打　（高）海辺眺４号ソロ

 

　４番・山本倫彰、２長打含む３安打５打点の大暴れ（４勝４敗１分け　アグリあなん　143人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝０００｜１１０｜０００

12＝２５０｜０００｜０５Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手　荒木誠也（１勝）

敗戦投手　山田空暉（８勝７敗）

本塁打　（徳）池田凜９号２ラン

 

◇前節の試合

９月１日（月）　越知

高知ファイティングドッグス　16―４　香川オリーブガイナーズ

９月２日（火）　宇和島

愛媛マンダリンパイレーツ　５―４　徳島インディゴソックス

９月３日（水）　レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ　４―７　徳島インディゴソックス

９月５日（金）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　11－12　香川オリーブガイナーズ（規定により８回制）

 

＜順位表＞（9月7日現在）

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　徳島　29　17　９　３　.654　
１　愛媛　29　17　９　３　.654　
３　高知　30　14　14　２　.500　4.0
４　香川　30　10　19　１　.345　4.5

