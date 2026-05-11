武智成翔（狭山セコムラガッツ／愛媛県松山市出身）第２回「パススキルの原点」

ラグビーリーグワン・ディビジョン３の狭山セコムラガッツに所属する武智成翔（たけち・あきと）は、家族への感謝の気持ちを隠そうとしない。

「ラグビーで家族全員を喜ばせたい。その気持ちでラグビー人生を頑張ってこられている」

2003年秋、愛媛県松山市北条で暮らす武智家の４人きょうだいの二男として生まれた。「成翔」という名は、父・邦徳（くにのり）が「成功して羽ばたいて欲しい」との願いから付けた。

父・邦徳の述懐。

「活発でわんぱくな子でした。素直な性格。４人の中でも一番負けず嫌いで、ちょっとした遊びの中でのゲームでも負ければ悔しがって泣いていた。運動神経が良く、どのスポーツをやらせても、そつなくこなしていました」

幼少期に習い事は「何もやらなかった」と言う武智。「いつも公園で遊んでいました」。父・邦徳は息子の心中を、こう慮る。

「本人の中では、野球がしたい、サッカーがしたいという気持ちはあったのかもしれない。ただ私たちに直接、習い事がしたいと、口にすることはなかったですね」

公園で友人たちと野球やサッカーに興じることはあっても、どこかのチームに所属することはなかった。

それでも幼稚園から小学生までマラソン大会は常に優勝を争っていた。外遊びで鍛えられた足腰と心肺機能で、野球やサッカー、ソフトボールのチームに所属している子たちにも負けなかった。

では、ラグビーには、どのようにして出合ったのか。武智が生まれ育った松山市北条には、ラグビースクールがあり、比較的ラグビーの盛んな地域だった。小学４年時からの３年間は、１学年上の姉が経験していたタグラグビーに親しんだ。冬季限定の活動とはいえ、武智の６年時には、北条スーパースターズの一員として、９年ぶりに愛媛県予選で優勝。四国大会で２位に入り、９年ぶりに全国大会（サントリーカップ第12回全国小学生タグラグビー選手権大会）に出場した。

｢常に手を抜かない｣

「体力には自信がありました」。長距離走を得意とする武智は、北条北中学進学後は陸上部に入りたいと思っていた。しかし、彼の入学前に陸上部は廃部となり、その選択肢は消えた。そうなるとタグラグビーを経験してきた武智がラグビーを選択するのは、必然とさえ思える。「内心うれしかった」とは父・邦徳。自身は高校時代、ラグビー部に３カ月だけ所属して辞めた。ゆえに、心のどこかでラグビーをやって欲しいとの思いがあったのだという。

「入部して３カ月くらい経った時、親との懇親会で顧問の先生から『成翔はセンスがあって、いい選手になると思います』と褒めていただきました」

２学年上の代が引退すると、武智は新チームでレギュラーを掴んだ。ポジションはウイング、最上級生になるとスタンドオフ。愛媛県選抜では、現在の定位置となるスクラムハーフを任された。

センスに頼ってプレーするタイプではない。練習や試合で、常に全力プレーを怠らなかった。「常に一生懸命で手を抜かない。練習で５本ダッシュするメニューがあった場合、最初と最後だけ力を入れるということはなく、５本すべて全力で走るタイプですね」と父・邦徳。自宅リビングでのパス練習は日課で、父の記憶によれば、スクリューパスを右、左と各100回、時に各200回投じていたという。現在のパススキルは、こうした日々の鍛錬によって培われた。

ひた向きにラグビーをする息子のために父・邦徳は、出費を惜しまなかった。自主練習用にラグビーボールを購入。武智の中学３年時にはトレーニング用にベンチプレスの機器も買った。こうした家族のサポートがあったからこそ、武智は感謝の気持ちを忘れないのだろう。

結局、武智は中学で全国大会に進むことはできなかったものの、高校でも迷わずラグビーを続ける選択をした。それほど、ラグビーの魅力に取りつかれていった。当初は誘いがあった松山聖稜に進む予定だったが、新田への進学を決める。全国高校ラグビー大会、通称・花園の出場回数は圧倒的に新田の方が多いが、武智の中学３年春時点では松山聖稜が２年連続出場していた。一方の新田は約10年、花園から遠ざかっていた。それでも武智が新田を選んだ理由とは――。

（第３回につづく）

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＜武智成翔（たけち・あきと）プロフィール＞

2003年10月26日、愛媛県松山市出身。小学４年時からタグラグビーに触れ、６年時には全国大会にも出場した。中学でラグビー部に入り、本格的に競技生活をスター。高校は新田高校に進学し、２年時には主将として全国高校ラグビー大会（花園）に出場した。22年、帝京大学に進学。４年時にレギュラーの座を掴み、全国大学選手権ベスト４に貢献した。今年２月からアーリーエントリーで狭山セコムラガッツに加わり、第８節のヤクルトレビンズ戸田戦でデビュー。第13節の中国電力レッドグリオンズ戦で初トライを記録した。身長163cm、体重70kg。

（文・写真／杉浦泰介）

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