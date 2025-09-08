首位・愛媛＆徳島、ゲーム差０のデッドヒート ～四国アイランドリーグplus～
◇後期
９月６日（土）
７回、代打攻勢で４点奪う（香川４勝５敗 観音寺 403人）
高知ファイティングドッグス
６＝０００｜１０１｜２２０
８＝０００｜１２１｜４０Ｘ
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 田代樹（１勝）
敗戦投手 金城朋弥（２勝３敗）
セーブ 松村力（３勝２敗４Ｓ）
本塁打 （高）斗夢６号ソロ
（香）山本奨真４号ソロ・５号ソロ
４番・島原大河、先制打含む全打席出塁（愛媛４勝３敗１分け 坊っちゃん 1766人）
徳島インディゴソックス
２＝０００｜００２｜０００
３＝２００｜０００｜０１Ｘ
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 金澤祐太（１勝）
敗戦投手 斎藤佳紳（９勝２敗１Ｓ）
セーブ 林颯太（１勝１Ｓ）
９月７日（日）
７・８回、打者一巡の猛攻で逆転＆ダメ押し（高知６勝４敗 安芸 263人）
香川オリーブガイナーズ
５＝０３０｜１００｜１００
13＝１１１｜１００｜４５Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 上井健太朗（２勝）
敗戦投手 田代樹（１勝１敗）
セーブ 平間凜太郎（１勝１敗７Ｓ）
本塁打 （高）海辺眺４号ソロ
４番・山本倫彰、２長打含む３安打５打点の大暴れ（４勝４敗１分け アグリあなん 143人）
愛媛マンダリンパイレーツ
２＝０００｜１１０｜０００
12＝２５０｜０００｜０５Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 荒木誠也（１勝）
敗戦投手 山田空暉（８勝７敗）
本塁打 （徳）池田凜９号２ラン
◇前節の試合
９月１日（月） 越知
高知ファイティングドッグス 16―４ 香川オリーブガイナーズ
９月２日（火） 宇和島
愛媛マンダリンパイレーツ ５―４ 徳島インディゴソックス
９月３日（水） レクザムBP丸亀
香川オリーブガイナーズ ４―７ 徳島インディゴソックス
９月５日（金） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス 11－12 香川オリーブガイナーズ（規定により８回制）
＜順位表＞（9月7日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 徳島 29 17 ９ ３ .654
１ 愛媛 29 17 ９ ３ .654
３ 高知 30 14 14 ２ .500 4.0
４ 香川 30 10 19 １ .345 4.5