山﨑空（ベアーズ女子陸上部／愛媛県東温市出身）第１回「自分に期待しかしていない」

愛媛県東温市出身の山﨑空は現在、ベアーズ女子陸上部（チーム名：ベアーズカメリア）に所属し、中長距離ランナーとして日々練習に励んでいる。

山﨑の出身地である東温市は、愛媛県の中予地方に位置する。西は松山市に、東は西条市に隣接している。愛媛県で唯一、海に面していないことでも知られている。2004年９月に重信町と川内町が合併して現在の東温市が発足した。2025年10月１日時点での推計人口は、3万3117人だ。

彼女が勤務する株式会社ベアーズは、“ガンバル女性を応援したい”というコンセプトの下、日本初の「家事代行サービス会社」として1999年10月に設立された。個人向けサービスはハウスクリーニング、キッズ・ベビーシッター、高齢者支援など。法人向けサービスはビル、マンション、ホテル清掃、ホテルコンシェルジュなど。東京都中央区に本社を置き、北海道、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、福岡県、佐賀県に支店を構え、全国にサービス展開をしている。

ベアーズカメリアは2022年４月に産声をあげた。チーム発足２年目の昨年度、予選会を突破し、クイーンズ駅伝（2024年11月24日、宮城県）に出場した。結果は、24位中23位。入部２年目の山﨑は、２区（4.2キロ 14：19）を担当した。

競技歴はまだ６年目

ベアーズカメリアの存在意義について会社は、こう語った。

「弊社には、チアダンス部と吹奏楽部が元々あります。夢を追いかける人材は、周囲に良い影響を与えるので、陸上部も最初はそういった効果を狙っての創部でした。２年目に予選を突破してクイーンズ駅伝に出場すると、取材依頼をたくさんいただきました。

いまでは広告塔のような存在です。また、弊社としては夢を追いかける人々を応援したい、と思っています」（ベアーズ広報部社員）

山﨑をチームに誘ったのは監督の高柳裕也だ。四国総体での活躍が目に留まった。

山﨑の回想。

「“これから出来るチームなんだ！”と話を聞いた瞬間にワクワクしました。新しいチームは、新しいチーム特有の勢いとかもあるのかな？ と。あとは“東京にいけるんやぁ”という考えも（笑）」

彼女は現在、2023年入社の社会人３年目。陸上部では２期生である。21歳ながら副キャプテンを務めている。

「（高柳監督から）チームを将来的に引っ張ってほしいから、という理由で副キャプテンに指名されました。昨年のクイーンズ駅伝後（2024年11月24日）が終わってからのミーティングでいきなり発表されてびっくりしました。部員の半分が先輩ですから、“具体的に副キャプテンの仕事をしているか？”と聞かれると、まだまだ（笑）」

彼女は陸上を本格的に始めてまだ６年目。秘めた潜在能力は高く「自分に期待しかしていない」と彼女は語る。いったい、どんな幼少期を送ってきたのか――。

（第２回につづく）

＜山﨑空（やまさき・そら）＞

2004年５月14日、愛媛県生まれ。2020年４月、聖カタリナ学園高校入学に入学し、同校陸上部で本格的に陸上を始める。23年、(株)ベアーズに入社。女子陸上部・ベアーズカメリアに入部し、わずか２年目の24年にプリンセス駅伝、クイーンズ駅伝に出場。同年11月、チームの副キャプテンに就任。25年はプリンセス駅伝でアンカー（６区）を務めた。

（文・写真／大木雄貴）

