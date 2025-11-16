search
TOP> 記事一覧> 吉成名高、新設のベルト奪取 野杁はフェザー級キックボクシングの王座統一ならず　～ONE～

2025.11.16
スポーツコミュニケーションズ
格闘技
　アジア最大級の格闘技団体「ONE Championship」の日本大会『ONE 173:Superbon vs. Noiri』が16日、東京・有明アリーナで行われた。新設のアトム級ムエタイ世界王座決定戦は、吉成名高（エイワスポーツジム）がヌンスリン・チョー・ケットウィナー（タイ）に判定勝ちを収め、初代王者に輝いた。メインイベントのフェザー級キックボクシング世界王座統一戦は暫定王者の野杁正明（team VASILEUS）が正規王者のスーパーボン（タイ）に判定負け。フライ級総合格闘技世界タイトルマッチは、王者の若松佑弥（TRIBE TOKYO M.M.A）はジョシュア・パシオ（フィリピン）に２ラウンドTKO勝ちで王座防衛に成功した。再起戦に臨んだフライ級キックボクシングの武尊（team VASILEUS）はデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）に２ラウンドTKO勝ち。試合後、次戦を現役最終戦にすると発表した。

 

　ムエタイ界の至宝・吉成がまたひとつベルトを手にした。ラジャダムナンスタジアム認定３階級制覇王者は今年３月にONE初参戦以降、３連勝して掴んだベルトへの挑戦権。新設されたベルトをかけ、ONE７連勝中のヌンスリンと戦った。

 

　１ラウンドは互いに探り合いという様相を呈したが、ラウンドを重ねるごとに吉成がインローに加え、パンチのコンビネーションで主導権を握ったように映った。ダウンこそ奪えなかったものの、手数でも吉成が相手を上回った。

 

　判定は３対０のユナニマス・デシジョンで吉成。アトム級世界ムエタイ初代王者に輝くと共にONEムエタイで日本人初の世界王者となった。「初代チャンピオンというものは、ずっと語り継がれるものだと思う。なったからには、試合でチャンピオンらしさを見せるのはもちろんなんですけど、普段の生活の行動一つ一つからチャンピオンらしい振る舞いをすることが求められると思う。自分がよりONEの価値を高められるような存在になっていきたい」

 

（文／杉浦泰介）

