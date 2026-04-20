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スタートダッシュの埼玉、６戦全勝　～BCリーグ～

2026.04.20
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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４月18日（土）

 

　３投手による５安打１失点リレーで逃げ切る（１勝１敗　足利　406人）

福島レッドホープス

１＝０００｜０００｜００１

２＝１００｜１００｜００Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　藤希（１勝１敗）

敗戦投手　根本夏珠葵（１敗）

セーブ　　マロスティカ（１Ｓ）

 

　坪井壮地、決勝打含む３安打４打点の活躍（埼玉２勝　ハレスタ熊谷　753人）

山梨ファイアーウィンズ

５＝４００｜０００｜００１

10＝０１０｜３０５｜１０Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　大宅健介（２勝）

敗戦投手　市橋一輝（１敗）

本塁打　（埼）山本力哉２号ソロ、坪井壮地４号２ラン

 

　松原翔、逆転呼び込む３イニング１失点好救援（１勝１敗　中井　158人）

信濃グランセローズ

６＝００１｜０１１｜２０１

４＝０００｜２１０｜０１０

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　松原翔（１勝１敗）

敗戦投手　帯川翔宇（１勝１敗）

セーブ　　山上信吾（１Ｓ）

本塁打　（神）リチャードソン１号２ラン・２号ソロ

 

　周東龍輝、１人気を吐く３安打２打点２得点（群馬１敗　城南　272人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

12＝２０５｜３０１｜１００

９＝１５０｜００２｜０１０

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　村田賢一

敗戦投手　依田郁也（１勝２敗）

本塁打　（ソ）佐倉侠史朗２ラン、藤田悠太郎３ラン、藤野恵音ソロ、佐倉２ラン

 

４月19日（日）

 

　楠本龍聖５打席目が値千金サヨナラ適時打（栃木１勝　佐野　612人）

千葉スカイセイラーズ

２＝０００｜１００｜０１０

３＝１００｜０００｜１０1X

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　横尾潤（１勝１敗）

敗戦投手　宇田川飛馬（１敗１Ｓ）

 

　平澤燎、最終回を15球２奪三振でピシャリ（埼玉１勝　レジスタ　663人）

茨城アストロプラネッツ

３＝２００｜０００｜０１０

６＝００４｜０１０｜０１Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　虎楠（１勝）

敗戦投手　金韓根（２勝１敗）

セーブ　　平澤燎（１Ｓ）

 

　先発・平元銀次郎、６回２安打11奪三振の好投（１勝１敗　城南　368人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

１＝０００｜００１｜０００

４＝０００｜２２０｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　平元銀次郎（２勝１敗）

敗戦投手　張峻ウェイ

セーブ　　薗雄斗（１Ｓ）

 

◇前節の試合

４月16日（木）　ジット

山梨ファイアーウィンズ　10―９　信濃グランセローズ

４月17日（金）　開成山

福島レッドホープス　４―３　神奈川フューチャードリームス

４月17日（金）　袖ケ浦

千葉スカイセイラーズ　３―０　群馬ダイヤモンドペガサス

４月17日（金）　小山

栃木ゴールデンブレーブス　４―１　茨城アストロプラネッツ

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