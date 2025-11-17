山﨑空（ベアーズ女子陸上部／愛媛県東温市出身）第３回「空アスリート計画」

現在、ベアーズ女子陸上部（チーム名：ベアーズカメリア）に所属している山﨑空は、普段は大人しいが運動会では目立つ存在だった。小学校時代は、リレーでごぼう抜きをするとビデオ撮影をしている友人の父兄たちが「あの子誰!? 空ちゃん？」と驚いた。学校では、有名な存在だった。

スポーツテストの結果

山﨑は小学校１年生の頃から、ミニバスケットボールに熱中していた。当然、東温市立重信中学校に進学しても、ミニバスケットボール部に入部した。ミニバスケットボール部は朝の練習が無かった。

中学に入学してすぐ、スポーツテストが実施された。テストの成績は優秀で、「特に1000メートルが速かった」という。陸上部の顧問が「朝の練習だけでも一緒に走ったらどうか」と提案すると、山﨑は喜んで参加した。入学して１カ月後には、陸上部の練習にも加わった。

山﨑が駅伝チームに加わると如実に成績が上がった。

「入学する前、重信中学校は県駅伝で70チーム中60位くらいの成績でした。私が入学すると、19位に順位が上がったんです」

山﨑はどんどん陸上の魅力にひかれていく。２年生になると、駅伝に熱心な小笠原陽子先生が赴任した。

「大きな駅伝の大会前になると、他の部活からメンバーを寄せ集めて、チームを発足します。小笠原先生はとても熱心で、私たちと一緒に走ってくれました。その先生に出会って、走る楽しさを教えてもらいました」

グループLINEの名前

スポーツ万能少女は、多忙を極めた。１日のスケジュールは、こうだ。

「朝に陸上の練習。６時間目の授業が終わって、16～17時まで陸上の練習。バスケットの新人戦の時期になると18～19時までバスケットの練習です。さらに、19～20時まで陸上の練習をしていました」

無尽蔵の体力で中学時代を駆け抜けた。バスケットの試合の後に、駅伝のコースの試走をこなした。

小学校時代に続き、自主練習にも熱が入った。父・寿はこう述べた。

「私の友人が、吉田浜ランニングクラブに所属しているんです。その友人と、吉田浜の若いランナーが、空の練習に付き合ってくれるようになりました。バスケットもやっていましたが、どんどん陸上にのめり込んでいきました」

そして、父は「空は周囲の人々に恵まれていると思います」と付け加えた。この練習メンバーのグループLINEがあるのだが、そのグループ名は「空アスリート計画」と名付けられた。父・寿は「実業団でいまも陸上を続けている。本当にアスリートになってくれた」と喜んだ。

山﨑が３年生の時、「優勝を目標にしていた」。実際は、準優勝だった。「中学最後の年に準優勝して、“駅伝ってこんなに楽しいんだ”と。それでバスケットへの熱が冷めたわけではないのですが、高校では陸上でやっていきたいと思い始めました」と本人。

進路を決める時期に差しかかると、山﨑は決断を下した。バスケットボール部の顧問に、高校では陸上部に入る旨を伝えた。すると、聖カタリナ高校からスポーツ推薦の話がきたのだった。

中学３年間は、陸上の楽しさに魅了された。しかし、高校ではランナーとして苦しむことになるのだった。

（最終回につづく）

＜山﨑空（やまさき・そら）＞

2004年５月14日、愛媛県生まれ。2020年４月、聖カタリナ学園高校入学に入学し、同校陸上部で本格的に陸上を始める。23年、(株)ベアーズに入社。女子陸上部・ベアーズカメリアに入部し、わずか２年目の24年にプリンセス駅伝、クイーンズ駅伝に出場。同年11月、チームの副キャプテンに就任。25年はプリンセス駅伝でアンカー（６区）を務めた。

（文・写真／大木雄貴、写真提供／ベアーズカメリア）

