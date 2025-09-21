リレー種目はアメリカが３冠！ 日本４継は６位入賞　～世界陸上東京大会～

21日、東京2025世界陸上最終日（９日目）が東京・国立競技場で行われた。男子４×100ｍリレー決勝は日本が38秒35で６位入賞。リレー種目（男女４×100ｍ、女４×400ｍ）はアメリカが３種目（男女４×100ｍ、女子４×400ｍ）を制した。女子４×100ｍリレーでアメリカの第１走者を務めたメリッサ・ジェファーソン・ウッデンは100ｍ、200ｍと合わせ３冠を成し遂げた。男子４×400ｍリレーはボツワナが２分57秒76で制した。

マイルリレー（４×400ｍリレー）がスタートする頃、国立競技場には雨が降り始め、トラックを水浸しにした。進行中だったフィールド種目（男子円盤投げ、女子走り高跳び）の決勝は中断を余儀なくされた。一時は雨脚も弱まり、走り高跳びは再開したが、女子４継の前に再び強くなった。

前日の予選でジャマイカ、南アフリカ（救済措置でこの日のモーニングセッション再レースも通過タイムに届かなかった）ら強豪国が決勝進出を逃していた。３大会ぶりのメダルを狙う日本にとっても好機と言えよう。ナショナルレコードは決勝進出国の中で２番目（37秒48）、シーズンベストは３番目（37秒84）だった。

ホームの大歓声の後押し受けながら予選と同じ小池祐貴（住友電工）、栁田大輝（東洋大学）、桐生祥秀（日本生命）、鵜澤飛翔（JAL）のオーダーで臨んだ。９秒98のベストタイムを持つ小池は10秒55と４番目にバトンを渡した。続く栁田で２つ順位を落とし、３走の桐生からアンカーの鵜澤にバトンが渡った時点では最下位。鵜澤が２人を抜き、６位でフィニッシュした。

前回の23年ブダペスト大会に続く２大会連続の入賞にも満足していなかった。ミックスゾーンでは自らを責める選手もいた。ただ100ｍは全３選手が予選落ち、200ｍは鵜澤のみが準決勝進出。個の力を上げていかない限りは厳しい戦いは続くだろう。

（文／杉浦泰介）