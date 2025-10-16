西本恵「カープの考古学」第91回＜浮沈を占う３年目のシーズン編その２／８連敗の後の大勝利＞

カープ創設から３年目のシーズンは戦力が整わず、なかなか勝ち星に恵まれなかった。勝率でいうと２割そこそこという状況から脱することができずにいた。苦しい日々であったが、カープが戦ってきたのは、親会社のない現実からか、これまでは貧しさとの戦いでもあった。前年の昭和26年から後援会が県内各地に次々に結成され、後援会員から毎月寄せられるひとり20円の会費が後援会ごとで集金され、一括して窓口である中国新聞に寄せられる。これを選手強化資金に充てることで、経営を成り立たせてきた。わずかなお金であっても、大衆に呼びかけることで大きな力に変えていたのだ。

後援会組織のおかげで、前年からおおよそプロ野球チームらしい体（てい）を保つことができるようになってきていた。しかし、監督の石本秀一にはある思いがあった。

いつなんどき、また経営難に陥るかもわからない――。

よい状態になったからといって安心はできまい——。

だからだろう石本はお世話になった後援会の地域へ出向き、会員とのつながりを保つよう心がけた。

加計高校グラウンドでの紅白戦

カープは昭和27年５月２日、広島県山県郡加計町（現在、安芸太田町）に出向き、紅白戦を開催した。山県郡加計町広島カープ後援会が主催となり、地元の人らが試合運営を取り仕切った。プロ野球の試合でありながら、加計高校のグラウンドを使って行うという即席球場での試合だ。

推測ではあるが、この前年の昭和26年２月27日、矢野中・小学校グラウンドで行われた紅白戦のように、＜フェンス代わりに杭と縄でグラウンドを囲み」「バックネット代わりにクラウンドに棒を立てて網を張った＞（『広島カープ昔話・裏話～じゃけえカープが好きなんよ～』トーク出版）ことだろう。高校のグラウンドであっても、あの手この手でもってプロ野球の球場に早変わりさせた。

試合は紅軍投手陣の石黒忠や、川本徳三らが打ち込まれたのとは対照的に、白軍投手陣は、一軍で奮闘している大田垣喜夫、松山昇、野崎泰一、渡辺信義らが踏ん張って、23対6で白軍が快勝した。ホームランも藤原鉄之助の２本をはじめ、白石勝巳（前・敏男）、山川武範、野田誠二らによる５本が乱れ飛び、地元の人たちを喜ばせた。

試合の結果はさておき、カープ選手らが何よりもうれしかったのは、地元加計地区のファンらからの寄贈品だ。＜試合開始にさきだち、ファン寄贈の二十数点にわたる記念品＞（「中国新聞」昭和27年５月４日）。が贈られた。これらは、選手らのカンフル剤となったはずだ。

広島県内の各地に広がる後援会による縁つなぎはシーズン中も続けられていった。

“鯉の滝登り”の願いを込めた贈り物

選手たちが贈り物を受け取るなど、ファンらに支えられたのは、広島県内だけではなかった。加計での試合からわずか数日後、茨城県水戸市のカープファンなる人からも、カープにとって、たいへん縁起のいいものが贈られた。

＜五月の鯉の滝登りのように連勝を祈ってか、茨城県の一ファンからこのほど鯉の軸もの（※掛け軸）がカープに届けられた＞（「中国新聞」昭和27年５月７日）

掛け軸には、大きな鯉が一匹、滝登りをするかのように、天に向かって泳いでいる姿を描かれたものだった。

＜送り主は茨城県水戸市在住の日本美術会員、郡司硯田氏という日本美展に十一回も入選している画伯＞（同前）

記事には、茨城県出身の杉浦竜太郎投手を通じ、大のカープファンだと紹介されている。この郡司硯田（ぐんじ・けんでん）は、かの堅山南風に師事し、後の“鯉画の巨匠”といわれる日本画家だ。数多くの「遊鯉図」を残し、現在でもマニアの間で日本画の取引がなされるほどだ。

鯉の滝登りを表現した日本画を受け取ったからには、ファンの心意気に応えるためにも、カープは勝たなければならなかった。

９連敗になってしまうのか—

ところが５月15日から６月７日まで、引き分け１つをはさんで８連敗。このことは前回の考古学で触れたが、このシーズンのワーストを記録してしまった。９連敗となると、２ケタという大台にもなりかねない。

６月８日、広島総合球場での大洋との一戦にのぞんだカープ、先発には新人の大田垣を立てた。大洋は初回、前日までの勢いをそのままに、大田垣の立ち上がりを攻め、１点をあげたが、カープも負けていなかった。３回裏、ランナーを置いたチャンスの場面で、大澤清がレフト線に放った打球が二塁打となり、２点をあげて逆転に成功した。

しかし、安定感のある大田垣が、この後の４回表に突如として乱れて交代——。代わった笠松実も２安打され、この回、一挙５点をあげられて再逆転された。

これまで８連敗の流れもあり、カープはこのままずるずる崩れるかと思われたが、ここで笠松が立ち直った。５回から８回までスコアボードにゼロを並べた。

連敗止めた笠松の奮投と大澤の３長打

見違えるほどのピッチングにカープ打線が応え、大洋をじりじりと追い上げる。５回裏、大澤の再度の長打で２点をあげ、４対６と詰め寄った。接戦へと流れを持ち込むと、カープは７回裏に１点をもぎとり、ついに１点差に迫った。だが、粘る大洋は、９回表に１点を加え、カープを再度突き放すのであった。

９回裏を迎えた時点では５対７と、この試合の流れは、大洋に傾きかけていた。ここであきらめなかったカープは、ワンアウトながらランナーを２人ためて、この日当たっている大澤が、快心の長打を放った。ランナー２人が還り、同点に追いついた。

いけるぞ、という気持ちに変わっていったカープ打線。ここで５番の門前眞佐人がバッターボックスに入った。

＜門前の中越え二塁打で、九分九厘諦めていた勝利を手中にした＞（同前）

ここぞの一打に、雨の中、応援し続けたカープファンは、やっとの勝利、しかもサヨナラゲームに歓喜した。

長かった連敗からの脱出であったが、これを機に、カープは上向いていくはずと信じたかった。ところが、この日の勝ちを加えても、カープは９勝29敗２分で、勝率２割３分７厘。セ・リーグ連盟の規定である勝率３割を切ったチームの処遇は、連盟にゆだねるという、規定内であった上に、６位の松竹にも１ゲーム離されての最下位であった。

数字による順位の現実は厳しいものがあった。今シーズンの戦いに果たして希望が見いだせるのか、次回の考古学にも、ご期待あれ。

【参考文献】「中国新聞」（昭和27年５月４日、６月９日）、『広島カープ昔話・裏話～じゃけえカープが好きなんよ～』（トーク出版）

＜西本恵（にしもと・めぐむ）プロフィール＞スポーツ・ノンフィクション・ライター

1968年５月28日、山口県玖珂郡周東町（現・岩国市）生まれ。小学５年で「江夏の21球」に魅せられ、以後、野球に興味を抱く。広島修道大学卒業後、サラリーマン生活６年。その後、地域コミュニティー誌編集に携わり、地元経済誌編集社で編集デスクを経験。35歳でフリーライターとして独立。雑誌、経済誌、フリーペーパーなどで野球関連、カープ関連の記事を執筆中。著書「広島カープ昔話・裏話－じゃけえカープが好きなんよ」（2008年・トーク出版刊）は、「広島カープ物語」（トーク出版刊）で漫画化。2014年、被爆70年スペシャルNHKドラマ「鯉昇れ、焦土の空へ」に制作協力。現在はテレビ、ラジオ、映画などのカープ史の企画制作において放送原稿や脚本の校閲などを担当する。2018年11月、「日本野球をつくった男－－石本秀一伝」（講談社）を上梓。2021年４月、広島大学大学院、人間社会科学研究科、人文社会科学専攻で「カープ創設とアメリカのかかわり～異文化の観点から～」を研究。

（このコーナーのスポーツ・ノンフィクション・ライター西本恵さん回は、第３週木曜更新）