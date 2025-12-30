志田＆五十嵐の五輪メダリストペア、結成４カ月で日本一　〜全日本総合バドミントン選手権大会〜

30日、第79回全日本総合バドミントン選手権大会最終日が東京・京王アリーナTOKYOで行われた。女子ダブルス決勝は志田千陽（再春館製薬所）＆五十嵐有紗（BIPROGY）組が、櫻本絢子（ヨネックス）＆廣田彩花（岐阜Bluvic）組を下し、結成４カ月で初優勝（志田は松山奈未とのペアで昨年優勝。五十嵐は渡辺勇大とのペアで混合ダブルス４度優勝、女子ダブルスは初）。女子シングルス決勝は、山口茜（再春館製薬所）が前回優勝の宮崎友花（ACT SAIKYO）を２－１で破り、５度目の日本一。男子シングルスは奈良岡功大（NTT東日本）、混合ダブルスは渡辺勇大（J-POWER）＆田口真彩（ACT SAIKYO）組が初優勝（同ペアとして）。男子ダブルスは山下恭平＆緑川大輝組（NTT東日本）が２連覇した。

女子ダブルスは、９月にペアを組んだばかりの志田と五十嵐が日本一に輝いた。志田は松山（再春館製薬所）と組んでパリオリンピック女子ダブルス銅メダルを獲得。五十嵐は渡辺との混合ダブルスで東京、パリと２大会連続表彰台（いずれも銅）に上がっている。29歳の五十嵐が志田を「ちー」と呼び、28歳の志田は五十嵐を「有紗」と呼ぶ。「ちーがパートナーじゃなきゃ優勝できなかった」「有紗がずっと声をかけてくれて、プレーでも引かずにやってくれた」と称え合った。

対戦相手は昨年五十嵐と組んで準優勝した櫻本と、福島由紀（岐阜Bluvic）と組んで世界ランキング１位になったこともある廣田のペアだ。第１ゲームは志田＆五十嵐組が優位に運び、18－13とリードした。しかし「自分たちからリズムを崩してしまった」（志田）と、櫻本＆廣田組に４連続得点を許し、流れを変えられた。志田＆五十嵐組はこのゲーム20－22で落としてしまった。

第２ゲームは序盤から点の取り合い。両ペアとも所属が異なり、一緒に練習する時間は限られているが、志田＆五十嵐は、それを感じさせない好連係を見せた。10－９の場面では志田が崩して五十嵐が決める。直後には五十嵐サーブを相手が甘いシャトルを返すと志田の強打で仕留めた。志田＆五十嵐組が21－18と競り勝ち、ゲームカウント１対１で並んだ。

ファイナルゲームまでもつれた試合、志田＆五十嵐組が14－16と2点を追う展開で事件が起こった。志田のクロススマッシュが決まり、15－16の１点差に迫った。ここで櫻本＆廣田組からチャレンジ（ビデオ判定）が申請された。結果は「IN」のまま、判定は覆らなかった。ところが、このチャレンジの失敗により、さらに志田＆五十嵐組に１点追加されたのだ。

主審をはじめ周囲が間違いに気づかぬまま16－16で試合は進行。志田も五十嵐も「気付かなかった」と口を揃えた。結局、志田＆五十嵐がこのゲームを21－16で取り、優勝を決めた。

試合後、日本バドミントン協会事業本部の朝倉康善本部長が報道陣に対応した。主審が本来、チャレンジ後に得点を14－16に戻すべきところを失念していたという。「競技規則に」の第17条＜審判院の責務と処置すべき訴え＞の第６項（２）によれば、＜次のサービスがなされる前に出された疑問点に関する訴えについて決定をする＞と記されており、「試合は成立」となった。

試合中、スタンドやコーチングボックスからは疑義の声は上がらなかった。記者席で見ていた私は、得点経過をノートにメモしていたが、電光掲示板のスコアが同点となっていたため、自分の記入漏れを疑った。それほど、まさかの出来事だった。日本協会マーケティング本部の出井宏明本部長は「競技規則に則り、試合は成立しましたが、当時者である選手たちにとって非常に不幸で残念であることは間違いない。再発防止をどのようにしていくか、審判の方にどう指導していくかを整理している」と話した。