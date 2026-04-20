初白星遠い香川、開幕５連敗　～四国アイランドリーグplus～

◇ファーストシーズン

４月18日（土）

クローザー・窪田寛之で１点差ゲーム逃げ切る（愛媛１勝 坊っちゃん 2386人）

香川オリーブガイナーズ

７＝０００｜０２３｜０２０

８＝００３｜２００｜３０Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 佐山蒼空（１勝）

敗戦投手 照屋竜雅（１敗）

セーブ 窪田寛之（２Ｓ）

キャプテン・海辺眺、サヨナラタイムリー（高知２勝 日本トーター野球場 234人）

徳島インディゴソックス

３＝０００｜００２｜１００

４＝０００｜０００｜２１1X

高知ファイティングドッグス

勝利投手 黒澤颯斗（１勝）

敗戦投手 鎌田州真（１敗２Ｓ）

４月19日（日）

４番・髙橋駿介、２発含む３安打６打点（愛媛２勝 城の台 352人）

香川オリーブガイナーズ

３＝１００｜１００｜００１

18＝３５４｜２３０｜０１Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 林颯太（１勝）

敗戦投手 荒井駿也（１敗）

本塁打 （香）新野翔大１号ソロ、酒寄翔乃介１号ソロ

（愛）髙橋駿介１号３ラン・２号２ラン

初回に11人の猛攻で一挙６得点（高知３勝 むつみスタジアム 216人）

高知ファイティングドッグス

10＝６００｜０００｜００４

１＝０００｜０００｜０１０

徳島インディゴソックス

勝利投手 齊藤伸治（１勝）

敗戦投手 黒木優（１敗）

本塁打 （高）ガルシア２号満塁

◇前節の試合

４月17日（金） むつみスタジアム

徳島インディゴソックス 12－２ 香川オリーブガイナーズ