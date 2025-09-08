首位・愛媛＆徳島、ゲーム差０のデッドヒート　～四国アイランドリーグplus～

◇後期

９月６日（土）

７回、代打攻勢で４点奪う（香川４勝５敗 観音寺 403人）

高知ファイティングドッグス

６＝０００｜１０１｜２２０

８＝０００｜１２１｜４０Ｘ

香川オリーブガイナーズ

勝利投手 田代樹（１勝）

敗戦投手 金城朋弥（２勝３敗）

セーブ 松村力（３勝２敗４Ｓ）

本塁打 （高）斗夢６号ソロ

（香）山本奨真４号ソロ・５号ソロ

４番・島原大河、先制打含む全打席出塁（愛媛４勝３敗１分け 坊っちゃん 1766人）

徳島インディゴソックス

２＝０００｜００２｜０００

３＝２００｜０００｜０１Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 金澤祐太（１勝）

敗戦投手 斎藤佳紳（９勝２敗１Ｓ）

セーブ 林颯太（１勝１Ｓ）

９月７日（日）

７・８回、打者一巡の猛攻で逆転＆ダメ押し（高知６勝４敗 安芸 263人）

香川オリーブガイナーズ

５＝０３０｜１００｜１００

13＝１１１｜１００｜４５Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 上井健太朗（２勝）

敗戦投手 田代樹（１勝１敗）

セーブ 平間凜太郎（１勝１敗７Ｓ）

本塁打 （高）海辺眺４号ソロ

４番・山本倫彰、２長打含む３安打５打点の大暴れ（４勝４敗１分け アグリあなん 143人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝０００｜１１０｜０００

12＝２５０｜０００｜０５Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手 荒木誠也（１勝）

敗戦投手 山田空暉（８勝７敗）

本塁打 （徳）池田凜９号２ラン

◇前節の試合

９月１日（月） 越知

高知ファイティングドッグス 16―４ 香川オリーブガイナーズ

９月２日（火） 宇和島

愛媛マンダリンパイレーツ ５―４ 徳島インディゴソックス

９月３日（水） レクザムBP丸亀

香川オリーブガイナーズ ４―７ 徳島インディゴソックス

９月５日（金） 日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス 11－12 香川オリーブガイナーズ（規定により８回制）

＜順位表＞（9月7日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 徳島 29 17 ９ ３ .654

１ 愛媛 29 17 ９ ３ .654

３ 高知 30 14 14 ２ .500 4.0

４ 香川 30 10 19 １ .345 4.5