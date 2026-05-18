徳島、大型連勝ストップも依然首位 ～四国アイランドリーグplus～
◇ファーストシーズン
５月16日（土）
２番手・吉田貴翔、２回パーフェクト救援（香川１勝３敗 いきなスポレク 244人）
香川オリーブガイナーズ
６＝１０２｜１０２｜０００
４＝０２０｜１００｜００１
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 吉田貴翔（１勝）
敗戦投手 金澤祐太（３敗）
セーブ 柳原虎太郎（１勝１敗３Ｓ）
本塁打 （愛）長田雄生２号２ラン、大城雄一郎１号ソロ
４番・池田凜、２HR含む３長打６打点の大暴れ（徳島３勝４敗 むつみスタジアム 238人）
高知ファイティングドッグス
２＝０００｜０１０｜１００
８＝１００｜２３０｜２０Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 山下健信（１勝）
敗戦投手 秋本璃空（１勝４敗）
本塁打 （徳）池田凜６号３ラン・７号２ラン
５月17日（日）
２番・中田隼哉、４安打５打点２得点の活躍（高知４勝３敗 大洲 668人）
高知ファイティングドッグス
10＝１００｜６２１｜０００
５＝２００｜０１１｜１００
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 齊藤伸治（２勝１敗）
敗戦投手 林颯太（１勝３敗）
本塁打 （高）中田隼哉２号ソロ
先発・白川恵翔、５回２安打９奪三振無失点（徳島７勝１敗 むつみスタジアム 322人）
香川オリーブガイナーズ
１＝０００｜０００｜０１０
３＝０１０｜０１０｜０１Ｘ
徳島インディゴソックス
勝利投手 白川恵翔（１勝１敗）
敗戦投手 田中大晟（１勝３敗）
セーブ 山崎正義（３勝１Ｓ）
本塁打 （香）福井玲央２号ソロ
◇前節の試合
５月12日（火） 筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 １―４ 愛媛マンダリンパイレーツ
５月13日（水） 筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 ５―２ 愛媛マンダリンパイレーツ
５月14日（木） レクザム
香川オリーブガイナーズ ２－８ 徳島インディゴソックス
５月15日（金） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス ３－２ 徳島インディゴソックス