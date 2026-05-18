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徳島、大型連勝ストップも依然首位　～四国アイランドリーグplus～

2026.05.18
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

５月16日（土）

 

　２番手・吉田貴翔、２回パーフェクト救援（香川１勝３敗　いきなスポレク　244人）

香川オリーブガイナーズ

６＝１０２｜１０２｜０００

４＝０２０｜１００｜００１

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　吉田貴翔（１勝）

敗戦投手　金澤祐太（３敗）

セーブ　　柳原虎太郎（１勝１敗３Ｓ）

本塁打　（愛）長田雄生２号２ラン、大城雄一郎１号ソロ

 

　４番・池田凜、２HR含む３長打６打点の大暴れ（徳島３勝４敗　むつみスタジアム　238人）

高知ファイティングドッグス

２＝０００｜０１０｜１００

８＝１００｜２３０｜２０Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手　山下健信（１勝）

敗戦投手　秋本璃空（１勝４敗）

本塁打　（徳）池田凜６号３ラン・７号２ラン

 

５月17日（日）

 

　２番・中田隼哉、４安打５打点２得点の活躍（高知４勝３敗　大洲　668人）

高知ファイティングドッグス

10＝１００｜６２１｜０００

５＝２００｜０１１｜１００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　齊藤伸治（２勝１敗）

敗戦投手　林颯太（１勝３敗）

本塁打　（高）中田隼哉２号ソロ

 

　先発・白川恵翔、５回２安打９奪三振無失点（徳島７勝１敗　むつみスタジアム　322人）

香川オリーブガイナーズ

１＝０００｜０００｜０１０

３＝０１０｜０１０｜０１Ｘ

徳島インディゴソックス

勝利投手　白川恵翔（１勝１敗）

敗戦投手　田中大晟（１勝３敗）

セーブ　　山崎正義（３勝１Ｓ）

本塁打　（香）福井玲央２号ソロ

 

◇前節の試合

５月12日（火）　筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　１―４　愛媛マンダリンパイレーツ

５月13日（水）　筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　５―２　愛媛マンダリンパイレーツ

５月14日（木）　レクザム

香川オリーブガイナーズ　２－８　徳島インディゴソックス

５月15日（金）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　３－２　徳島インディゴソックス

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