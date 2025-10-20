戸田中央、東地区初優勝＆初のDSへ！ 東地区・日立＆西地区・豊田自動織機がPS進出決定　～JD.LEAGUE～

「ニトリJD.LEAGUE 2025」第13節が18日から19日かけて各地で行われた。東地区首位の戸田中央メディックス埼玉が東地区優勝を果たし、初のダイヤモンドシリーズ（DS）進出を決めた。また東地区４位の日立サンディーバが４位以下の勝率上位、西地区２位の豊田自動織機は３位以内が決まり、ポストシーズン（プレーオフ以上）の進出が決まった。日立は４季連続、豊田自動織機は２季ぶりのポストシーズン進出となる。



＜東地区＞ 試合 勝 敗 分 勝率 差

❶戸田中央 27 24 ３ ０ .889 優勝

❷ビック 27 20 ６ １ .769 3.5

❸ホンダ 27 19 ８ ０ .704 5.0

❹日立 27 18 ８ １ .692 5.5

⑤デンソー 27 14 13 ０ .519 10.0

⑥NEC 27 10 17 ０ .370 14.0

⑦太陽誘電 27 ９ 17 １ .346 14.5

⑧ミナモ 27 ０ 27 ０ .000 24.0

＜西地区＞

❶トヨタ 27 22 ５ ０ .815 優勝

❷豊田織機 27 16 11 ０ .593 6.0

③伊予銀行 27 14 13 ０ .519 8.0

④SGH 27 13 13 １ .500 8.5

⑤SHIONOGI 27 13 14 ０ .481 9.0

⑥タカギ 27 ９ 18 ０ .333 13.0

⑦東海理化 27 ７ 20 ０ .259 15.0

⑧日本精工 27 ６ 21 ０ .222 16.0