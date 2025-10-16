阪神＆ソフトバンク、連勝で日本Ｓへリーチ　～プロ野球CSファイナルステージ～

プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）・ファイナルステージ第２戦が16日、セ・パともに行われた。セ・リーグ王者の阪神が２位の横浜DeNAを延長10回の末、５対３でサヨナラ勝ち。パ・リーグはレギュラーシーズンを制した福岡ソフトバンクが２位の北海道日本ハムを３対０で下した。阪神とソフトバンクはリーグ優勝のアドバンテージを含め３勝を挙げた。

◇クライマックスシリーズ・ファイナルステージ第２戦

森下、サヨナラ弾含む３安打２打点（阪神３勝 甲子園）

横浜DeNA（リーグ２位）

３＝００２｜１００｜０００｜０

５＝２００｜０００｜０１０｜2X（延長10回）

阪神（リーグ１位）

勝利投手 及川（２勝）

敗戦投手 佐々木（１敗）

本塁打 （Ｄ）牧１号ソロ

（阪）森下１号２ラン

完封リレーで先手を取った阪神。この日はクリーンアップの勝負強さが光った。

１回裏、DeNAルーキーの竹田祐を攻めた。先頭の近本光司がフォアボールを選び、３番・森下翔太が二塁打でチャンスメイク。４番・佐藤輝明がライトオーバーの二塁打で先制。続く大山悠輔がきっちり犠牲フライを放ち、１点を加えた。

援護をもらった才木だったが、３回に２本のタイムリーで追いつかれ、4回には牧秀悟が一発を浴びた。才木は５回３失点でマウンドを降りた。降雨により約50分の中断。中断明け、リリーフ陣が奮投した。畠世周、湯浅京己、岩貞祐太が６回からの３イニングをゼロで封じた。

８回裏、DeNA４番手の伊勢大夢から先頭の近本がフォアボールで塁に出た。中野拓夢が送り、得点圏にランナーを進める。森下がフォアボールを選び、１死一、二塁。ここで佐藤がライト前に弾き返し、同点に追いついた。

９回表は前日に回跨ぎした石井大智が連投。今季自責点１のみの男は３人で仕留めた。延長10回は同じく前日回跨ぎの及川雅貴がマウンドに上がった。石井の影に隠れているものの、及川も防御率は０点台。66試合に登板し、52ホールドポイントのサウスポーが３人で抑えて流れをつくった。

中断を含めれば４時間を超えた熱戦は、その裏、幕を閉じた。DeNA６番手の佐々木千隼から先頭の中野がヒットで出塁すると、森下がレフトスタンドにアーチを描いた。劇的なサヨナラ弾は、森下にとって新人から３年連続でのCS弾となった。

柳田、CS通算最多記録に並ぶ10本塁打（ソフトバンク３勝 みずほPayPay）

北海道日本ハム（リーグ２位）

０＝０００｜０００｜０００

３＝０００｜０００｜０３Ｘ

福岡ソフトバンク（リーグ１位）

勝利投手 松本裕（１勝）

敗戦投手 福島（１敗）

セーブ 杉山（１Ｓ）

本塁打 （ソ）柳田１号３ラン

ソフトバンクが２年連続日本シリーズ進出へ、あと１勝とした。

先発マウンドには２年連続最多勝の有原航平。初回にフォアボールとヒットで１死一、三塁のピンチをつくったが、空振り三振、サードゴロに切って取った。その後もスコアボードに０を並べた。

最大のピンチは６回。先頭にヒットを打たれると、１死後、デッドボールとフォアボールで塁を埋めた。ここで有原は７番・郡司裕也をサードゴロに仕留めると、８番・石井一成を空振り三振で踏ん張った。

７回まで日本ハム先発の福島蓮に２安打無得点と封じられていた打線が、８回に奮起した。先頭の７番・山川穂高がサード強襲のヒットで出塁。送りバント後、代打・川瀬晃がフォアボールを選び、福島をマウンドから降ろした。

ここで打席に１番・柳田悠岐。日本ハム２番手・上原健太に、レフトのホームランテラス席に飛び込む３ランを見舞った。これで柳田は球団OBの内川聖一に並ぶCS通算最多記録に並ぶ10本目のアーチとなった。

９回は今季31セーブのクローザー杉山一樹がマウンドに上がり、日本ハム打線を３人でピシャリ。危なげなく逃げ切った。明日の予告先発は上沢直之。有原に続き、古巣相手の登板となる。

（文／杉浦泰介）