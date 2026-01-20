第829回　WBC優勝に貢献、ヌートバーの記憶

３年という時間は、あっという間に過ぎる。今年はWBCイヤー。３月５日から１次ラウンドがスタートする。

現時点で、2023年の前回大会同様“二刀流”で臨むのか、DHに専念するかは不明だが、大谷翔平（ドジャース）の参戦表明は、井端ジャパンにとっては、何よりの朗報だろう。

前回大会では、決勝の米国戦の前に、「憧れるのをやめましょう」という名スピーチで選手たちを奮い立たせた。

さて前回大会のサプライズといえば、日本人の母を持つラーズ・ヌートバーの選出だった。

ミドルネームは祖父の名前にちなんでタツジ。その明るいキャラクターから「タッちゃん」の愛称で親しまれた。

侍ジャパンでヘッドコーチを務めた白井一幸は、監督の栗山英樹から「代表に外国人メジャーリーガーを呼ぼうと思っているんだ」と相談を持ちかけられたものの、ピーンとこなかったという。

「呼ぶって誰ですか？」

「カージナルスのヌートバーという選手」

「ヌートバー？」

「伸び盛りの若手なんだ」

「それはわかるけど、もう大会はすぐそこですよ。どうせ呼ぶのなら、ビッグネームの方がいいのでは……」

白井が「ヌートバー？」と聞き返したのもわからないではない。メジャーリーガーといっても、前年の22年にレギュラーを掴んだばかり。ホームランこそ14本放っていたが打率は２割２分８厘。俊足という触れ込みながら、盗塁は、わずかに４つ。

ダルビッシュ有に「ヌートバーって知ってる？」と水を向けると「そんな選手は知らない。日本人だけのチーム編成で、勝てるんじゃないですか」という答えが返ってきたという。

チームメートのヌートバーを見る目が一変したのは、東京ドームでの１次リーグ初戦の中国戦だ。

「１番センター」で先発出場したヌートバーは、１回裏、初球をセンター前に運び、先制のホームを踏んだ。

それ以上に、栗山が「あのプレーが大きかった」と絶賛したのが、日本の１対０で迎えた４回裏の全力疾走だ。

「一塁ゴロなのに全力で走ってセーフになった。あれで流れを呼び込んだ」

ヌートバーは守備でも勝利に貢献した。３回表には、スライディングしながら右中間前方の打球を好捕し、先発の大谷を助けた。

栗山が慧眼の持ち主だったことは、ヌートバーの泥だらけのユニホームが、雄弁に物語っていた。

＜この原稿は2026年１月23日号『週刊漫画ゴラク』に掲載されたものを一部再構成しました＞