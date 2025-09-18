西本恵「カープの考古学」第90回＜浮沈を占う３年目のシーズン編その１／８連敗で沈没寸前のカープ丸＞

カープは創設から３年目のシーズンを迎えた。チームの環境も上向いていく中でもなかなか勝ちには恵まれなかった。後援会結成で球団資金が充実し、高卒新人投手らの入団でチームは若返りも果たした。食べるものに窮した創設１年目からは打って変わり、寮での食事に魚が並ぶこともあり、給料の遅配欠配なども解消されていた。

シーズン中には連合国軍の支配下から独立国家としての歩みが始まり、国家が大きな船出を果たした年であった。原爆からの復興に向かう広島において、町のあちこちで食べるものに窮した時代を過ぎ、商売も盛んになってきていた。

沈む役目の武智丸

この年、広島の中央魚市場では大漁が続いていた。

新聞にも＜漁場拡張で 冷蔵庫も満腹＞（「中国新聞」昭和27年５月８日）との見出しが躍っていた。

というのも、漁場の確保がされたこともあって、当時の様子を＜昨年同期の三割増という好調さ＞＜魚箱を満載したトラック岸壁の漁船がめまぐるしく行交うなかにセリの声も明るくはずんで市場はとみに活況を呈している＞（同前）と伝えられた。

原爆からの復興期に魚市場の大盛況からか、各家庭での食卓にも明るさが戻ってきたのだ。

こうした大漁が続くと、自然と相場物の値段は下がるため、＜もうすぐ半値＞（同前）と伝えられたという。家計を守る主婦にしても有り難かったはずだ。

大漁の背景には、連合国軍によるマッカーサー・ラインとして漁業の規制線が解消されたことが大きい。

＜マ（※ダグラス・マッカーサーのこと）・ラインによる漁区制限の解消など講和が発効してもっともいちじるしい変化をとげたのは日本の漁場図であり＞（同前）、漁が盛んになり、＜水産業の伸長には大きな期待がかけられる＞（同前）。四方を海で囲まれた日本の漁師らにとって大漁は、島国の面目躍如たるものであったろう。大海原を漁場として漁ができる平和な日々がやってきたのだ。

この時期、大海原に船で挑む男らに最新鋭の船の誕生を告げるニュースが続いた。

＜絶対沈まぬアルミ舟艇＞（「中国新聞」昭和27年５月８日）

記事によれば、お隣の山口県下関市のとある製作所で、アルミを材料とした船が造られ、大量生産に成功し、その第一号が宮島へ納船されるというのだ。材質については＜アメリカの建築造船界で花形となっている耐海水性アルミ合金による＞（同前）ものと伝えられている。アルミによる浮沈船ができあがったのだ。

日本は、やはり海への大きな夢は捨てていなかったのだ。つい数年前に、沈まぬ船として造られた戦艦大和がアメリカの手によって沈められた。平和な時代にあってもこうした船の素晴らしさを形容する言葉として「沈まぬ」は最高の枕詞であったろう。

ところが、カープ創設と同年である昭和25年に、広島の海に「沈まぬ」船ではなく、海に沈められて役目を果たす船もあった。近年、さまざまな形でメディアにも取り上げられていることからご存知の人もおられることだろう。

その船の名前は、武智丸といった――。

武智丸は第二次大戦中に、船の主要素材の鉄が不足する中、海軍がコンクリートで建造した。大戦中の物資の運搬に活用した船のことだ。武智丸は現在も沈められながら役目を果たしている。当時カープの出資自治体の一つ呉市が、その安浦地区で国に防波堤の建設を申請したものの、安浦港は浅瀬の軟弱な地盤のため、コンクリートの堤防は難しく諦めかけた。だが、戦時中の物資不足の中で造られたコンクリート船の船倉をぶち抜き、浅瀬に鎮座させることで防波堤の役目を果たした。

現物を見て驚くほど、ロケーション的にマッチしながら、防波堤の役割も果たしている。第二次大戦末期において、戦艦大和による沖縄への特攻作戦で「浅瀬に乗り上げて砲台となり、一億総特攻の先駆けとなれ」という指令が下されたのは有名な話だ。しかしながら、アメリカ軍による総攻撃を受け、沖縄にたどり着けず、実際には浅瀬に乗り上げることはなかった。

さておき、肝心のカープ丸であるが、３年目の戦いは勝率３割を下回ってしまうことがしばしばみられ、セントラル・リーグ連盟からのお達しである“３割規定”によって、まさに沈められる寸前であったのだ。

厳しい船出

カープは日本国が独立した後の対大阪タイガース戦に３連敗したものの、５月８日には、タイガースに10対３で快勝し、踏みとどまった。

５月11日には、名古屋軍とのダブルヘッダー。初戦はエース長谷川良平を立てたが、中日先発の杉下茂を打ち崩せず、０対２で完封された。第二戦は、大田垣喜夫が好投したものの、打線がつながらず、1対３で二連敗となった。

あと一歩及ばないカープの戦績は散々であった。５月11日終了時点、7勝20敗１分で勝率２割５分９厘。既定の３割に達していないのはカープのみだった。チームの処遇はセントラル・リーグ連盟にゆだねられ、解散という結末の射程圏内にあった。しかしながら、カープはない戦力を振り絞り、まさにチームの浮沈をかけて戦った。

カープ丸が浮くか、沈むか——。

これらの実権を握るとされるセントラル・リーグ連盟の鈴木竜二会長は、５月11日、名古屋軍とのダブルヘッダーを広島で観戦した。そこで中国新聞の取材に応じコメントを残している。

＜「強くさえあれば、ファン、経営とも、カープは日本一」＞（「中国新聞」昭和27年５月13日）と見出しが付いた。

「強くさえあれば」と意味深いコメントをした鈴木であるが、さらに＜「全球団の中で経営面でもっとも将来性のある球団はカープだと思う」＞（同前）と前置きした上で、＜「会社、後援会、ファン、選手ともにチームの強化に努めていったならば模範的な球団になるだろう＞というコメントを残した。この強くというのが、最低でも３割を上回らなければということに他ならない。

しかしながら、鈴木がコメントを残した後もカープはまったくふるわなかった。

５月13日は場所を後楽園に変え、巨人戦に向かう。先発は笠松実を立てた。カープは小刻みに失点を重ね、０対８で別所毅彦、西田亨の完封リレーに敗れた。翌日は、野崎泰一が好投して２対１で勝利した。かのウィリアム・マーカット少将の壮行試合（本コラム第85回）である。しかし、15日の巨人戦３戦目では、広島先発の大田垣が好投したものの、タイムリーヒットが出ず、１対２で敗れた。

さらに、５月20日、巨人軍と、場所を熊本に変えて行われた試合では、前回の好投から野崎を先発させたが打ち込まれた。巨人先発の別所は好調ではなかったが、打線は打てず、１対８と大差で敗れた。さらに場所を鹿児島に移した21日の巨人戦では先発にエース長谷川を立てたが、４回から８回まで毎回得点され、０対10で敗れた。

負け続けるカープは、５月28日、福山市での大洋戦も０対５で敗戦。相手先発の高野裕良を７安打とそこそこ打ちながら、無得点に終わった。新人コンビの大田垣、杉浦竜太郎が10安打された。翌日、岡山での大洋との二戦目は、先発の長谷川が初回、ワイルドピッチがからむ２失点から、調子を崩し、前半で0対５とリードを許した。後半からカープ打線にやっと火がつき、４点をあげ食い下がったが、大洋に１点を追加されて４対６で敗れた。６月1日の名古屋軍とのダブルヘッダー第一戦を０対２で落とし、第二戦を２対２の引き分けが精一杯だった。１分けを挟んでの７連敗である。

もうカープは勝てないのか……。そんな気持ちにさえなったろう。６月７日は、かの武智丸が沈められた呉市において、大洋との一戦であった。

カープは先発にルーキー杉浦を立て、対する大洋は江田貢一である。６回表まで２対２の接戦だったが、６回裏にカープ４番の岩本章からの４連打で２点を加えた。さらに長持栄吉がヒットでつなぎ満塁。ここでスクイズを仕掛けたが、相手バッテリーに読まれた。ウエストしたボールによって飛び出した三塁走者のみならず、二塁走者もアウトにされ、チャンスを逸した。

＜稚拙なサインと弱気が大洋に最後の止めを刺しえない結果となり＞（「中国新聞」（昭和27年６月８日）

とどめを刺せなかったことから、逆転劇が生まれた。８回表に大洋の猛攻に遭い、４点を献上してしまった結果、５対６で敗れた。１分けをはさみ、この年ワーストの８連敗となった。

３年目のシーズンを戦うカープ丸の船出は厳しいものとなった。勝率２割そこそこで、このシーズンをどう乗り切ろうというのか。次回もカープと大洋との試合、鯉と鯨の決戦である。鯉が奇跡の大暴れをして、連敗脱出なるのか――。乞う、ご期待。

