TOP> 記事一覧> 戸田中央、東地区初優勝＆初のDSへ！ 東地区・日立＆西地区・豊田自動織機がPS進出決定　～JD.LEAGUE～

2025.10.20
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
「ニトリJD.LEAGUE 2025」第13節が18日から19日かけて各地で行われた。東地区首位の戸田中央メディックス埼玉が東地区優勝を果たし、初のダイヤモンドシリーズ（DS）進出を決めた。また東地区４位の日立サンディーバが４位以下の勝率上位、西地区２位の豊田自動織機は３位以内が決まり、ポストシーズン（プレーオフ以上）の進出が決まった。日立は４季連続、豊田自動織機は２季ぶりのポストシーズン進出となる。


＜東地区＞　試合　勝　敗　分　勝率　差
❶戸田中央　　27　24　３　０　.889　優勝
❷ビック　　　27　20　６　１　.769　3.5
❸ホンダ　　　27　19　８　０　.704　5.0
❹日立　　　　27　18　８　１　.692　5.5
⑤デンソー　　27　14　13　０　.519　10.0
⑥NEC　　　　 27　10　17　０　.370　14.0
⑦太陽誘電　　27　９　17　１　.346　14.5
⑧ミナモ　　　27　０　27　０　.000　24.0

 

＜西地区＞
❶トヨタ　　　27　22　５　０　.815　優勝
❷豊田織機　　27　16　11　０　.593　6.0
③伊予銀行　　27　14　13　０　.519　8.0
④SGH　　　　 27　13　13　１　.500　8.5
⑤SHIONOGI　27　13　14　０　.481　9.0
⑥タカギ　　　27　９　18　０　.333　13.0
⑦東海理化　　27　７　20　０　.259　15.0
⑧日本精工　　27　６　21　０　.222　16.0

