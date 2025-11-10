山﨑空（ベアーズ女子陸上部／愛媛県東温市出身）第２回「背番号６は“もう、放っとけ”」

ベアーズ女子陸上部（チーム名：ベアーズカメリア）に所属している山﨑空は、スポーツ万能の父と文化部系の母の間に生まれた。少年時代の父・寿にとっての遊びは、サッカーや野球だった。高校ではボートに熱中した。

運動会で目立つ存在

「空の運動神経はおそらく私の遺伝かなと思いますが、ちょっと彼女は飛びぬけていますね」と父・寿。こんなエピソードを披露してくれた。

「空は、小さい頃から家のダイニングカウンターにぶら下がって遊ぶのが好きでした。クルッと１回転はできませんが、それでも逆上がりの真似事で、ぶらぶらとぶら下がって遊んでいました。手を滑らせて落下してしまい、１歳半の時に左腕の肘を骨折してしまったんです……。骨折以降、運動を怖がるかなと思いましたが、変わらずわんぱくでした」

彼女が小さい頃、山﨑家は砥部町から東温市に引っ越した。山﨑が４歳の時、つまり年中から南吉井保育所に入った。「わんぱくだけど、恥ずかしがり屋でもある」と本人。父・寿が補足した。

「周りの子どもはみんな、年少から友達になっているでしょう。空は年中から保育所に入ったから最初の１年間、自分から周りの子に話かけられなかったようです」

それでも父は「そんなに心配していなかった」と言い、理由を述べた。

「何人かは、空を気遣って仲良くしてくれる子がいたんです。それに加えて、運動会になると空は飛び抜けていた。その姿を見た周りの子たちが“すごい！”と、たくさん言い寄ってくれました」

山﨑には２歳年上の兄と２歳年下の妹がいる。山﨑の遊び相手は、もっぱら兄と兄の友達だった。父はさらに語った。

「空は保育所に通っていた時から、兄たちとサッカー、野球なんかで遊んでいた。サッカーは見様見真似で、リフティングを５回くらいできたし、野球をやっても上手にバットに球を当てるんです。私が趣味でテニスをしていたのですが、これもまた上手にラケットに当てる。我が子ながら“コイツ、ちょっと他の子と違うな”と思っていた。空は身体能力が高いだけでなく、よく人の動きを観察していました」

マラソン大会６連覇

運動神経抜群の山﨑は、東温市立南吉井小学校に進学した。サッカークラブの体験に行ったが、最終的に彼女はミニバスケットボールを選択。南吉井ミニバスケットボールクラブに入った。

山﨑は「私の青春は、小学校時代のミニバスケットと言えるくらいのめり込みました」と懐かしんだ。

「試合には小２から出始めました。特にポジションはなく、先輩たちの後ろでチョロチョロしていて、ボールが回ってきたらシュートを打つ、みたいな感じでした。小４から小６まで司令塔役のガードを任されました。６年生の時、チームが強いこともあり、全関西大会に出場しました。チームのミスは私の責任。そんな風に指導されたので、メンタルが鍛えられました」

ミニバスケットでも、山﨑は周囲より頭１つ、２つ抜けていた。父・寿はこう語った。

「背は小さかったけど、スピードと持久力があったので上手にドリブルで相手をかわすんです。私たち大人が見ていてもそのプレーは、面白かった。娘の背番号が６番だったので、相手の監督は“もう、６は手に負えないから、放っとけ”と、指示を出していました」

要警戒のプレーヤーに密着マークを、と聞いたことはある。だが、ずば抜け過ぎると放っておかれるようだ。

バスケット少女だった山﨑。毎年12月上旬に開催された小学校のマラソン大会では小１から小６まで、６連覇（学年ごと）を達成した。生まれ持った心肺機能だけでなく、妹と父との特訓が奏功した。山﨑の説明――。

「マラソン大会の１カ月前くらいから、１周１キロの近所の道を２周しました。私と妹が走り、父が後ろから自転車でついてきて、“遅いぞ、もっと速く！”と発破をかけてきました」

山﨑は東温市立重信中学校に進学し、バスケットボールを続けるのだが、徐々に駅伝の魅力にひかれていく。

（第３回につづく）

＜山﨑空（やまさき・そら）＞

2004年５月14日、愛媛県生まれ。2020年４月、聖カタリナ学園高校入学に入学し、同校陸上部で本格的に陸上を始める。23年、(株)ベアーズに入社。女子陸上部・ベアーズカメリアに入部し、わずか２年目の24年にプリンセス駅伝、クイーンズ駅伝に出場。同年11月、チームの副キャプテンに就任。25年はプリンセス駅伝でアンカー（６区）を務めた。

（文・写真／大木雄貴、写真提供／ベアーズカメリア）

