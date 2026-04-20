スタートダッシュの埼玉、６戦全勝 ～BCリーグ～
４月18日（土）
３投手による５安打１失点リレーで逃げ切る（１勝１敗 足利 406人）
福島レッドホープス
１＝０００｜０００｜００１
２＝１００｜１００｜００Ｘ
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 藤希（１勝１敗）
敗戦投手 根本夏珠葵（１敗）
セーブ マロスティカ（１Ｓ）
坪井壮地、決勝打含む３安打４打点の活躍（埼玉２勝 ハレスタ熊谷 753人）
山梨ファイアーウィンズ
５＝４００｜０００｜００１
10＝０１０｜３０５｜１０Ｘ
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 大宅健介（２勝）
敗戦投手 市橋一輝（１敗）
本塁打 （埼）山本力哉２号ソロ、坪井壮地４号２ラン
松原翔、逆転呼び込む３イニング１失点好救援（１勝１敗 中井 158人）
信濃グランセローズ
６＝００１｜０１１｜２０１
４＝０００｜２１０｜０１０
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 松原翔（１勝１敗）
敗戦投手 帯川翔宇（１勝１敗）
セーブ 山上信吾（１Ｓ）
本塁打 （神）リチャードソン１号２ラン・２号ソロ
周東龍輝、１人気を吐く３安打２打点２得点（群馬１敗 城南 272人）
福岡ソフトバンクホークス３軍
12＝２０５｜３０１｜１００
９＝１５０｜００２｜０１０
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 村田賢一
敗戦投手 依田郁也（１勝２敗）
本塁打 （ソ）佐倉侠史朗２ラン、藤田悠太郎３ラン、藤野恵音ソロ、佐倉２ラン
４月19日（日）
楠本龍聖、５打席目が値千金サヨナラ適時打（栃木１勝 佐野 612人）
千葉スカイセイラーズ
２＝０００｜１００｜０１０
３＝１００｜０００｜１０1X
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 横尾潤（１勝１敗）
敗戦投手 宇田川飛馬（１敗１Ｓ）
平澤燎、最終回を15球２奪三振でピシャリ（埼玉１勝 レジスタ 663人）
茨城アストロプラネッツ
３＝２００｜０００｜０１０
６＝００４｜０１０｜０１Ｘ
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 虎楠（１勝）
敗戦投手 金韓根（２勝１敗）
セーブ 平澤燎（１Ｓ）
先発・平元銀次郎、６回２安打11奪三振の好投（１勝１敗 城南 368人）
福岡ソフトバンクホークス３軍
１＝０００｜００１｜０００
４＝０００｜２２０｜００Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 平元銀次郎（２勝１敗）
敗戦投手 張峻ウェイ
セーブ 薗雄斗（１Ｓ）
◇前節の試合
４月16日（木） ジット
山梨ファイアーウィンズ 10―９ 信濃グランセローズ
４月17日（金） 開成山
福島レッドホープス ４―３ 神奈川フューチャードリームス
４月17日（金） 袖ケ浦
千葉スカイセイラーズ ３―０ 群馬ダイヤモンドペガサス
４月17日（金） 小山
栃木ゴールデンブレーブス ４―１ 茨城アストロプラネッツ