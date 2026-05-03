武智成翔（狭山セコムラガッツ／愛媛県松山市出身）第１回「ボーデン・バレット級!?」

ラグビーリーグワン・ディビジョン３の狭山セコムラガッツで存在感を放っている若手スクラムハーフ（SH）がいる。全国大学ラグビー選手権13度の優勝を誇る強豪・帝京大学出身、22歳の武智成翔（たけち・あきと）だ。今季、アーリーエントリーながら既に５試合に出場し、１トライを記録（５月２日時点）している。

「リーグワンでプレーすることを目標にしてきていたので、試合に出られたことがうれしい。大学ではプレッシャーを感じながら、プレーしていましたが、今は楽しくラグビーができています」と本人。ラガッツにはSHを本職とする選手が武智を含め６人もいるが、「みんな先輩ですが、負けたくない。練習でしっかりアピールしていきたいです」と意気込みを示した。

SHはフォワード（FW）とバックス（BK）とのリンクマンで、チームの攻撃リズムを司るポジションだ。高いパススキルと、フィットネスが求められる。自身の武器は「一番はフィットネス。誰よりも走ることにこだわっています。加えてディフェンスも得意」。身長163cmと小柄だが、上半身は厚みがあり、簡単には当たり負けしない。

ヘッドコーチ（HC）やチームメイトからの信頼は厚い。

「サイズはないけどタフ。スピードがあるし、スキルもある。帝京大学という高いレベルでプレーしているから判断が速い」（スコット・ピアスHC）

「武智はオールマイティー。ハーフとしてのスキルが全部高いと思います。キックはピカイチで上手いです」（SH高橋香成）

「テンポのいいハーフなので、チームに対し、いい影響を与えてくれる。パスのスキルがズバ抜けています。ハーフの中でもすごく基礎的なパス、ボックスキックのレベルが高いと思います」（SO忽那鐘太）

「ものすごい選手がいるぞ！」

武智の採用に関わったリクルートメント・マネージャー兼アドバイザーの山賀敦之は、帝京大OBである。山賀の耳に、武智の名前が入ったのは、彼が大学３年生の冬から大学４年の春だった。

「帝京の首脳陣は先輩や後輩です。そこから“ものすごい選手がいるぞ！”と情報をいただいた。当時はまだ公式戦に出ていない時期だった。なぜなら彼の１学年上にはリーグワンのディビジョン１の強豪クラブに入ったSHが２人いましたから。帝京のスタッフからは“一生懸命やる子だ”と聞いていました。実際、私が見に行った時も、ひたすら居残り練習をしていた。大学で会う時はいつも練習している。グラウンドで自主練しているか、ジムでウエイトを鍛えているか。特にブロンコテストの数値は、私が知っているナンバーワンです。４年春のベストスコアが４分10秒台。そんな選手、どこの大学にもいなかったし、今のウチ（ラガッツ）にもいない」

ブロンコテストとは、20ｍ、40ｍ、60ｍ走を繰り返し、計1200ｍのタイムを測るフィットネステストだ。オールブラックス（ニュージーランド代表）の通算キャップ数100を超え、2016年から２年連続で世界最優秀選手賞に輝いたボーデン・バレットの自己ベストが４分12秒。武智は“ボーデン・バレット級”の持久力の持ち主だということだ。

実は武智、大学在学中にリーグワンのあるチームへの入団の話がまとまらず、「ラグビーを辞めようとも考えた」という。本人によれば、そこで手を差し伸べてくれたのがラガッツだった。だが山賀の見立ては異なる。

「チームにSHが足りないというわけではなく、彼のモノが良かったからアタックしたんです」

ラガッツの日本人選手は社員契約だ。武智がセコムの入社試験を受け、内定が決まってからも山賀は彼をマークし続けた。

「帝京のスタメンだとディビジョン１からも狙われる。彼をよそに取られないように“ストーカー”のようについていきました。夏の菅平合宿では、帝京大学の試合や練習に向かえば、彼の傍に付き、周りに私の存在をアピールしました。帝京大学内でも私のことは“彼のストーカー”と呼ばれていましたから」

愛媛県松山市生まれの武智が楕円球に触れたのは、小学４年時からのタグラグビーからで、本格的に始めたのは中学に進学してからだ。実は長距離走に自信があった中学進学時は陸上部に入る予定だった……。

（第２回につづく）

＜武智成翔（たけち・あきと）プロフィール＞

2003年10月26日、愛媛県松山市出身。小学４年時からタグラグビーに触れ、６年時には全国大会にも出場した。中学でラグビー部に入り、本格的に競技生活をスター。高校は新田高校に進学し、２年時には主将として全国高校ラグビー大会（花園）に出場した。22年、帝京大学に進学。４年時にレギュラーの座を掴み、全国大学選手権ベスト４に貢献した。今年２月からアーリーエントリーで狭山セコムラガッツに加わり、第８節のヤクルトレビンズ戸田戦でデビュー。第13節の中国電力レッドグリオンズ戦で初トライを記録した。身長163cm、体重70kg。

（文／杉浦泰介、写真／狭山セコムラガッツ提供）

☆プレゼント☆

武智成翔選手の直筆サイン色紙をプレゼント致します。ご希望の方はこちらより、お問い合わせ種別「その他」を選んでいただき、本文の最初に「武智成翔選手のサイン希望」と明記の上、郵便番号、住所、氏名、年齢、連絡先（電話番号）、この記事や当サイトへの感想などがあれば、お書き添えの上、送信してください。応募者多数の場合は抽選とし、当選発表は発送をもってかえさせていただきます。締め切りは2026年６月30日（火）迄です。たくさんのご応募お待ちしております。