2025年もご愛読感謝　年末年始のスポーツ展望

2025年も多くの方にご愛読いただき、心より感謝申し上げます。

今年は９月に世界陸上東京大会が開催されました。日本での開催は2007年の大阪大会以来。男子35キロメートル競歩で勝木隼人選手が、女子20キロメートル競歩で藤井菜々子選手が銅メダルを獲得しました。男子400メートルでは中島佑気ジョセフ選手が44秒44の日本新記録を樹立、同種目日本最高の６位入賞を果たしました。日本勢はメダル２、入賞９。入賞は過去最多タイとなる健闘ぶりでした。

その２カ月後には日本初開催となるデフリンピック東京大会が行なわれました。陸上では山田真樹選手が男子400メートルと4×400メートルリレーで、遠山莉緒選手が女子ハンマー投げで金メダル。水泳の茨隆太郎選手が男子200メートル自由形、200メートル個人メドレー、400メートル個人メドレーの３種目で金メダルに輝くなど日本勢が大活躍。目標の31個を大きく上回る合計51個のメダル（金16個、銀12個、銅23個）を獲得しました。

大相撲では横綱・照ノ富士関が引退し、豊昇龍関と大の里関が新横綱に昇進。安青錦関が所要14場所のスピード出世で大関に上がり、初のウクライナ出身大関誕生となるなど、新旧交代が進んだ１年でした。

メジャーリーグも大盛り上がりでした。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は２シーズンぶりに投打の二刀流復活。打撃では打率２割８分２厘、55本塁打、102打点、146得点、20盗塁。投げては6月に投手復帰後、47イニングを投げ、１勝１敗、防御率2.87、62奪三振。MLB史上初の「50-50」（55本塁打、62奪三振）も達成し、３年連続４度目となるリーグMVPに選出されました。またワールドシリーズでは山本由伸投手が大奮闘。敵地で３勝を上げる史上初の快挙で、チームの２連覇に貢献しました。

日本のプロ野球も熱い戦いが繰り広げられました。セ・リーグは、圧倒的な強さで阪神タイガースが２年ぶりのリーグ優勝。パ・リーグは、福岡ソフトバンクホークスがリーグ連覇を達成。ともにクライマックスシリーズを制し、日本シリーズに進出。４勝１敗でホークスが５年ぶり12度目の日本一に輝きました。

ボクシング世界スーパーバンタム級４団体（WBAスーパー・WBC・IBF・WBO）統一王者の井上尚弥選手は、この１年だけで自身初となる４回の防衛に成功しました。１月にキム・イェジュン選手（韓国）、５月にラモン・カルデナス選手（米国）、９月にムロジョン・アフマダリエフ選手（ウズベキスタン）、そして12月にアラン・ピカソ選手（メキシコ）に完勝。４勝のうち２勝はKO決着でした。

2026年は、２月にミラノ・コルティナダンペッツォ五輪・パラリンピック、３月に野球WBC、６月から７月にかけてサッカー北中米ワールドカップとビッグイベントが目白押し。またボクシングで井上尚弥選手と中谷潤人選手とのビッグマッチの５月東京ドーム開催が有力視されています。来年もスポーツに熱狂しましょう。

年末年始の風物詩、格闘技＆駅伝 ～年末年始のスポーツスケジュール～

★12月31日★

＜RIZIN＞朝倉未来＆RENA、下馬評を覆せるか



朝倉未来（JTT）にとって５度目の大晦日決戦は、フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に挑む。

RIZIN AWARDでMVPを受賞するなど、この興行での顔だが、意外にもRIZINのベルトとは縁遠い。フェザー級タイトルマッチは当時の王者・斎藤裕（パラエストラ小岩）、ヴガール・ケラモフ（アゼルバイジャン）に敗戦。因縁の平本蓮（剛毅會）との一戦のために特設された同級のラストマンスタンディング（LMS）ベルトも腰に巻けなかった。昨年７月に平本に敗れてから一度は現役引退を表明したが、復帰を決めた。今年は鈴木千裕（クロスポイント吉祥寺）、クレベル・コイケ（ボンサイ柔術/ブラジル）の元フェザー級王者に連勝した。

しかしシェイドゥラエフは過去最強の対戦相手と言ってもいいだろう。プロキャリア15戦全勝。それも全てストップ勝ちである。昨年６月にRIZIN参戦以降、２つの一本勝ち、３つのKO勝ちしている。クレベルからベルトを奪った時は１分２秒、前戦の初防衛戦は33秒でフィニッシュ。打って良し、組んで良し、寝て良しのコンプリートファイターだ。

下馬評ではシェイドゥラエフが圧倒的優位と見られている。「やることはやってきた。勝つと思います」と朝倉。この試合に向けては階級上の選手とスパーリングを積んできたと言い、番狂わせを起こすつもりだ。勝機を見出すとしたらスタンディングでの左か、タックルに来た際のヒザか。一撃でダウンを奪い、パウンドでカタを付ける。いずれにせよ朝倉の分析力、対応力が試される。

RIZIN初期の“ジョシカク”を支えてきたRENA（SHOOTBOXING/シーザージム）は現スーパーアトム級女王の伊澤星花（Roys GYM/JTT）に挑む。両者は試合前から火花を散らしている。トラッシュトークは賛否両論あるが、試合が決まりながら実現できなかったこともあり、両者腹に据えるものがあるのだろう。

公開練習の映像を見る限りでは、RENAは少し身体が重そうに映った。だが、ここが本番ではない。寝技では圧倒的不利。RENAが勝機を見出すのは、キックとなりそうだが、そこは伊澤も警戒しているはずだ。リスクを取ってでも近い距離で打ち合うのか、ある程度誘い出す闘いが必要となる。

対する伊澤はMMA17戦全勝。スーパーアトム級では敵なしの状態だ。ここで因縁に終止符を打ち、新たなるチャレンジに向かいたいところ。そのためには躓くわけにはいかないだろう。

そのほかライト級、バンタム級、フライ級のタイトルマッチが組まれるなど、10回目の大晦日興行らしく豪華なカードとなっている。「10周年と、今年を総括するイベント」と榊原信行CEO。RIZIN甲子園決勝を含め計14のカードで今年を締めくくる。

▼RIZIN師走の超強者祭り（さいたまスーパーアリーナ、13：00～）

★１月１日★

＜ニューイヤー駅伝＞ 連覇かかる旭化成、トヨタ自動車が対抗馬

正月の上州路を駆け抜ける全日本実業団対抗駅伝大会、通称・ニューイヤー駅伝は、70回目の記念大会となる。出場全40チームが覇を競うがアンカー勝負となった前回同様、混戦の様相を漂わせる。

連覇がかかる旭化成、前々回王者のトヨタ自動車を中心にレースは展開されそうだ。旭化成は夏の世界陸上東京大会に出場した葛西潤（１万ｍ22位）のほか、前回１区区間賞の長嶋幸宝、同７区で区間新記録をマークした井川龍人ら戦力が充実。前回の優勝メンバー全員がエントリーし、また１万ｍ元日本記録保持者の相澤晃もいる。他チームが羨む層の厚さを誇る。前回同様、前半で流れをつくれれば連覇は堅いだろう。

対抗馬となるトヨタ自動車の柱は世界陸上東京大会１万ｍ20位の鈴木芽吹だ。11月のホクレンディスタンスで同種目の日本記録（27分５秒92）を塗り替えた。同レースではチームメイトの吉居大和も日本歴代６位となる27分21秒45をマークしている。同８位の田澤廉も復調をアピールしており、三本柱がその実力を発揮すれば王座奪還は見えてくる。

前回大会４位のGMOインターネットグループは初優勝を狙う。初出場の20年、４回目の23年の５位が最高成績だったが、前回はそれを更新する４位。３区の襷リレーの時点ではトップ。優勝した旭化成との差は３分１秒差だった。世界陸上東京大会マラソン代表の吉田祐也を筆頭に、岸本大紀、鈴木塁人など青学大OBが多く揃うチーム。そこに今年は箱根駅伝優勝メンバーの太田蒼生、鶴川正也が加わった。太田、鶴川のルーキーの踏ん張り次第では優勝争い、過去最高成績更新も十分にあるだろう。

今回のエントリー選手のうち、夏の世界陸上東京大会に出場した選手は７人。3000m障害８位入賞の三浦龍司（SUBARU）をはじめ、5000mの森凪也（Honda）、10000mの鈴木（トヨタ自動車）と葛西（旭化成）、マラソンの小山直城（Honda）、吉田祐（GMOインターネットグループ）、近藤亮太（三菱重工）が顔を揃えた。三浦は前回大会でニューイヤー駅伝デビュー。１区で区間３位と好走した。世界と戦った７人の走りにも注目だ。

◎全日本実業団対抗駅伝出場チーム

◎東日本

ロジスティード 14年連続14回目

GMOインターネットグループ ７年連続７回目

SUBARU ５年連続25回目

サンベルクス ６年連続８回目

JR東日本 ８年連続20回目

M＆Aベストパートナーズ 初出場

富士通 ６年連続35回目

ヤクルト 13年連続46回目

コニカミノルタ ２年ぶり50回目

Honda 42年連続43回目

プレス工業 ２年ぶり13回目

花王 11年連続63回目

NDソフト ２年ぶり４回目

◎中部

トヨタ紡織 29年連続29回目

トヨタ自動車 37年連続47回目

愛三工業 25年連続25回目

愛知製鋼 ４年連続41回目

中央発條 12年連続43回

NTN ５年連続61回目

トーエネック 14年連続16回目

◎北陸

YKK 34年連続36回目

セキノ興産 ２年連続６回目

◎関西

住友電工 ９年連続12回目

SGホールディングス 31年連続32回目

大阪ガス ４年連続13回目

大塚製薬 ６年連続31回目

大阪府警 ２年ぶり12回目

◎中国

中国電力 34年連続34回目

中電工 30年連続30回目

マツダ 24年連続61回目

JFEスチール ７年連続49回目

◎九州

三菱重工 17年連続30回目

クラフティア 51年連続57回目

黒崎播磨 15年連続38回目

トヨタ自動車九州 17年連続24回目

安川電機 36年連続48回目

ひらまつ病院 ３年連続７回目

西鉄 ５年連続22回目

旭化成 40年連続63回目

戸上電機製作所 ２年連続６回目

▼第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会（群馬県庁前、９：15～）