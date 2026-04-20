初白星遠い香川、開幕５連敗 ～四国アイランドリーグplus～
◇ファーストシーズン
４月18日（土）
クローザー・窪田寛之で１点差ゲーム逃げ切る（愛媛１勝 坊っちゃん 2386人）
香川オリーブガイナーズ
７＝０００｜０２３｜０２０
８＝００３｜２００｜３０Ｘ
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 佐山蒼空（１勝）
敗戦投手 照屋竜雅（１敗）
セーブ 窪田寛之（２Ｓ）
キャプテン・海辺眺、サヨナラタイムリー（高知２勝 日本トーター野球場 234人）
徳島インディゴソックス
３＝０００｜００２｜１００
４＝０００｜０００｜２１1X
高知ファイティングドッグス
勝利投手 黒澤颯斗（１勝）
敗戦投手 鎌田州真（１敗２Ｓ）
４月19日（日）
４番・髙橋駿介、２発含む３安打６打点（愛媛２勝 城の台 352人）
香川オリーブガイナーズ
３＝１００｜１００｜００１
18＝３５４｜２３０｜０１Ｘ
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 林颯太（１勝）
敗戦投手 荒井駿也（１敗）
本塁打 （香）新野翔大１号ソロ、酒寄翔乃介１号ソロ
（愛）髙橋駿介１号３ラン・２号２ラン
初回に11人の猛攻で一挙６得点（高知３勝 むつみスタジアム 216人）
高知ファイティングドッグス
10＝６００｜０００｜００４
１＝０００｜０００｜０１０
徳島インディゴソックス
勝利投手 齊藤伸治（１勝）
敗戦投手 黒木優（１敗）
本塁打 （高）ガルシア２号満塁
◇前節の試合
４月17日（金） むつみスタジアム
徳島インディゴソックス 12－２ 香川オリーブガイナーズ