山崎太陽（創価大学硬式野球部／帝京第五高校出身）最終回「何度も沈みかけた太陽」

今年のプロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトから３位指名を受けた創価大学投手の山崎太陽（４年）は、３年前の夏まで捕手だった。全国大会とは無縁だった捕手が、投手転向から約３年でドラフト上位指名を受けるのだから、投手転向の選択は吉と出たと言っていいだろう。

「（投手転向を勧めてくれた）佐藤康弘監督に感謝したい」と山崎。とはいえ転向してすぐ才能を開花させたわけではない。当初はボールを制御することに苦しんだ。山崎は語る。

「ゾーンにまとめるのが難しかった。変化球も抜けることが多かった。自分のピッチングは先輩たちと全然違いました」

同期の新山秀雄（現・副主将）は当時のピッチングをこう振り返る。

「ザッキー（山崎）とはセレクションも一緒でした。強肩で“こんなえぐいキャッチャーがいるのか”と思いました。ピッチャーに転向してから最初は野手投げで、球は速かったけど軽かったので打たれていました」

公式戦デビューは、３年春まで待つことになる。きっかけは先輩からの助言だ。１学年上のエース森畑侑大（現・JR東日本）のアドバイスでテイクバックをコンパクトにすると、転向時の球速MAX142kmから３、４kmアップした。

「田代涼太先輩（現・四国アイランドリーグPlus徳島）には、ピッチングにおける体重移動の仕方を教えてもらいました。１学年上の先輩たちには感謝しています」

３年春は公式戦初登板を含む３試合でリリーフ登板し、防御率3.37だった。これが飛躍への一歩になるはずだった。だが、ヒザのケガにより秋は足踏みを余儀なくされた。ケガから復帰してからも出番はなく、公式戦の登板ゼロに終わった。

気持ちが腐りかけた彼の尻を叩いたのが、同期の新山だった。山崎と同じ経営学部所属。親同士も仲が良い。「新山からは“（腐っている姿を）見られているぞ、しっかりしろ”と怒られました」と山崎。一方の新山は「素質は一番あるのにもったいないと思ったんです。気持ちの部分でムラがあるやつなので、部屋に行って何回も話をしました」と語る。

同期の𠮟咤激励に心を入れ替えてオフに鍛錬を積んだ山崎。４年の春には、その成果が表れる。リーグ戦６試合に登板、防御率1.35を記録。創価大の東京新大学リーグ優勝、全日本大学選手権出場に貢献した。大学選手権では自己最速の149kmをマーク。その潜在能力を高く評価され、大学日本代表候補合宿のメンバーに選ばれた。

しかし山崎に再び試練が訪れる。右ヒジの故障で代表合宿を辞退した。この時期のケガは山崎のような“当落選”上にいるドラフト候補にとって大きな痛手である。

驚きの３位指名

秋のリーグ戦はベンチ入りすらできない日々が続いた。共栄大学との１回戦からようやくベンチ入り。優勝がかかった一戦に、復帰戦を用意するのは容易でない。山崎の出番は１勝１敗で迎えた３回戦に訪れた。

試合は８回表を終え、４対１で創価大がリード。昨年右ヒジをケガし、不安を抱えていた先発の石田陵馬（４年）と監督の佐藤は５回以降、入念に言葉を交わしていた。石田は８回表を投げ終えた時点でヒジに不安はなかったものの、監督に「９回頭から山崎を行かせましょう」と進言したという。そのやり取りの間、８回裏に山田琉衣（３年）がレフトスタンドにソロを叩き込み、点差が４に広がった。佐藤は決断し、試合の締め括りを山崎に任せた。

４カ月ぶりの公式戦マウンド。「気合が入りました」と山崎。最初のバッターをレフトへのファウルフライ、次のバッターをショートゴロに打ち取った。最後は渾身のストレート。真ん中高めのボールに打者のスイングは空を斬った。空振り三振。山崎はマウンド付近で右拳を突き上げ、小さく跳ねた。

復帰登板から３日後の10月23日、ドラフト会議が行われるため、創価大学八王子キャンパス内にある中央教育棟ディスカバリーホールに野球部、メディア、関係者含む約700人が集まった。

山崎と同期の立石正広（現・主将）はドラフト１位を確実視されていた野手。広島が１位指名を公表していたため、会見の場が用意され、ステージ上に野球部長、監督、コーチと並んで座っていた。一方の山崎は客席側。他の野球部員たちと一団になってドラフト中継を見守っていた。立石には広島をはじめ北海道日本ハム、阪神が１位指名をした。抽選の結果、阪神が立石の交渉権を獲得すると会場が大きく沸いた。

会場内が再度大きく沸いたのは、それから約１時間後である。

「選択希望選手。東京ヤクルト。山崎。投手。創価大学」

山崎自身も驚く“サプライズ”指名だった。

「この順位で呼ばれると思っていませんでした。自分の中では下の方で、もしくは育成だと……」

上位指名は球団による期待の表れである。目下、ヤクルトは３年連続Ｂクラスと苦しんでいる。チーム防御率は３年連続リーグワースト。投手陣の整備は喫緊の課題だ。22歳の大型右腕が「太陽」の名の如く、チームを明るく照らすことができれば、浮上のきっかけを掴むかもしれない。創価大監督の佐藤が「ちょっと今まで見たことない素材。上のレベルで鍛えてもらえれば、すごいピッチャーになると思う」と期待を寄せる大器が、救世主となれるのか――。

＜山崎太陽（やまざき・たいよう）プロフィール＞

2003年７月６日、東京都青梅市出身。５歳で野球を始める。吉野ベースボールクラブ、羽村シニアを経て、愛媛県の帝京第五高校に進学した。高校１年夏からベンチ入り、３年時には主将を務めたが、３年間甲子園出場は叶わなかった。22年春、創価大学に進学。夏にピッチャーに転向。３年の春で公式戦デビュー。４年春にはリリーフとして６試合に登板し、防御率1.35の活躍で同大のリーグ優勝＆全日本大学選手権出場に貢献した。侍ジャパン大学日本代表選考合宿のメンバーにも選ばれた（コンディション不良のため参加は辞退）。最速149kmのストレートを軸にスライダー、フォークを駆使する本格派。身長193cm、体重87kg。右投げ右打ち。背番号16。

（文・プロフィール＆ドラフト指名後の写真／杉浦泰介、プレー写真／©創価大硬式野球部）

