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初白星遠い香川、開幕５連敗　～四国アイランドリーグplus～

2026.04.20
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

４月18日（土）

 

　クローザー窪田寛之で１点差ゲーム逃げ切る（愛媛１勝　坊っちゃん　2386人）

香川オリーブガイナーズ

７＝０００｜０２３｜０２０

８＝００３｜２００｜３０Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　佐山蒼空（１勝）

敗戦投手　照屋竜雅（１敗）

セーブ　　窪田寛之（２Ｓ）

 

　キャプテン・海辺眺、サヨナラタイムリー（高知２勝　日本トーター野球場　234人）

徳島インディゴソックス

３＝０００｜００２｜１００

４＝０００｜０００｜２１1X

高知ファイティングドッグス

勝利投手　黒澤颯斗（１勝）

敗戦投手　鎌田州真（１敗２Ｓ）

 

４月19日（日）

 

　４番・髙橋駿介、２発含む３安打６打点（愛媛２勝　城の台　352人）

香川オリーブガイナーズ

３＝１００｜１００｜００１

18＝３５４｜２３０｜０１Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　林颯太（１勝）

敗戦投手　荒井駿也（１敗）

本塁打　（香）新野翔大１号ソロ、酒寄翔乃介１号ソロ

　　　　（愛）髙橋駿介１号３ラン・２号２ラン

 

　初回に11人の猛攻で一挙６得点（高知３勝　むつみスタジアム　216人）

高知ファイティングドッグス

10＝６００｜０００｜００４

１＝０００｜０００｜０１０

徳島インディゴソックス

勝利投手　齊藤伸治（１勝）

敗戦投手　黒木優（１敗）

本塁打　（高）ガルシア２号満塁

 

◇前節の試合

４月17日（金）　むつみスタジアム

徳島インディゴソックス　12－２　香川オリーブガイナーズ

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