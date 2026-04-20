スタートダッシュの埼玉、６戦全勝　～BCリーグ～

４月18日（土）

３投手による５安打１失点リレーで逃げ切る（１勝１敗 足利 406人）

福島レッドホープス

１＝０００｜０００｜００１

２＝１００｜１００｜００Ｘ

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 藤希（１勝１敗）

敗戦投手 根本夏珠葵（１敗）

セーブ マロスティカ（１Ｓ）

坪井壮地、決勝打含む３安打４打点の活躍（埼玉２勝 ハレスタ熊谷 753人）

山梨ファイアーウィンズ

５＝４００｜０００｜００１

10＝０１０｜３０５｜１０Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 大宅健介（２勝）

敗戦投手 市橋一輝（１敗）

本塁打 （埼）山本力哉２号ソロ、坪井壮地４号２ラン

松原翔、逆転呼び込む３イニング１失点好救援（１勝１敗 中井 158人）

信濃グランセローズ

６＝００１｜０１１｜２０１

４＝０００｜２１０｜０１０

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 松原翔（１勝１敗）

敗戦投手 帯川翔宇（１勝１敗）

セーブ 山上信吾（１Ｓ）

本塁打 （神）リチャードソン１号２ラン・２号ソロ

周東龍輝、１人気を吐く３安打２打点２得点（群馬１敗 城南 272人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

12＝２０５｜３０１｜１００

９＝１５０｜００２｜０１０

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 村田賢一

敗戦投手 依田郁也（１勝２敗）

本塁打 （ソ）佐倉侠史朗２ラン、藤田悠太郎３ラン、藤野恵音ソロ、佐倉２ラン

４月19日（日）

楠本龍聖、５打席目が値千金サヨナラ適時打（栃木１勝 佐野 612人）

千葉スカイセイラーズ

２＝０００｜１００｜０１０

３＝１００｜０００｜１０1X

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 横尾潤（１勝１敗）

敗戦投手 宇田川飛馬（１敗１Ｓ）

平澤燎、最終回を15球２奪三振でピシャリ（埼玉１勝 レジスタ 663人）

茨城アストロプラネッツ

３＝２００｜０００｜０１０

６＝００４｜０１０｜０１Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 虎楠（１勝）

敗戦投手 金韓根（２勝１敗）

セーブ 平澤燎（１Ｓ）

先発・平元銀次郎、６回２安打11奪三振の好投（１勝１敗 城南 368人）

福岡ソフトバンクホークス３軍

１＝０００｜００１｜０００

４＝０００｜２２０｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 平元銀次郎（２勝１敗）

敗戦投手 張峻ウェイ

セーブ 薗雄斗（１Ｓ）

◇前節の試合

４月16日（木） ジット

山梨ファイアーウィンズ 10―９ 信濃グランセローズ

４月17日（金） 開成山

福島レッドホープス ４―３ 神奈川フューチャードリームス

４月17日（金） 袖ケ浦

千葉スカイセイラーズ ３―０ 群馬ダイヤモンドペガサス

４月17日（金） 小山

栃木ゴールデンブレーブス ４―１ 茨城アストロプラネッツ