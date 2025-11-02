search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 78kg超級・素根、復帰Ｖ 63kg級・山口は２年ぶり ７階級中５人が初優勝　～講道館杯柔道～

78kg超級・素根、復帰Ｖ 63kg級・山口は２年ぶり ７階級中５人が初優勝　～講道館杯柔道～

2025.11.02
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
facebook icon twitter icon

　１日、講道館杯全日本柔道体重別選手権大会初日が行われた。この日は女子７階級の優勝者が決まった。７階級中５人が初優勝だった。この大会は2025年度後期の全日本強化選手、グランドスラム東京2025（12月６、７日＠東京体育館）をはじめとする国際大会の日本代表選考を兼ねている。

 

　各階級の優勝者は以下の通り。

・女子48kg級　原田瑞希（日本大学）

・女子52kg級　坪根菜々子（自衛隊体育学校）

・女子57kg級　大森朱莉（JR東日本）

・女子63kg級　山口葵良梨（パーク24）

・女子70kg級　池絵梨奈（国士舘大学柔道クラブ）

・女子78kg級　梅木真美（ALSOK）

・女子78kg超級　素根輝（パーク24）

 

■今大会優勝者の過去掲載記事　アナザーアングル

女子48kg級・原田瑞希選手＆同57kg級・大森朱莉選手　2024年10月11日配信

女子63kg級・山口葵良梨選手　2023年６月23日配信10月６日配信

 

BS11では「2025年度 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会」の模様を12月２日（日）19時から放送します。男子の解説は2010年世界選手権男子100kg級金メダリストの穴井隆将さん、女子は2011年世界選手権女子57kg級金メダリストで東京女子体育大学柔道部の佐藤愛子監督が務めます。ぜひご視聴ください。

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP