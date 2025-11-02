78kg超級・素根、復帰Ｖ 63kg級・山口は２年ぶり ７階級中５人が初優勝　～講道館杯柔道～

１日、講道館杯全日本柔道体重別選手権大会初日が行われた。この日は女子７階級の優勝者が決まった。７階級中５人が初優勝だった。この大会は2025年度後期の全日本強化選手、グランドスラム東京2025（12月６、７日＠東京体育館）をはじめとする国際大会の日本代表選考を兼ねている。

各階級の優勝者は以下の通り。

・女子48kg級 原田瑞希（日本大学）

・女子52kg級 坪根菜々子（自衛隊体育学校）

・女子57kg級 大森朱莉（JR東日本）

・女子63kg級 山口葵良梨（パーク24）

・女子70kg級 池絵梨奈（国士舘大学柔道クラブ）

・女子78kg級 梅木真美（ALSOK）

・女子78kg超級 素根輝（パーク24）

※BS11では「2025年度 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会」の模様を12月２日（日）19時から放送します。男子の解説は2010年世界選手権男子100kg級金メダリストの穴井隆将さん、女子は2011年世界選手権女子57kg級金メダリストで東京女子体育大学柔道部の佐藤愛子監督が務めます。ぜひご視聴ください。